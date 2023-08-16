多年前的一個老住宅大院裡，住了二十幾戶人家，每天完晚飯後，人們喜歡搬著板凳坐在院落裡聊天。那時沒有路燈，天黑了大家就各自回家去。韓大伯是個三輪車夫，這一天，他向人們講述起他當天拉車碰到的一件事情。

「今天一早我就出門了，一直沒有生意。我就到省人民醫院門口去等。不一會有一個穿黑衣的四十幾歲的女人要乘車。這個女人很瘦弱，臉色灰白。她說她要去華家山。你們知道那是在野外荒郊，有一大片墳地。我想可能她要去給什麼去世的人上墳吧。她上了我的車，到中午時天氣很好，太陽升得老高了。我覺得身後的她慢慢地重起來，我心想：那麼瘦的人怎麼會這樣重呢？我蹬著踏板，熱得滿頭大汗。快出北門時，在路中央有一個交通警察，我在他跟前經過時，他似乎覺得奇怪地看著我。我心想我又沒有違反交通規則，你看我幹什麼？又想，今天真是倒楣，碰上這女人是越來越重，我都快踏不動了。」

「出了北門就到了郊區，一會兒遠遠看到那片墳地，我知道她的目的地快到了，我興奮地對自己說：再堅持一下吧，她就要下車了。我用盡全身力氣，使勁踩著踏板，想加快速度。車先是卡了一下，輪子在原地打著轉。我嚇了一跳，心想車肯定壞了，可是車忽然之間馬上輕了起來，我不用腳踏，它就快速地向前滑去，有煞不住之勢，我趕緊用力煞住它，由於過猛了弄得我差點從座椅上跌下來。我連忙下了車，往後一看，黑衣女人不見了。我以為她從車上摔下來了，四處查看，眼前是一片廣闊的枯草墳地，半個人影也沒有。我懵了！那時本來晴好的天氣忽然陰沉了下來了，我只好騎上車往回走。我本來是知道那條路的，可是今天竟然迷路了。後來好不容易見到行人，他們指給我進北門的方向。奇怪的是，那時路邊又有好幾個人都想搭我的車。但是我不敢拉客人了，我只想趕快回家。」

「進城門後又到了員警站崗的地方了，還是先前那個員警。他向我招手，我把車停在他崗前，問他有沒有看到一個穿黑衣的女人，她是我的乘客可是失蹤了。員警對我說：沒有啊！當時你的車經過我這裡時，車上並沒有人，我奇怪你為什麼踩著一個空車在跑，又跑得那麼吃力？我一聽，腳都嚇軟了，因為那時車子正是最重的時候啊！你們說今天我是不是碰到鬼了？我做這行這麼多年，還是第一次遇到這樣的事呢！」

韓大伯講完了，人們還屏住呼吸，原先圍著的大圓圈此時變成越來越小，坐在人群中間的人享受著「安全」。這時天色很暗了，只有滿天星斗和微弱的月光。有一個小孩建議去把院子大門關上。大人說不行，有人還沒有下班呢，再說關門也沒有用，鬼照樣進得來。聽得大家心裡發怵，但是還不想散去，就是聽得還不過癮吧！接下來你一言我一語地分享起自己的經歷，或是聽來的鬼異故事。（寄自華盛頓州 ）