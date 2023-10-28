圓滾滾的世界——紀念哥倫比亞藝術家包蒂羅

包蒂羅作品的人物和動物以體積龐大為其特色。（蘇彩菁．圖片提供）

2023年9月15日，哥倫比亞著名藝術家費南度包蒂羅（Fernando Botero, 1932-2023）以九十一歲高齡與世長辭。

第一次知道包蒂羅，是多年前在紐約公園大道上，看到他的比例怪異、極度肥胖 的人與動物的青銅雕塑 作品，當時只知道他是位哥倫比亞的藝術家。

再次注意到他的作品是在哥倫比亞首都波哥大的包蒂羅博物館 。館中以不同主題區分。一樓是包蒂羅的雕塑作品，二樓是他的畫作，共一百二十三件。二十世紀五○年代，包蒂羅開始發展出他作品的獨特風格，圓形膨脹的人和動物，充滿一種形體飽滿的誇張感，也可以解釋為：以肥胖為藝術，演繹新具象主義而異軍突起。這種藝術特性被稱為「包蒂羅風格」（Boterismo）。

另一展區是國際知名藝術家如畢卡索、雷諾瓦、莫內、達利、賈科梅蒂、貝克曼等人的作品，足以拓展參觀者的視野，對於世界知名藝術作品有一概略的了解。館內作品全數由包蒂羅私人捐贈，在2000年11月1日免費向公眾開放。

導覽員語重心長地說：包蒂羅將他個人作品及價值連城的收藏品捐出，希望提供機會給資源匱乏的哥倫比亞平民百姓和學生們，能像他一樣，可見識到世界級原創藝術作品，接受美的薰陶。

這些話觸動了我，讓我想進一步探索包蒂羅的藝術作品。在更深入瞭解後，除了懂得欣賞他的創作外，更對這位具有改善社會使命感的藝術家肅然起敬。

二十世紀哥倫比亞政治腐敗，幫派惡鬥，毒品氾濫，貧窮又落後。哥倫比亞第二大城麥德林，有地球上最危險城市的惡名，它是毒梟聚集之地，居民每日生活在毒販幫派惡鬥、暴力、謀殺、搶劫、綁架和槍戰之中。而這裡正是包蒂羅的出生地。

生於斯，長於斯的包蒂羅，家境清寒，四歲喪父，母親做裁縫收入有限，依靠叔叔接濟維生。他親身經歷這種貧窮惡劣環境，最能瞭解貧困百姓生活的艱辛及恐懼。他用他的藝術創作來反映當局的貪污腐敗、社會的動盪、毒品泛濫及百姓生活的苦難。

包蒂羅以畫筆來反映當時的哥倫比亞政局。他的知名畫作之一：〈總統家族〉（1967）目前收藏於紐約現代美術館。畫中一位左派的哥倫比亞總統和其妻子、兒女、祖母，再加上將軍和主教，個個誇張肥胖。象徵當權者的龐大家族與軍閥和教會勾結，瓜分國家權勢和利益。畫作含蓄地批判貪婪無厭的政府的腐敗。

家庭也是包蒂羅的靈感來源，他創作了一系列平民百姓家庭生活的故事。〈一個家庭〉（1989）的畫中是一對夫妻及一雙子女加上寵物，背景畫了許多蘋果，正是聖經中的禁果，在繪畫中象徵死亡的紅蛇的眼睛，正在女主人的頭頂上緊緊地盯著。乍看下似乎是一個完美家庭，卻被許多不安的因素包圍。在動蕩不安的大環境下，畫中的隱喻令人深思。

包蒂羅博物館中有一幅畫也令我印象深刻。那也是一幅完美家庭組合的作品，但細看後發現，有許多小蒼蠅停留在人物身上及背景中。蒼蠅又是另一種隱喻。包蒂羅不斷地表達哥倫比亞人民正生活在不安因素之中。

