由非洲酋長所贈送的一對羚羊角，成了我的結婚禮物。（陳永秀．圖片提供）

當年留學時，我們在伊利諾大學校園結婚，婚禮相當簡單。留學生 靠獎學金過日子，省出一些錢辦婚禮，靠的是平日省吃簡用。

偏偏那個暑假，結婚的情侶特別多，我們已是第十一對。一次又一次地送禮，已讓大家喘不過氣。我們這對最後結婚的新人，婚禮後興沖沖地打開花紙包的禮物，一看：毛巾、毛巾、還是毛巾！夠我們用一輩子。

爸爸從非洲扛來的羚羊角，安靜地躺在毛巾旁邊，這份禮物和周圍的布置格格不入。從窮留學生眼中看過去，它比毛巾更沒用。

爸爸當年臨時被聯合國 雇用，帶領農耕隊，從台灣到非洲的象牙海岸教非洲人種稻。每天天一亮，就會有十幾個非洲年輕人在外等候，爸爸帶著那些年輕人從挖土、施肥、引水灌溉到插秧，一步一步地教。

非洲人也肯學，但每月底發了月薪，第二天這批人就不來了，因為他們正愉快地花用掙來的錢，吃喝玩樂。來的是另一批窮小子，對這第二批新手，爸爸又得一步一步從頭教起。好在等第二批去花天酒地時，第一批已把錢花光，他們又回來了。慢慢地，教與學上了正軌，稻米收成那天，全村的人由酋長領頭，又唱又跳，用自己種出來的米煮成大鍋飯，再配上羊肉，簡直就是天堂美食，全村人都樂翻了天。

兩年期滿，農耕隊向酋長告別。酋長依依不捨，他不知他的村民能不能再種出這樣好吃的稻米。臨別時他把一副羚羊角放在我父親手中。父親瞠目結舌，但卻之不恭，只好抱著上了飛機，到美國參加女兒的婚禮。沒想到父親一登機就受到全機人拍手叫好，「你行呀！居然獵到羚羊，很大喔！」

這就是父親送給我的結婚禮物。許多年過去了，這副羚羊角跟著我東奔西跑，最後落戶在加州 。它，已是我生命的一部分。（寄自加州）