. 瘂弦米壽慶生會上學會委員(左起)尚虹、林婷婷、徐學清、劉慧琴、吳華、瘂弦、諾拉、文野長弓、馮玉合影。（2018年8月，George Liang∕ 攝影）

時維三秋，振衣千崗，遊目《華章》。

主編瘂弦以創刊詞〈為世界華文文壇添磚加瓦〉掀起了《華章》的蓋頭，以「博大與均衡」為編輯理念。迄今，百期《華章》，薈萃三百多作，詩文、小說、評論、書畫、攝影……繽紛也。每期四五千字，情韻綿邈，氣象萬千，集世界作者約二百人——加拿大（六十九人）、美國（四十四人）、中國大陸（五十人）、臺港（十七人）、東南亞（八人）、歐澳（八人）。

百期《華章》見證了加拿大華文文學的薪火相傳，數代亮相，各擅其長。

詩文耆宿靈思矯健，筆力千鈞，如葉嘉瑩的〈賀《華章》賦七絕二首〉和〈傳統詩、詩傳統〉、洛夫的〈晚景〉和〈在北美的天空下丟了魂〉、瘂弦的〈詩有什麼用〉和〈我的詩路歷程〉、阿濃的〈安心做個說書人〉、馬森的〈一群人，一個信念、一個時代〉……傳遞了老一代大家對中華文化既守亦傳的夙願。文壇前輩劉慧琴為影后胡蝶立傳的數篇回憶、陳浩泉的〈愛城隱士梁錫華〉、林婷婷的〈赤壁隨想〉、林楠描述西人中華情結的〈好友皮特〉、文野長弓感喟夜航鳥瞰的〈千江有水千江月〉……均品之甘醇、思之高遠、釋之難忘。中青年作家，化母國之給養，經移民之積澱，步入創作旺盛期，如張翎、陳河、曾曉文、汪文勤、江嵐、宇秀、笑言、陸蔚青、鄭南川、孫博、蕭元愷、王芫、馮玉、孫白梅、吉羽、杜杜、章雲、青洋等，其短構思情並茂、耐人回味。黎全恩、徐學清、吳華、孔書玉、申慧輝、丁果、賈葆蘅等，以學者味篇什見長，史氣氤氳。

百期《華章》展開了世界華文文學的山水長卷，五洲四海的作家、詩人、學者、評論家和翻譯家各展其才，采麗競繁；各抒己見，嚶鳴唱和；各坦心跡，情真意切。彭歌、陳若曦、余光中、陳義芝、黃碧端、王鼎鈞、劉再復、劉荒田、朱立立、王性初、趙淑敏、趙淑俠、簡媜 、張曉風、姚嘉為、嚴歌苓、盧新華、陶然、朵拉、陳思和、陳賢茂、陳駿濤、黃萬華、劉登翰、陸士清、曹惠民、陳公仲、白舒榮、劉紅林、趙稀方、劉俊、王紅旗、李良、楊際嵐、江少川、李文俊、朱虹、陶潔、莊志霞、高興、周潔茹等名家，筆酣墨飽，融生命、才學和思索，給人以感性、知性、審美的多重滿足。

這裡有對華人文學研究熱點問題的探討，對學科建設的回顧。比如，對於「華文文學」內涵和外延，學界長期莫衷一是。在「名家談華人文學之我見」專欄，《華章》推出陳賢茂的〈海外華文文學的前世、今生和來世〉、黃萬華的〈百年海外華文文學經典化之我見〉、陳思和的〈旅外華語文學之我見〉、趙稀方的〈華人文學研究之定位〉、劉俊的〈跨區域跨文化存在的文學共同體〉等力作，反映了中國學界突破了中國文學的中心定位，在中心遊移時，欲把華人文學的研究範圍科學化、精准化和國際化。而陶然的〈契訶夫的話〉、劉登翰的〈我們為什麼研究華文文學〉、曹惠民的〈草色入簾青〉，則結闔家世和治學，道來與華文文學的一生因緣，為瞭解華文文學研究從何處來、往何處去，點亮了明燈。

這裡有飽經滄桑巨變依舊滾燙的赤子情懷，依舊執著的信念持守，令人長太息。《中央日報》前社長彭歌在〈有情〉中對老友瘂弦八旬主持《華章》，以用翅沾海水的鸚鵡救須彌山大火喻之，淒美、悲壯而華嚴。中國社科院研究員、波士頓大學教授朱虹寫下〈我的豬娃不尿炕〉，回憶下放時和李健吾老先生精心養豬，莊諧互現。中國社科院研究員、著名評論家陳駿濤，撰長文〈人格的魅力〉追憶何其芳、吳曉鈴、錢鍾書，當年小字輩的他，與其在幹校同室作息，深感荒誕歲月的人間溫暖及士人風骨。

這裡留下了作者行吟世界的屐痕旋律，多國的風光變幻閃爍，各族裔的身影斑駁穿梭，不同的文化爭奇鬥豔。中國姜健的〈西藏的氣質〉、美國張純瑛的〈聖托瑞尼看日落〉、王性初的〈「花旗」雜碎〉、趙淑敏的〈味美在心境〉、馬來西亞冰谷的〈斑鳩斑鳩咕嚕嚕〉、荷蘭丘彥明的〈極品客人〉、丹麥池元蓮的〈從語言看歐洲民族性格〉等，狀描異域風土人情，表現了超越族裔自我的曠達。中國翻譯大家李文俊的〈愛麗絲 · 門羅〉、施小煒的〈與村上文學的三次交集〉、評論家方向真的〈重溫雨果大手筆《九三年》〉、美國劉再復和劉劍梅合著的〈高行健莫言風格比較論〉、馬來西亞何乃健的〈跨越荊棘邁進的馬華文學〉、新加坡張森林的〈獅城文壇綠意濃〉、瑞士趙淑俠的〈走近歐澳紐華文文學〉、臺灣黃碧端的〈世界公民的天涯寫作〉等，則記載了世界多語種文學傳播和解讀的光脈留痕。

百期《華章》，圖文並茂，交輝著洛夫、董陽孜、薛平南、何懷碩、謝琰、古中、沈家莊、莊偉傑等書法家的刊頭題字，彷彿大千藝術的迷你博物館，善哉，妙哉！

華人行天下，眾筆匯華章。百期《華章》，華人文學和人類文化的錦繡篇章，願其閃耀在世界華人文學史上。