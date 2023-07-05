半是山水半是城（上）

從大理古城抬頭，便見蒼山從北到南並肩著十九座山峰。 （李丁．攝影）

2004年從昆明坐十小時火車去大理。狹長的大理城靜臥在蒼山洱海之間，被洱海和綠色田野所包圍，滿目鄉野風貌。馬匹馱著貨走在街中央。農人包著頭布，背著裝滿水靈靈菜蔬的竹簍進城叫賣，人們過著車馬慢的日子。2019年坐飛機去大理，俯瞰蒼山，黑青色襟懷裡多了大片大片白亮亮的建築群，大理新城環繞著整個洱海，已是滄海桑田。

大理：風花雪月城

大理孕育了唐代南詔國，近二百年後被大理國取代。大理國存在三百一十七年，與宋王朝同始終。元朝後大理國收起指點江山的野心，過起隱匿低調的安穩日子，依然保持白族文化核心地位。故都大理城池完整，城牆上五華樓鏤金錯彩，留住逝去的鐵馬金戈和笙歌紅袖。

大理別稱「風花雪月城」：兩座山脈夾峙形成一條風道，常年颳風；氣候溫潤鮮花常開；蒼山頂皚皚白雪；洱海月色柔媚醉人。高海拔減弱了夏日的酷暑，亞熱帶氣候使冬天陽光充沛。

多數古城居民已將房子出租或賣給從大城市投奔烏托邦夢想的移民 ，導致古城又土又洋的氛圍。仿古建築構成今天的古城面貌，商業街雲集著南北風土人情，在老傳統和情調趣味之間艱難地維持平衡。古城有萬商雲集的生動。花邊店、鈕扣店、腰帶店、毛線店等，最後匯集成一條街的成衣店。許多在大城市早已難覓蹤跡的老行當，銀匠玉匠皮匠，修鞋補傘配鎖，裁縫鋪冥器店，仍然在營生。銀器店的展品造型和鏤刻極其精美。大理人也在與新移民交流融匯中，學會製作義大利 麵、披薩、咖啡、蛋糕。大理風情更多地潛藏在這錙銖必較的市聲俚語中，潛藏在幽靜陋僻的小巷深處。

我們的客棧是大宅院，飛檐繁複，照壁迴廊。街角停駐不少老宅，油漆剝落但神韻猶存。偶然朝某個門洞大開的小院一瞥，茶花如笑靨綻放，一進進房舍向裡延伸，正是：你家的竹子是我窗前的水墨；我家的茶花是你前廳的小景。高挑屋簷下上演著千百年來柴米油鹽的故事，一磚一石還能觸摸到歷史氣息。老宅如綻放過的茶花，花瓣風乾餘香猶存。

蒼山不墨千秋畫

在古城仰頭，看到蒼山從北到南並肩矗立十九座山峰，峰頂煙雲縈繞，山峰間流蘇般飄移著十八條溪流東注洱海。大地在蒼山腳下遼闊地展開，洱海如藍色的耳朵鑲嵌其間，壯闊蒼涼。

蒼山是包容的，佛寺、道觀、文廟、本主廟、基督教堂沿山分布。步出北城門，崇聖寺三塔拔地而起，鼎足而立。大塔是唐代建築，方形密檐式磚塔，拋物線形態秀麗別致。南北兩塔是宋代建築，八角形樓閣式磚塔。湖畔茶花盛開，鏡平波光倒映三塔。崇聖寺是南詔、大理國的皇家寺院，大理國曾經登位二十二位皇帝，有九位在此出家為僧。登望海樓遠眺，大理城和洱海風光一覽無遺。寺廟佛塔都是文革中被破壞後重修的，美輪美奐，可惜失落了原始神韻。

無為寺在蒼山深處，清淨古樸，是金庸《天龍八部》中「天龍寺」的出處，培育了段氏絕學和一陽指神功的祖庭。今天住持淨空法師是深得少林真傳的武僧。無為寺不收門票，不炒賣「頭炷香」，僧人生活高簡淡泊，是難得的抵禦商業化洪流的佛門淨地。

蒼山聖應峰南麓有寂照庵，青松古柏掩映下跨入庵門，梵唱悠揚、清泉響徹。滿園多肉植物清新嬌艷，花草盆栽看似隨意搭配，卻處處集禪意與美學。佛祖大殿沒有繚繞的香火，只有尼姑以花禮佛。

喜洲：鄉土中國的縮影

洱海一碧萬頃，浸潤了大理的雞犬相聞，阡陌交通。二十世紀初中國西南—緬甸 —印度三地的交易體系興旺，喜洲位於茶馬古道與滇緬公路上，老馬幫運進中原文化，送出山風野俗，堅硬的路石被負重的馬蹄踩踏出凹痕。茶馬古道民國初沒落。今天喜洲化蛹為蝶，以另一種閒散的表情展露芳容。

喜洲是鄉土中國的縮影。大青樹獨木成林，濃蔭村口，村落農宅、田園阡陌，白鷺炊煙。喜洲保留著八十多座明清白族民居建築群，是國家重點保護文物。民居既有中原徽派，也有藏寨建築風格，是一個個家族記憶的歸宿，能勾出一段段歷史掌故。梁漱溟就是喜洲張家大院的女婿。

嚴家大院大門很窄，顯現出藏愚守拙的謹慎。內院「司馬第」進深層層，斗拱重疊，翹角飛檐，古典建築塗金繪彩，園林水榭曲折迴環。喜洲商幫千里馳騁的豪邁氣概被收斂成幾座大宅院，承載鮮花著錦般的興盛和無可奈何的沒落。

鎮中心四方街當年是車水馬龍的集市，如今只剩青石板刻著時光印記。宅院大牆之外有許多自稱喬家、嚴家的小店鋪，在貴胄巨商的腳下做著引車賣漿的營生。過橋米線好吃又大碗。破酥餌塊、烤扇乳是雲南十八怪中的兩大怪：米飯粑粑叫餌塊、奶酪做成扇子賣。