我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

地雷下的聲音——聽柬埔寨吳哥窟路邊身障者演奏

詹澈

很遠就聽見，似鳥似水似雨的聲音

或子彈打在蹟牆壁鼓點鼕鼕

故鄉迎親或送葬的音色……

在微喜中散發著深沉的悲哀

聲音深處，森林路邊，一團黑影

帶著土色從戰場或地獄走出來

他們，地雷受害者，笑臉似哭

臉歪、眼瞎、瘖啞、斷臂、瘸腿

吉他、箏琴、蘆笙、皮鼓、嗩吶

天使般的默契，樂音綜綜無序有調

臉歪的羅漢、眼瞎的歌手、瘖啞的飛天

斷臂的優婆、瘸腿的高僧、讚頌與祝禱

形象與音譜都刻在古蹟赭紅的土牆上

窟門窗眼空洞，翻白的眼神

高棉的微笑，在他們男女相依的臉上

聯合國世界古蹟遺產，一塔一塔綿延百公里

古代戰爭已遠，現代戰爭還在眼前（註）

昔日殖民者與侵略者，走在觀光悠閒的路上

森林深處還有他們埋下的地雷

等著未知的腳踩出爆芽，踏出血花

歌聲忽遠忽近，火藥殘味猶飄在空氣中

混雜一年三割的水稻芒花香

光腳赤膊的小孩追索販賣香蕉椰子

老邁的地雷受害者邁力的演奏高歌

路過者零落丟紙幣，他們浮現高棉的微笑

●註：

1.自2022年開始已一年的俄烏戰爭，烏克蘭已在邊境埋下千萬顆的地雷。

2.柬埔寨、越南、緬甸、寮國都還埋有二戰與越戰留下的地雷。地雷有效期至少五十年。

3.台灣金門馬祖地下還有戒嚴時期埋下的地雷，美國又準備強銷因聯合國反地雷公約而長期庫存的地雷給台灣，使台灣成為刺蝟。

古蹟 聯合國 越南

上一則

掃街的阿阮

下一則

被離婚的精神病患（下）

延伸閱讀

台電信詐騙累犯 在柬埔寨遭槍殺 陳屍汽車內

台電信詐騙累犯 在柬埔寨遭槍殺 陳屍汽車內
柬埔寨國際形象差 總理嘆：受假訊息影響

柬埔寨國際形象差 總理嘆：受假訊息影響
柬埔寨逮捕3名涉嫌販毒台灣男子 繳獲超過2公斤K他命

柬埔寨逮捕3名涉嫌販毒台灣男子 繳獲超過2公斤K他命
陳士惠新作「別離之歌」音樂劇 黃心芸12日挑梁演奏

陳士惠新作「別離之歌」音樂劇 黃心芸12日挑梁演奏

熱門新聞

李洋這幅「指向心覓」使用蛋殼和大漆鑲嵌製成，歷時一年完成。（記者徐白櫻／翻攝）

花一年完成一幅畫 27歲李洋有顆老靈魂 專攻漆畫

2023-11-20 06:22
黛安∕圖

被離婚的精神病患（上）

2023-11-26 01:02
已故詩人余光中妻子范我存（右）過世。（本報系資料照片）

余光中妻子范我存92歲辭世 安詳灑脫一生愛古玉繫結

2023-11-25 07:12
故宮正展出「宋蘇軾書前赤壁賦」。（本報資料照片）

故宮展蘇軾赤壁賦 打臉教育部這句成語竟寫錯一千年

2023-11-21 20:05

一生一世

2023-11-24 01:07

此生奇遇

2023-11-20 01:00

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」