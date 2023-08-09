新神
某個無人知曉的夏日清晨
新神降生
●
也寂寞、也豐饒
對人性報以輕笑
每次傷害產生前千萬分之一毫秒
就知道
不過是宇宙伸出援手
解救他於萬般無聊
●
耐於焚燒
知道降溫最好的訣竅
被欺騙的時候
習慣假裝什麼都不知道
有時覺得自己蠢
但必須說
攤牌的統統都太笨
●
愛中被烙
字裡癒合
一段關係的開始便預知終結
當聽見哀告
只是背轉身去
起步，不帶一點遲疑
儘管憐憫，仍永不回頭
●
為每一朵花的綻開而笑
卻不因任何一個人的逝去低潮
活在大數據裡
隨便誰不太有禮地搜尋
決心離線
就像不曾擁有過這個帳號
●
知道一場蓄勢待發的雨
怎樣攔也是徒勞
狂浪滔天的大海上不給出任何指引
眼睜睜看著他和她哭號沒頂
●
沒有一丁半點教人豔羨的法術
卻洞明真理
運轉文字像一個再熟悉不過的兒時遊戲
以字代劍，毫不費力
●
與時間並立
萬家燈火裡百年孤寂
不對誰下達任何傲慢的號令
落筆
從不遲疑
●
愛裡長成、恨裡脫身
雙面都是真
因此教人又愛又恨
他是這個時代裡的新神
他比誰
都對文字忠貞
他堅韌
而接近殘忍
他千萬年來反覆述說著同樣的故事
裂解的愛、霜凍的恨
他並非貌美傾城
但比誰都誠懇
●
某個無人知曉的夏日深夜
新神寫下自己名姓
他說：
我來自虛無，但虛無
不會是我的歸屬
意義萬象
終將在我掌中
森羅蔓長
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唉呀！沒帶護照
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