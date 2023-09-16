「耳聰目明」的誇讚一般用於老者，常人只要不屬先天或者後天遭遇視聽器官障礙，不以為此而自豪。「目明」我沒有，年少近視而新近老化的雙目，觀遠觀近眼觀四路都不免一片朦朧，不能夠以明眸善睞、明察秋毫而自詡。但「耳聰」還是可以有的，雖達不到耳聽八方，卻也算是能清晰分辨話語聽懂話音。

但是沒料到，人未老「聰」先失。一天，我的左耳竟然毫無預兆地失去了聽力。

忽然發現左耳聽不見了，是在一次傍晚散步的路上。

兒子在前，我在後，悠閒地走在黃昏黯淡的橘園路上。疫情 三年之間，不知不覺中，這裡昔日連綿不斷的橘子樹被大片砍伐開發為住宅社區，只有這一片碩果僅存。茂密的橘子樹半遮半掩了林蔭小道，橘紅色的夕陽若隱若現，像是碩大的橘子結上了天。正要穿越一個十字路口，漫不經心的我偶一回頭，卻看到有一輛車飛馳駛來，突然之間戛然而止。我趕緊拉住亂跑的兒子，尚在疑惑現代科技的突飛猛進：怎麼自己就一點兒也沒有聽到車子的引擎響聲呢？特斯拉 已經安靜到如此嗎？連煞車的聲音都寂靜無聲？

當時我佇立在風中，狂野的夜風吹散了我的長髮，左耳暴露在外，右耳被亂髮遮蓋。「過馬路一定要遵循『左右左』兩邊觀察規則，記住了嗎？」我對兒子重申。兒子回答：「YES, MOM!」這個聲音不夠響亮，我以為兒子被嚇到了，讓他再次大聲回答。兒子又重複了一遍，但聲音還是細若蚊蠅。

這個時候我才發現我的耳朵，特別是左耳，聽不到聲響了，連風聲都無聲呼嘯。

事後回想，我的左耳失聰可能已經經歷了好長的一段時間。因為過程是循序漸進的，一點一點地失去聽力，降低了我失去的敏感度，還有我的右耳如常，以至於自己竟然一直沒有覺察到左耳失聰。家人作為旁觀者，只是感覺我近期有點耐心不足，一句話說給我聽一般要重複兩遍，「啊？啊？」變成了我的口頭禪。如果有人站在我的左側說話，我總是側過臉以一種怪異的姿勢傾聽，以至於讓說話者以為我是做作，妄圖擺拍一種自以為美麗的側面角度。

一點點地失去是一個潛移默化的過程，就如衰老，初老開始發生的時候，即使是當事者也難以察覺或者是無意忽視。所以當我發現我的左耳失去聽力的時候，我才後知後覺到了恐懼，感覺到危機四伏。對人類而言，與生俱來的擁有甚少覺得感恩，覺得天生如此，可以天長地久，譬如空氣、水和源自父母之愛。青春一樣，聽力也一樣，失去了才頓覺聲音的美妙。我想：如果我的左耳永久性地失去了聽力，右耳會不會步其後塵，也變得失聰？如果雙耳失聰，世界變得寂靜無聲，我的生活將會變得怎樣？我又不是貝多芬，聽力喪失還能夠寫就宏偉樂章。我只是平凡的一人，失聰就註定了與人交流困難，之後讓我如何去傾聽家人的言語，傾聽女兒與兒子的成長？我忍不住胡思亂想：這樣莫名其妙地失聰，是否預示著身體正在預示著一場大病的危機？

幸好記憶還沒有喪失，還記得朋友中有這樣的一名專科醫生。我慌忙地連線這位朋友作諮詢，他曾經是國內耳鼻喉科的醫生，因為相聚甚遠阻隔著網路無法直面觀察診斷，他耐心地遠端會診，排除了腫瘤的可能，懷疑是神經元之類的突發炎症，建議我儘快看醫生，以儘早排除其他病變的可能。可是第二天是周六診所均不營業，預約專科醫生要經過很漫長的繁瑣過程，而且由於疫情期間的延誤，即使是最快的預約已經到了一個月之後。所以，周六的早上我只好去看急診。

美國的URGENT CENTER是對應EMEGENCY急診的第二梯隊醫療中心。EMEGENCY屬於緊急救護，一般是重症患者緊急情況，直接入院迅速醫治。URGENT CENTER則是針對於預約不到醫生的患者，不僅工作日，周末和節假日也照常開放，並且一直從早晨接診到深夜，方便患者及時就診。當天就醫患者並不是很多，也沒有像急診室那樣急促緊張。也許是疫情尚未消散的原因吧，來到這裡就診的病人寥寥無幾。

醫生的診斷結果倒是很快，不過五分鐘，簡單用窺鏡查看了一下，就立即得出結論。結論也讓我鬆了一口氣，放下心來：原來只是日積月累的耳垢堵塞了耳道造成。究其原因，應該是我平日洗浴之後慣常的擦拭耳道舉動，狹長的棉簽雖然吸去了誤入耳朵裡的水滴，但是也同時把耳垢推擠在了一起，並抵達耳道深處。而且，由於我的耳垢的油脂性質，日積月累成為硬塊，從而完全堵塞住了聽力通道。

