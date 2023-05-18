氣數喪盡歌
打針，吃飯，睡覺
失眠。糖衣裹著毒藥
●
紅的是旖旎春色
魂魄出竅，遊園一場
驚夢三巡。墨綠色的鱷魚皮鞋
踢踏腦殼邊境的夢。透明的那顆
水晶球滑落喉頭，釋放
舌與喉久違的潤滑之色
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遠方有中子電子
交擊成黑幕中的一道閃電
未成眠之人，披衣坐起
離開纏綿的睡榻
紫色的那顆暫時還咽不下去
一個惱人的謊言：嗜睡、食慾不振
●
我從子時一路數來。走膽經
在胃液與淋巴的沸騰裡
絨毛的推搡之下，膽氣
稍長
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丑時走肝經。後青春時代
一條磨損得不能再老的老路
我走得崎嶇。還好路上有一株月桂冠
供我歇腳、編織花環
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還未到訴衷腸的時候。寅時，肺經初顫
喉頭間一陣騷動，把人自夢境中抖落
敏感的聲帶如針氈，要刮花一張黑膠唱盤
肺葉的哮喘是一張破了洞的手風琴
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（睡眠如裂帛在陡咳中應聲斷裂）
●
感覺到疲憊與餓。走過千山萬水
終於走進腸胃經。期間
壁虎數次試探我的睡意深淺
追逐，交尾。與腸壁蠕動唱雙簧
●
（秉燭人的破銅鑼敲得鏗鏘響
我就跌下那一桌二椅，散戲的夢）
●
漸漸地，我被拋出身體之外，意識如游絲
商禽廣播：頭手請勿伸出窗外
我像半截身子都露在車外喜迎清風的一隻狗
曦將夢將
白月洸洸
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