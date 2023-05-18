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國稅局免費自己「線上報稅」明年試行 多數納稅人興趣

氣數喪盡歌

黃岡

打針，吃飯，睡覺

失眠。糖衣裹著毒藥

紅的是旖旎春色

魂魄出竅，遊園一場

驚夢三巡。墨綠色的鱷魚皮鞋

踢踏腦殼邊境的夢。透明的那顆

水晶球滑落喉頭，釋放

舌與喉久違的潤滑之色

遠方有中子電子

交擊成黑幕中的一道閃電

未成眠之人，披衣坐起

離開纏綿的睡榻

紫色的那顆暫時還咽不下去

一個惱人的謊言：嗜睡、食慾不振

我從子時一路數來。走膽經

在胃液與淋巴的沸騰裡

絨毛的推搡之下，膽氣

稍長

丑時走肝經。後青春時代

一條磨損得不能再老的老路

我走得崎嶇。還好路上有一株月桂冠

供我歇腳、編織花環

還未到訴衷腸的時候。寅時，肺經初顫

喉頭間一陣騷動，把人自夢境中抖落

敏感的聲帶如針氈，要刮花一張黑膠唱盤

肺葉的哮喘是一張破了洞的手風琴

（睡眠如裂帛在陡咳中應聲斷裂）

感覺到疲憊與餓。走過千山萬水

終於走進腸胃經。期間

壁虎數次試探我的睡意深淺

追逐，交尾。與腸壁蠕動唱雙簧

（秉燭人的破銅鑼敲得鏗鏘響

我就跌下那一桌二椅，散戲的夢）

漸漸地，我被拋出身體之外，意識如游絲

商禽廣播：頭手請勿伸出窗外

我像半截身子都露在車外喜迎清風的一隻狗

曦將夢將

白月洸洸

失眠

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