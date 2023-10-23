格蘭德河邊上的小攤。（王士躍．圖片提供）

正午的日光灑在江灣的千尺絶壁上，將褐色石灰岩體折射成刺眼的金色牆面，上寬下窄漏斗狀逐漸收縮，像一幅舒展開來的非洲地圖，底部歪歪扭扭地浸入江心，如閃爍碎金的長毯直鋪到我腳下，一抬腿我好像就能走進輝煌。

我站在美國大彎國家公園（Big Bend National Park）的聖埃倫納峽谷（Santa Elena Canyon）的入口，美國第四大河格蘭德河（Rio Grande）在我腳下拐了大大一個彎，大河南側為墨西哥 ，北側美國，淡綠的河水漾漾流過。

十五世紀，當西班牙人踏上北美大陸的時候，格蘭德河流域仍然擁有洪荒時代的橫溢豐沛之狀，如一頭六鬚鯰魚拖著慵懶的肥軀在大地擺動。可是今天的江流則大大萎縮，飢瘦的水系更像是一條蚯蚓在沙漠中抽扭。地球暖化和無數水壩截流工程讓大河不再波瀾壯闊，只是舒緩和寂靜地流動，破褲露膝地光裸著淺灘和卵石，踱著牛步朝墨西哥灣流去。

我伸手觸摸水溫，涼涼的，水有些渾濁。這裡的地質和科羅拉多高原的沙土結構相似，在一億年間石灰石經激流切割搓揉，河床不斷陷落流逝，形成深壑天溝。如果夜泊江上，四周靜寂時可以聽到沙土在船底悉悉滾動之聲。

格蘭德河繞了一個彎，又繞了一個彎，拐彎抹角之間，河岸升高了，又沉落了。岸邊是茂密的檉柳、牧豆樹和扁軸木樹叢。扁軸木（Pakinsonia aculeate或 palos verdes）也叫綠樹，這是美國西南部特有的樹種，除了春天之外，不長一片樹葉，渾身像被塗上一層綠漆，樹枝樹幹都是綠的，光合作用主要就靠著樹皮，如仙人掌一般。這種樹也是我們洛杉磯地區某個城市的名字，可是那裡卻沒有一株這樣的野生樹。土石縫裡鑽出魔鬼杖仙人掌、無葉花、針刺梨，梨刺像錐子又尖又長，果肉可食。雙花草（Dichanthium annulatum）蔓延兩岸，花穗多毛泛紅，又叫金鬍子，它原本生長亞非大陸，後侵入美洲，被列為外來植物。一隻淡綠透明的螞蚱正在花穗上睡覺，還沒等反應過來嗖地一下就被飛來的墨西哥叢鴉叼走。大約數千種野生動物在此安家落戶，墨西哥叢鴉、知更鳥、地雀鵐、黑熊、美洲獅等鳥禽山獸在南加州常見，可是這裡還棲息著西南沙漠獨特的物種：灰帶王蛇、毒蜥和陸龜等。噓，大家壓低了聲音，緊急煞車，一隻、兩隻、三隻平原土狼（Canis latrans）大搖大擺地從車前小碎步跑過，其毛色淺白如野燕麥。

河水流經平原，更緩慢了牛步，水面又窄又淺地淌過亂石，一片劈里啪啦像掙扎著擱淺的大魚。岸邊擺放著許多小商品，各式各樣花花綠綠，有繪製鮮艷的瓶罐、墨西哥掛毯、氈帽、手飾、繩編小動物和形狀各異的登山杖等，地上有一張紙寫道：「這是我們村裡人的手工藝品，你們要是喜歡什麼東西就拿去吧，隨便給我們留點錢就行。」旁邊放著一個錢箱子，用鎖頭鎖著，卻不見擺攤人的人影。

一問遊人才知道，是對岸墨西哥村莊的人在這裡設攤販賣遊客的紀念品。我還在疑惑這些東西如何被運來這裡、攤主們哪裡去了時，忽然從對岸的村莊卡門（Boquillas del Carmen）傳來陣陣喧嚷，一群年輕人在說笑，夾雜著西班牙語。接著看到兩只鐵皮小船從對岸向這側划來，另外還有騎馬的，撲通撲通躍入河裡，水淺僅到馬肚子而已，正威風凜凜地渡河而來。

我當時看傻了眼，立即聯想到偷渡客 、毒梟、墨西哥逃犯的各種傳聞，恐怖感瞬間襲上心頭。無論這是偷渡還是打劫，假使他們在美國作姦犯科後腳底抹油秒竄到墨西哥，美國法律連他們一根汗毛都摸不著！

轉眼之間騎馬的墨西哥人已奔到我們跟前，他從馬上跳了下來，三步併作兩步地走到那堆商品巡視了一遍，又舉起錢箱子晃了一晃，裡面傳出噹啷噹啷硬幣的響聲。然後他拿出一本搓揉得發皺的筆記本，一本正經地開始在上面記錄些什麼。

看來我是多慮了，或許是負面新聞聽得太多了。他們只是一些不守規矩的小販子，越界走私，賺點零頭美元養家而已。為了躲避緝查，他們不得不白天留下貨物自售，天黑之前再過河收攤結算，這種小打小鬧的走私盜賣，簡單、便捷，美墨貿易在蹚水過河的工夫之間完成。

我試探地問騎馬的墨西哥小夥子：「邊境巡邏隊不會找你們麻煩嗎？這可是非法越境啊？」他靦腆地朝我笑了一笑，用結結巴巴的英語回答：「不，我們不往前走就沒事。」意思說他們只在這裡擺個小攤而已，又不是偷渡，大概邊檢隊對此心知肚明，也就睜一眼閉一眼了。

可是既然這麼輕而易舉就能穿越界河，這裡豈不變成了偷渡客的人蛇通道了？

格蘭德河這條美墨界河因長年非法移民 偷渡早已變成著名的「偷渡之河」。我們來這裡路經德州邊境城市埃爾帕索（El Paso），那裡的格蘭德河在枯水期竟然淺到只要擼起褲腿就能淌過界河。然而雨季時河水猛漲，每年都會淹死不少鋌而走險的偷渡客。雖說美墨之間界河漫長，川普當政時期又發誓加固和延伸高牆，恨不得建造一座美國的鋼鐵長城，可是非法移民依舊從四面八方不斷湧入，高峰時每天竟有兩三千人雄赳赳、氣昂昂地跨過格蘭德河。也許因為美國在世人的眼中仍然是代表自由、民主和富強的燈塔，即使光芒有時虛幻、灰暗、遙不可及，黑夜長路上依舊不絶紛紜奔湊的腳步，人性使然，豈非牆壘河界所能阻擋？

我買了一個塑料繩編的小仙人掌和特奎拉皮革酒套，離開了界河。夕陽照得卡門高山（Sierra del Carmen Mountains）漫山遍野一片火紅，仙人掌像是燃燒的一團一團帶刺的火球，從河這岸燎原到河那岸去。