癥結找到了，治療應該迎刃而解吧？不出所料，治療方式也非常原始，醫生告退，隨之而來的護士直接拿了一個噴水器來沖洗我的耳道，以便讓耳垢出來。這個噴水器小盒子樣子，類似我平時用來沖洗牙齒的電動噴水牙刷，護士使用起來也類似於此。只見護士二話不說直接打開噴頭沖向我的左耳，診斷五分鐘，治療十分鐘也差不多了吧？我在幻想著。無奈這個耳垢堵塞的時間太久，已經變得太堅硬了，沖洗了足足十分鐘也沒有任何效果。

護士不得不另外出招：下藥。這是一種粉末狀的藥劑，灑在我的耳朵裡之後，感覺就像是耳朵吃了那種小孩子青睞的跳跳糖，一個個細碎的顆粒在耳道裡歡快跳躍，彷彿是一隊嗑了藥的嗨跳蚤在我的耳朵中跳舞狂歡。雖然說不上難過，但是怪異，是一種搞笑版的酷刑。就這樣胡思亂想了一陣子，等待到了規定時效，護士再來沖洗，還是那個盒子噴水器，一下，兩下，無數下，但是我的頑固耳垢依然像是在玩捉迷藏遊戲，巍然不動，就是不出來。至此，護士也技窮了，又重新喊來了醫生。但醫生也束手無策，只好給我開了一種外用藥物，讓我用藥一周之後找家庭醫生再重試。

於是我又開車去了CVS連鎖藥店取藥。一般是患者尚未到達，互聯網已經把用藥資訊傳送給藥房，病患到達之後取了就走，就像是飯店取外賣一樣簡單。但是這次註定不簡單，又生出了麻煩。原來是細心的藥劑師發現醫生開出的軟化劑是用來緩解便祕的，而我的診斷標明要用於耳朵，這顛覆了藥劑師的學術認知。年輕的藥劑師認為是用藥失誤，需要向醫生核實。藥劑師的恪守職責使得我拿藥被拒，空手而歸。等到負責的藥劑師電話輾轉找到了診斷醫生，並詳細詢問了醫生得到肯定答覆後，再來電通知允許我拿藥，已經是第二天。

這個軟化劑看起來並不陌生，就是小時候用過的開塞露之類的滴劑，要像滴眼藥水一樣每天不斷地滴入我的耳朵，以達到潤滑軟化耳垢之目的。於是，我開始了額外的功課：一日三四次，一次三四滴，連續一周。我老老實實地側躺在床，嚴格遵從醫囑一滴滴把來之不易的藥水滴入耳道，並祈禱滴水石穿。一天，兩天，我的左耳似乎有了變化，彷彿原始之地被漸漸開採，從寂靜無聲變得微風輕拂，然後是若隱若現的雷聲響動。我明確地知道這片沃土將要發生開天闢地的巨變了，壓抑不住內心的喜悅，盼望著，盼望著，好像是當年身懷六甲之時等待著胎兒的降生。

細數著日子，終於等到了出世的時辰，不過是一周之後，又緊急預約了家庭醫生。因為疫情的原因，我的家庭醫生一般預約均排在了一個月之後，為了達成目的，我摒棄了電話預約，登門拜訪，以示誠意。當我在診所中費盡口舌解釋自己不得不插隊的緣由時，接待室的護士表情明顯是忍俊不已，幾乎憋出了內傷，可能她是頭一次聽到這樣的緊急就診理由吧。插隊並非出自我本意，而我插隊的緣由雖不甚緊急也是迫不得已：如果不按時就醫，一周時間的軟化滴藥就等於白費了。

如果說急診護士小巧的噴水武器是左輪手槍的話，家庭醫生拿的就是AK-47。如約就診當天，醫生親自上陣，只見醫生直接手持一支巨大針筒，雄赳赳氣昂昂地指向目標——我的耳朵。據醫生稱，這一種針筒是專門訂製的，絕無僅有，當屬這家診所的祕密武器。為了我的耳朵，祕密武器都用上了，看來這個耳垢非同尋常。這個祕密武器大針筒非常大，大到何種程度呢？就像是給諸如牛羊之類的大型動物注射藥物的器具，以至於我瞬間以為自己走進了獸醫診所。

家庭醫生一臉莊重，不廢話，拿著這個大針筒在我的左耳一陣猛沖。恍惚之中，我覺得好像是和兒子在泳池嬉戲玩耍，耳朵不小心成了水槍攻擊的靶子。恍惚的一瞬間，只是一下子，被軟化的耳垢終於被沖了出來，落在我濕漉漉的頭髮上，被眼疾手快的醫生捕捉在手中。這個時候，我才看到那個頑固耳垢：灰黑色的一團，釘子大小，呈螺旋狀，就像一個風乾的螺肉。這就是阻擋我聽力一個多月的罪魁禍首？擦乾耳朵，我不由好奇地詢問家庭醫生使用的是何種神水？醫生答曰「肥皂水」。原來如此，也許，最簡單的就是最可行的方式，如果一切都準備就緒的話。

耳垢出來的那一刻，頓覺外界喧囂了很多，世界似乎被一張無形的手擰大了音量，以至於好長一段時間，我感覺身邊的每個人都變成了大嗓門 。（寄自加州 ）