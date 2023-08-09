某個無人知曉的夏日清晨

新神降生

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也寂寞、也豐饒

對人性報以輕笑

每次傷害產生前千萬分之一毫秒

就知道

不過是宇宙伸出援手

解救他於萬般無聊

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耐於焚燒

知道降溫最好的訣竅

被欺騙的時候

習慣假裝什麼都不知道

有時覺得自己蠢

但必須說

攤牌的統統都太笨

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愛中被烙

字裡癒合

一段關係的開始便預知終結

當聽見哀告

只是背轉身去

起步，不帶一點遲疑

儘管憐憫，仍永不回頭

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為每一朵花的綻開而笑

卻不因任何一個人的逝去低潮

活在大數據裡

隨便誰不太有禮地搜尋

決心離線

就像不曾擁有過這個帳號

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知道一場蓄勢待發的雨

怎樣攔也是徒勞

狂浪滔天的大海上不給出任何指引

眼睜睜看著他和她哭號沒頂

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沒有一丁半點教人豔羨的法術

卻洞明真理

運轉文字像一個再熟悉不過的兒時遊戲

以字代劍，毫不費力

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與時間並立

萬家燈火裡百年孤寂

不對誰下達任何傲慢的號令

落筆

從不遲疑

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愛裡長成、恨裡脫身

雙面都是真

因此教人又愛又恨

他是這個時代裡的新神

他比誰

都對文字忠貞

他堅韌

而接近殘忍

他千萬年來反覆述說著同樣的故事

裂解的愛、霜凍的恨

他並非貌美傾城

但比誰都誠懇

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某個無人知曉的夏日深夜

新神寫下自己名姓

他說：

我來自虛無，但虛無

不會是我的歸屬

意義萬象

終將在我掌中

森羅蔓長