前不久在廚房一個角落發現了螞蟻。

沒見過的品種，個頭竟比芝麻還小。

一隻接著一隻，沿著瓷磚之間的縫隙，走著一小段直線。

不仔細看還以為是自己得了飛蚊症。

直線的左端被餐具架擋住，不知從何而來。右端被烤箱遮住，不知去往何處。

我順手拿紙巾抹掉了幾隻，但不一會兒又來了幾隻。

我以為螞蟻行走是循氣味的，便噴了些消毒用的酒精，再抹掉屍體。果然不再有了。

但過不久又出現。

於是我又試了噴香茅油，拿吹風機烤，在那條縫隙間塞進些黏土，或放橡皮筋。（有書上說螞蟻天生不喜歡橡皮的硫磺味）

但總是幾天之後在同樣的角落，又發現了同樣的螞蟻。以相似的數目，雷同的速度徐徐前行，從從容容，我之前種種阻礙及殺戮，彷彿完全沒發生過。

我先是被些微激怒了，繼而生出懷疑，繼而思索：這群看似沒腦袋的螞蟻是怎麼做到的？

沒有了氣味和同伴的前導，究竟他們是怎麼能「始終如一」地從這條直線這頭走到那頭？

彷彿牠們全體遵從了某一種神祕的指令與意志，頑強堅持走固定的路徑，同一個方向。前仆後繼，綿延不絕，勇往直前，生死以之。

我望著手中紙巾上成群的螞蟻屍體，彷彿看見了生命的另一個維度。在時間和空間之外，原有一種生命的「存在」方式，是「打散」在「群體」裡的。每一隻螞蟻看似是獨立的生命體，卻又同時是「整體蟻群」的一小塊拼圖。有如「全息影像」（holograms）般，任何一塊分離的碎片都能在其中窺見整體。真正的「芥子」即「須彌」，也就是在生命本質上，如圓覺經所言「平等」了「本」與「際」。

彷彿一隻螞蟻與另一隻螞蟻之間，並沒有如一般生物體之間的「間隔」。

後來查了些生物學的書，才知道蟻群甚至也能夠因應環境的變化，改變工蟻、兵蟻和雄蟻的性別和數目比例，也間接證實了我的想法。小小的螞蟻，竟然在生存策略上完全做到了消融個體，以「一」御「多」，寓「多」於「一」。

而自詡地球最先進「物種」的人類呢？

面對這群螞蟻，我陷入更深的懷疑和茫然。