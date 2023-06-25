我主修英文，後又在大學教英文，因此對英文世界產生了濃厚興趣。四十多年前，為了精通英文，我決定赴美留學。到達舊金山 機場，彼時正在史丹福大學 進修的大學恩師特來接機。他囑咐我，珍惜留學機會，多跟當地人交往，多瞭解這個國家，別只顧著讀書考試，倘若光為啃書，盡可在上海圖書館啃，何必捨近求遠來美國？

1980年代初，大陸留學生不多，美國師生對我異常熱情。得知我希望學好英文、瞭解美國文化，教授們建議我入住美國家庭，並自告奮勇幫我四處尋找。

來美後的第一個星期五，大學主管學生事務的院長露絲熱情邀請我去她家過周末。她家不久前成了空巢，獨生子去國外留學了。整個周末，露絲夫婦帶我四處遊玩，還邀請朋友來家做燒烤。當時中國剛開放不久，美國人對神祕的中國充滿好奇，問長問短，友好坦率，給我留下深刻印象。更令我喜出望外的是，露絲夫婦非常喜歡我，稱我為「中國女兒」，請我搬去他們家住，就此我有了慈愛的美國父母。

每天早上，我搭露絲的車去上學，臨走時，萬斯爸爸總是遞給我一個牛皮紙袋，裡邊有他一大早做好的三明治、蘋果，一塊餅乾或幾顆巧克力糖。傍晚回到家裡，一家三口一齊動手準備晚餐。此時二老必問我，一天有無收穫，有無難題需要幫忙解決。於我而言，像回到了童年溫暖的家。我的父母也曾無微不至地關愛我，遺憾的是，十年動亂，家破人亡，我十六歲就離開家，去遙遠的黑龍江插隊，從此獨自面對冷酷的世界，為了保護自己，常抱著防人之心。美國父母讓我重新感受到人與人之間的誠懇坦率，並再次學習去信任他人。

露絲媽媽畢業於史丹福大學，萬斯爸爸畢業於哥倫比亞大學，兩人知識淵博，見多識廣。時事、歷史、文化、政治等話題每天出現在餐桌上，晚餐猶如小型研討會，我們各抒己見，暢所欲言。我不僅提高了英文聽說能力，還擴展了視野，豐富了知識。美國爸媽特別有親和力，每月舉辦一兩次家庭聚會，邀請不同行業、不同族裔、不同黨派的大學師生、街坊鄰居、社區菁英前來歡聚。他們的開明包容、對人真誠地關切，對世界由衷地好奇，無形中影響了我的人生觀。

與美國父母共同生活了一年多，沉浸式學習令我的英文突飛猛進。潛移默化中，熟悉了美國生活的種種細節，如日常飲食、傳統節日、禮尚往來、衣裝打扮、環境布置等。一些看似無足輕重的瑣碎，卻淡化了中西文化之間的差異，有助於我在美國與人溝通、工作和生活。

之後我去南加州 念博士，又跟一個美國家庭生活了三年，也成了家庭成員之一。同住的是一對牧師夫婦和有殘疾的兒子。每天早晨，牧師去老人院看望教友，與他們一起禱告；專車接兒子去殘疾人中心活動；住在附近的護士長女兒或會計師女婿上班途中把兩名金髮碧眼、禮貌可愛的外孫送來讓外婆照看。這個三代人家庭的多元結構讓我接觸到美國生活的方方面面，近距離觀察到人們的宗教信仰、家庭關係、育兒方式、人際交往、以及對殘疾人的照顧和尊重。

四十多年過去，美國父母和牧師夫婦均已離世，他們的後代和我保持著「親戚」關係。入住美國家庭的初衷是為了學英文，豐碩收穫是遇到了真誠善良、慷慨助人的兩對美國夫婦。他們是我生命中的貴人，從他們身上我感受到久違的人類本真情感，體會到基於自由與博愛的生命狀態。感謝美國家人用善良和慈愛擁抱了我。（寄自加州）