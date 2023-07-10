從足利公園到輕井澤，得開長長一段山路。坐在巴士上，導遊發給每個人一張彩紙和一頁說明，要大家學習摺紙鶴。日本 有個古老傳說，若能在午夜十二點摺成第一千隻紙鶴並立即許願，願望就能成真。

我認真地看著圖解，開始動工，腦海裡突然浮現先生在兒子小時候他們一起摺紙的畫面。學工的先生極會看圖，又很注意細節，一條條刷得挺挺的摺痕，幾個翻轉就可以摺出小象、小猴，可愛極了。有一陣子他和兒子都迷上了摺紙，我看著好玩也想要湊熱鬧，但是往往摺到一半就嫌繁瑣，線條也因反覆折疊變得模糊，常常半途而廢。先生總會默默地拾起我的半成品，耐心地替我完成，然後把一堆小動物排在茶几上搔首弄姿。

巴士搖搖晃晃前進，我投入地摺著紙鶴，不明白處就請教導遊，終於一隻展翅紅鶴立在我面前的巴士餐桌板上。我又拿起鄰座在打盹的朋友的彩紙，努力再摺了一隻。看著那兩隻彩鶴，才發現自己前胸襟上已濕了好一大塊 。

老公，這是你走了之後，我替我倆做的第一件事。你不在了，我只有自己慢慢學習做好以前你替我做的每一件事。若是摺千隻紙鶴能將你喚回，我定會不眠不休日日夜夜地拚命地完成。但是晴川歷歷芳草萋萋，我去哪兒尋到你呢？（寄自加州 ）