包蒂羅行走於世界各地，曾居住於紐約、巴黎、馬德里、佛羅倫斯、墨西哥市等，但貧窮落後腐敗的哥倫比亞依舊是他最記掛的地方，毒品氾濫罪惡危險的出生地麥德林市仍是他的心之歸屬。他不斷將安地斯山脈下的春城麥德林瑰麗多姿的風景，用畫筆展現出一系列的風景畫。1986年的畫作〈哥倫比亞風景〉，畫中一對男女倘佯於青翠遠山和蔥綠近樹的大自然中，畫布中間隱隱約約一排排小紅房子。他也畫肥胖圓潤的一般百姓的日常生活，或許正是表達他內心深處隱藏著對於出生地的美好記憶與真摯情感吧。

1995年6月10號，包蒂羅的青銅雕塑〈鳥〉在他的故鄉麥德林市的安東尼奧廣場上，被與毒梟巴勃羅．埃斯科瓦有關的恐怖分子炸得粉碎，造成二十九人死亡，二百位無辜者受傷。之後包蒂羅又再送了一隻和平鴿安放在被炸毁的殘骸旁邊，他不懼惡勢力的精神令人欽佩。

1997年之前，麥德林的安廸奧奇亞博物館參觀者稀少，嚴重負債至近乎倒閉。包蒂羅應允將出資捐贈雕塑館、繪畫館及自己的作品給博物館，但要求尋找新的理想地點重振旗鼓。

他的要求得到當時的市長及館長支持。博物館後遷至市政宮，重新裝修成為現在美輪美奐的博物館，並將附近幾棟破舊不堪建築拆除並且夷為平地，再植樹造林，並安置包蒂羅所捐贈的二十三座大型雕像。如今廣場以他為名，稱為包蒂羅廣場，於2001年完工並正式開放，如今已成為麥德林熱門的觀光打卡景點。

一個豔陽天裡，我在棕櫚樹環繞的包蒂羅廣場漫步，行走於巨大卻可愛的圓形雕塑之中。那些胖貓和胖狗雕塑在陽光下微笑坐著，一隻巨手指向天空，引導著人們望著藍天白雲，又像是要捕捉什麼。還有一個人騎在一匹胖馬上，奇特的比例令人莞爾。另一個戴著古典帽子、穿著百褶裙、踩著高跟鞋、手握著包包的胖萌萌淑女，引人一笑。孩子們就在這些雕塑之間跳躍嬉戲，老人們在廣場的長椅上曬太陽聊天。曾是破舊不堪的地方，如今改頭換面成為一個充滿活力歡樂及濃厚藝術文化氣息的廣場。

包蒂羅熱愛自己的國家，他稱自己為「哥倫比亞最哥倫比亞的藝術家」。哥倫比亞也以他為榮，許多道路、廣場及博物館，都以包蒂羅為名。

2004年4月美國哥倫比亞廣播電台公布了一則新聞，美國陸軍和中央情報局成員對伊拉克阿布格萊布監獄的囚犯實施了一系列不人道的虐待行為，這事件震驚世界並引起國際間的憤慨及譴責。

包蒂羅則用他的畫筆創作了一系列令人痛心的虐囚事件的繪畫及素描，以喚起人們的關注，並且將作品全部捐贈給加州的柏克萊藝術博物館。

包蒂羅的作品在歐美毁譽參半，學院派不認同他以體積龐大這種簡單不斷重複的公式為作品策略來搏人眼球。他的繪畫和雕塑作品的價格高達一百萬至五百萬美元之間，藝術界認為是商業操作，被視為媚俗而不恥。

但是我在哥倫比亞時，發現包蒂羅無處不在，街頭小販兜售他的雕刻複製品，街頭藝人模擬他的畫作出售。一個在世藝術家的作品已經成為一個國家流行藝術的一部分，這並不常見。

包蒂羅關注自己的家鄉，也關注世界，他慷慨捐贈自己的作品及收藏品給貧窮落後的祖國，他用他的畫筆批判時事政治。在哥倫比亞的博物館、畫廊、拍賣行和街頭的民間藝術，他那肥胖圓潤的作品隨處可見，深受人們喜愛。不可否認他的藝術對哥倫比亞產生了巨大且積極的影響，拉丁美洲的人們崇拜他，並以他為榮。