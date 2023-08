波士頓市中心的公園裡的雕塑。題材取自童書《給小鴨子讓路》。(思南.攝影)

暑期我整理屋子時,看到了一個櫃子,打開,是滿滿的一櫃子童書。兩個大學已經畢業的孩子剛好都在家,他們走過來,坐在我身邊,看到那些久違的「老朋友」,眼睛裡閃著光。兒子拿起一本書,笑容在嘴角綻開,他說:「這是一本有意思的書。」

那本書叫《浪漫鼠德佩羅》(The Tale of Despereaux)曾獲紐伯瑞兒童文學獎金獎。書中有隻小老鼠叫德佩羅,喜歡音樂,愛讀書。後來,他因為愛上了一個公主,被同類打入地牢以示懲罰。在暗無天日的地牢中,有一群嗜血成性的大耗子,還有一個孤單寂寞的獄卒。會講故事的小老鼠,成了獄卒的良伴,因而受到獄卒的青睞和保護。最後,獄卒割愛把小老鼠送回了光明的世界,從而使他成為解救公主的小英雄。書末有一句話:「好的故事是黑暗中的光亮。」

我喜歡這個比喻。我們每個人彷彿都生活在自我的黑屋子裡,我們的愛好,無論是音樂、藝術或是文學,是黑屋子通向外界的窗口,讓外面的光透過來,也讓我們透過這些窗口來認識世界、認識我們自己。

我出生在六○年代的大陸,成長在七○年代,照理說,那是一個精神世界貧瘠的時代,但幸運的是,在我們小學的對面就有一家圖書館 ,每天放學,我就一頭扎進了書的世界。圖書館裡面那麼多書,沒有人指導我要讀什麼書。我就認定了一個書架,然後一本本地讀。有一天我讀到了醜小鴨的故事。那個簡單而美麗的故事溫暖人心。書籍餵養了我的童年和少年,從此無論我到哪裡,都會拜訪當地的圖書館。

小學畢業後,因為父親換工作,我們去了另外一個城市。每到午休,我就在那所初中圖書館的閱覽室看書,在陌生的城市裡,依然有我熟悉的角落。高中時,迷上了描寫大學生活的書,讓我對那個未知的明天充滿了憧憬。讀大學時,愛上了傳記文學,讀了大量女作家的傳記後,也開始嘗試寫作。

到了美國後,發現這裡是讀書人的天堂。在我家附近車距十分鐘,就有四座圖書館,各自有不同的藏書,提供不同的服務。有一年我去辛辛那提改中文AP的考卷,就去那裡辦了一張臨時的借書證。後來,開始聽有聲書籍,這樣即使走到天涯海角,隨時隨處都可以用手機聽書了。

當我有了孩子,我就決定給他們一個與書相伴的人生。兒子一歲時就喜歡坐在高高的黑皮椅子上翻看圖畫書。奶奶驚喜地觀察到,他真的在看書,目光一行一行地往下移動。他讀幼兒班時,老師說他的閱讀能力相當於二年級。他二年級時,他的詞彙量相當於五年紀。小學裡有閱讀比賽,學期結束時,學校會給讀書最多的孩子頒獎。孩子們比賽誰讀書最多,樂此不疲。

我每個星期都會帶他們去圖書館,用他們自己的圖書證借喜歡的書。他們也參加圖書館的各種活動。他們設計的書籤多次獲獎,我將他們的作品塑封,保留至今。他們的粉筆畫也分別獲得了首獎,獎品是書店的禮物卡。

我不知道別人是如何獎勵孩子的,我們家是用書和故事。為了鼓勵孩子不看電視,我們一個星期給他們買一本他們喜歡的書。等我們買齊了一套《魔術樹房》(Magic Tree House),他們的電視癮也戒得差不多了。

從前,兒子每次洗完澡,總是把濕浴巾和衣服扔在地上,一走了之。我提醒了幾次,並不見效。有一次,我靈機一動地說:「如果你記得把浴巾掛起來,髒衣服放到筐子裡,你就可以向我多要一個故事。」用不了幾次,他就記住了。有一次,我和兒子練習跳繩,兒子說:「我每跳十下,你就獎勵我一個故事。」一天下來,我就有八個故事要講。我說:「你們真的忍心讓我講故事直到口吐白沫嗎?」孩子們大笑。

每晚臨睡前講故事的時間,是孩子最盼望的。洗漱完畢,他們就相繼爬上大床來,左邊一個,右邊一個,依偎在我身旁。我們講勇敢的小老鼠為了拯救心愛的公主,踏上了一個艱苦的旅程。我們也講淘氣的彼得兔從錯誤中學習人生的功課,還有波士頓 的警察指揮交通,為小鴨子讓路。去年,我們去波士頓,專程去了市中心的公園,和那裡鴨媽媽帶領小鴨子過馬路的雕塑合影。

那些夜讀的時光,在我們精心挑選的故事中展開。正如女詩人艾蜜莉.狄金生(Emily Dickinson, 1830-1886)說的:書本比世界上的任何一艘船,更能帶我遊走各地(There is no Frigate like a Book. To take us Lands away)。而孩子們熱愛知識、熱愛美德的心,也在這個旅程中漸漸長大、成熟。

二十多年就這樣流走了,孩子們回家度假,還會去圖書館借書看。家裡永遠是安靜的,沒有電視的喧囂。閒暇時,各人找一個舒適的角落,安靜讀自己的書。旅行時,大家都會各自帶一本書在路上。

讀書之餘,我也仍然筆耕不輟,記錄人生的故事與有緣人分享。華裔作家譚恩美說:「寫作是一種極大的特權,但它也是一份禮物。這是給自己的禮物,也是以故事為禮物,贈與他人。」(寄自加州 )