在我成長的過程中有三本書別具意義，那是我收過的最珍貴的禮物。一本是父親送我的《兒童拜爾鋼琴教本》，一本是母親送我的《聖經》，另一本是大舅送我的《大溪風情》。

父親送我《兒童拜爾鋼琴教本》時我還很小，父親翻開書頁，教我認識五線譜。他很有耐心地一個豆芽一個豆芽慢慢地教，這本書引領我進入音樂的殿堂。父親年邁病重時，我去探望他，想買件禮物送給他，心中卻明白物質對他來說已經不具任何意義。最後，我在行囊中裝進一本樂譜。相聚的日子裡，我每天彈琴給父親聽，那些曲子都是他年輕時教我彈的。有時，我的指尖在鍵盤間跳動，眼淚卻情不自禁地掉下來，偷偷看一眼父親的面容，他閉目沉浸在樂聲中，歡欣愉悅地享受我送給他的這份禮物。在流動的音符中，我們都知道，生命有盡頭，但過程中也有許多美好的時光，是我們父女共同擁有的。

多年前，母親被診斷罹癌。我去探望她時，她送我一本《聖經》。母親說，她沒有什麼東西給我，如果有一天她走了，這本《聖經》就是她留給我的紀念，希望我好好讀它。母親向來樂觀堅強又有愛心，這些人格特質都來自她的基督信仰。她相信永生，並不畏懼死亡。她為人處世的準則，都來自十誡的教導。她有信心，凡事禱告求主，以愛包容。她並沒有因罹癌而倒下，倒是因眼疾而全盲了。雖然眼睛看不見，生活中有許多不便，但她依然談笑風生。每當我翻閱這本《聖經》，看著母親娟秀的字跡寫下的註記、她劃下的圈圈點點，就能深深感受到她對我的愛。

1999年我回台灣度假，去看大舅時，他送我《大溪風情》這本書。大舅笑稱這是一本畢業紀念冊，要我有空時翻翻就好。大舅從事教育 四十多年，從教師、主任到校長，退休之前出一本書，是他多年來的心願。他用退休金 出版了《大溪風情》，果真是他的畢業紀念冊。大舅在台北師專就讀時，就開始寫作投稿，經常在報刊雜誌發表文章。《大溪風情》是大舅的第十本書，他花了許多年研讀大溪文獻，也親自拜訪當地耆老，印證相關史實。這本書不僅是他個人的研究成果，也為桃園保存了相當珍貴的故事與史實。書頁中字字句句，都是對前人篳路藍縷的艱辛體認，大溪的人、事、物，在大舅細膩嚴謹的文筆下，重現風華。他自費出版，大方分贈親友，沒料到佳評如潮，各路人馬都來求書，初版很快就發完了。之後，不斷再版，都有善心人士助印，大舅不需再花自己的退休金。我手中有一本第五版，封面重新設計，封底的推薦文有平路、劉克襄等名作家，可見這本《大溪風情》受歡迎的程度了。

父親、母親和大舅都是我最親愛的家人，從他們送給我的書中，亦可看出他們的生活態度。父親個性浪漫，才華橫溢；母親慈心謙卑，堅強能幹；大舅謙和大方、治學嚴謹。他們的言行無形中深深地影響著我。（寄自內華達州 ）