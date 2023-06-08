破洞星圖手記2022（中）

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十月。美國名晚間節目主持人大衛．萊特門（David Letterman）到烏克蘭首都基輔去訪問澤倫斯基 總統，在地下鐵站現場觀眾前進行，不時一線列車轟轟進站又離去，好像轟炸或槍戰。第一次萊特門以為是轟炸，緊張問：安全嗎？我們怎麼辦？澤倫斯基說：安全，儘管繼續。

萊特門先以他每早醒來心中馬上充滿了各種焦慮開場，然後問：

你當然有更多重大事情要擔心，可是你醒來第一件想到的是什麼？

答：很高興我醒來了。

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年底，澤倫斯基在拜登政府安排下，拜訪美國國會並發表演說，全場起立（除了幾個共和黨人）熱烈鼓掌歡迎。他短髮鬍鬚整齊，穿了深綠套頭衫同色長褲，近似戰服。演說時，他經常低頭看演講稿，用一根手指導引，像個小男孩。到了這句他抬頭直視全場，以口音濃重的英語說：「你們的錢不是慈善捐獻，而是對全球安全和民主的投資。」

錢通常是個髒字，一般人竭力避免。所以重要的場合不提錢，高雅的場合不提錢，社交的場合不提錢。而澤倫斯基身穿家常服，面對滿場衣冠楚楚的美國政要，寬闊的臉龐眼神堅決凝重，說出這個不堪出口的髒字，不怕低俗，不顯得卑下，不覺得委屈，面對滿場握有烏克蘭生殺大權的人士，他給予那個髒字尊嚴和意義——不是慈善，而是投資。這是美國人最懂的語言。

事後，專家和媒體一致公認，澤倫斯基是個偉大的演說家，部分歸功他原是喜劇演員。

當然，有些共和黨人擺出金權嘴臉，嘲笑他像條搖尾乞憐不斷伸手要錢的狗。

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日本連續劇只看過溫馨的《深夜食堂》，最近看了日劇《初戀》。

大起大落的故事。從清純的小女生小男生開始，又拘謹又害羞，呆到幾乎連話都不會講，可是愛到如癡如狂。然後誤會加上意外事件，兩人斷絕了，而愛情未斷，緩緩燃燒。

拍法大體上樸素抒情，有種散文風味。感情藏在日常生活底下，故事在真相邊緣遊走，看得人著急，好不容易捱到了結局卻——唉，變成迪斯尼卡通了！

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從沒看過韓國連續劇，試看《你要喝杯咖啡 嗎》，竟給吸住看了下來。

輕描淡寫的喜劇，沒有《初戀》的欲生欲死，格調接近《深夜食堂》，平實中有荒誕。

描述住宅區裡一家小咖啡館和一班常客的瑣事，偶爾來點社會批評。推薦B看，他也覺有趣，尤其是那個傲慢狂妄的咖啡評論家。最吸引我的是咖啡館主，單身中年男子，沉默寡言，有時似乎心事重重，可是凡事自有分寸，有點像個隱於市的哲人。為了一杯完美咖啡，從咖啡豆烘焙到水與豆間的分量，到水溫高低到沖泡時間長短，講究到了極點，義大利 人都比不上——他批評義大利濃縮咖啡壞，烘焙過火的一杯苦汁然後加糖掩蓋，一針見血。面型身材和神情姿態，在在讓我想起B的博士論文指導姚教授，可是B看不出任何相似。

刺眼的是大多年輕女星都扛著同樣臉孔，一式細瓷光滑的鵝蛋臉，工筆畫了細眉狹長眼小嘴，讓我想起聊齋畫皮的故事。飾年輕主角的男星也清秀到我見猶憐，幸好是個熱切到癡呆但有追求有脾氣的小男生。（中）（寄自新澤西州）