我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

非洲羚羊角

陳永秀（11月&12月徵文：難忘的禮物）
由非洲酋長所贈送的一對羚羊角，成了我的結婚禮物。（陳永秀．圖片提供）
由非洲酋長所贈送的一對羚羊角，成了我的結婚禮物。（陳永秀．圖片提供）

當年留學時，我們在伊利諾大學校園結婚，婚禮相當簡單。留學生靠獎學金過日子，省出一些錢辦婚禮，靠的是平日省吃簡用。

偏偏那個暑假，結婚的情侶特別多，我們已是第十一對。一次又一次地送禮，已讓大家喘不過氣。我們這對最後結婚的新人，婚禮後興沖沖地打開花紙包的禮物，一看：毛巾、毛巾、還是毛巾！夠我們用一輩子。

爸爸從非洲扛來的羚羊角，安靜地躺在毛巾旁邊，這份禮物和周圍的布置格格不入。從窮留學生眼中看過去，它比毛巾更沒用。

爸爸當年臨時被聯合國雇用，帶領農耕隊，從台灣到非洲的象牙海岸教非洲人種稻。每天天一亮，就會有十幾個非洲年輕人在外等候，爸爸帶著那些年輕人從挖土、施肥、引水灌溉到插秧，一步一步地教。

非洲人也肯學，但每月底發了月薪，第二天這批人就不來了，因為他們正愉快地花用掙來的錢，吃喝玩樂。來的是另一批窮小子，對這第二批新手，爸爸又得一步一步從頭教起。好在等第二批去花天酒地時，第一批已把錢花光，他們又回來了。慢慢地，教與學上了正軌，稻米收成那天，全村的人由酋長領頭，又唱又跳，用自己種出來的米煮成大鍋飯，再配上羊肉，簡直就是天堂美食，全村人都樂翻了天。

兩年期滿，農耕隊向酋長告別。酋長依依不捨，他不知他的村民能不能再種出這樣好吃的稻米。臨別時他把一副羚羊角放在我父親手中。父親瞠目結舌，但卻之不恭，只好抱著上了飛機，到美國參加女兒的婚禮。沒想到父親一登機就受到全機人拍手叫好，「你行呀！居然獵到羚羊，很大喔！」

這就是父親送給我的結婚禮物。許多年過去了，這副羚羊角跟著我東奔西跑，最後落戶在加州。它，已是我生命的一部分。（寄自加州）

加州 留學生 聯合國

上一則

歡樂的嬰兒故事會

下一則

翩飛蝴蝶斑

延伸閱讀

網友離開加州的原因：是時候了

網友離開加州的原因：是時候了
加州官員挺以 阿裔揚言選票報復 州府壓力大

加州官員挺以 阿裔揚言選票報復 州府壓力大
開發中國家將加強參與跨國稅務協商 威脅OECD多年來領導地位

開發中國家將加強參與跨國稅務協商 威脅OECD多年來領導地位
尼日軍事統治者蒂亞尼訪問馬利 7月奪權來首出訪

尼日軍事統治者蒂亞尼訪問馬利 7月奪權來首出訪

熱門新聞

豐喜啟動世代交替，長子廖柏凱堅持提升工廠的食安規格，成功拿下Costco這個大客戶。(本報資料照片)

從辦桌場拚到美式賣場 廖家3兄弟讓甜點王國華麗轉身

2023-11-28 06:00
「歸妹圖」不僅是張大掐名作，畫作背後隱藏的故事牽起俞大綱、張大千與郭小莊、林懷民等台灣文化名人，橫跨繪畫、京劇與現代舞蹈，一幅畫等於一頁台灣文化史。（圖：羅芙奧提供）

一幅畫隱喻台灣京劇現代化 張大千「歸妹圖」647萬落槌

2023-12-03 01:30
黛安∕圖

被離婚的精神病患（上）

2023-11-26 01:02
黛安∕圖

被離婚的精神病患（下）

2023-11-27 01:02
佳士得香港秋季拍賣備受矚目的「天民樓珍藏專場拍賣」以逾2.6億港元總成交額圓滿收槌。（記者孫曼／攝影）

佳士得天民樓元青花瓷珍藏首登拍場 帶蓋梅瓶868萬美元拍出

2023-11-30 01:24
作者荊棘和丈夫海諾在家中合影。（荊棘．圖片提供）

來也空空，去也空空

2023-12-03 01:02

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