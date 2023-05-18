打針，吃飯，睡覺

失眠 。糖衣裹著毒藥

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紅的是旖旎春色

魂魄出竅，遊園一場

驚夢三巡。墨綠色的鱷魚皮鞋

踢踏腦殼邊境的夢。透明的那顆

水晶球滑落喉頭，釋放

舌與喉久違的潤滑之色

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遠方有中子電子

交擊成黑幕中的一道閃電

未成眠之人，披衣坐起

離開纏綿的睡榻

紫色的那顆暫時還咽不下去

一個惱人的謊言：嗜睡、食慾不振

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我從子時一路數來。走膽經

在胃液與淋巴的沸騰裡

絨毛的推搡之下，膽氣

稍長

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丑時走肝經。後青春時代

一條磨損得不能再老的老路

我走得崎嶇。還好路上有一株月桂冠

供我歇腳、編織花環

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還未到訴衷腸的時候。寅時，肺經初顫

喉頭間一陣騷動，把人自夢境中抖落

敏感的聲帶如針氈，要刮花一張黑膠唱盤

肺葉的哮喘是一張破了洞的手風琴

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（睡眠如裂帛在陡咳中應聲斷裂）

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感覺到疲憊與餓。走過千山萬水

終於走進腸胃經。期間

壁虎數次試探我的睡意深淺

追逐，交尾。與腸壁蠕動唱雙簧

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（秉燭人的破銅鑼敲得鏗鏘響

我就跌下那一桌二椅，散戲的夢）

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漸漸地，我被拋出身體之外，意識如游絲

商禽廣播：頭手請勿伸出窗外

我像半截身子都露在車外喜迎清風的一隻狗

曦將夢將

白月洸洸