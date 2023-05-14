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疫情中的長髮公主

陳桐

突如其來的疫情打破了我平淡的生活，一系列的變化讓我感到不適應，這糾結中裹挾著的不安成了我疫情生活中的主旋律。

其實，疫中我的生活節奏沒有太大的變化，每天依舊的忙忙碌碌甚至讓我覺得什麼事都沒有發生。直到某日，遠距工作連續十二小時，在忙碌與焦灼中結束了最後一場會議，已是晚上九點鐘。關掉視訊後我轉身打開書房的門，才發現屋子裡靜得出奇，漆黑的屋子只有那小小的螢幕電源燈在亮著。突然，我發現很需要有人來幫我按下按鈕，告訴我：「下班了。」

一直待在十五樓的疫中日子常常會讓我冥想，有時會一下子想起小時候最嚮往的童話故事《長髮公主》。印象深刻的是故事裡塔下王子的浮誇語氣：「長髮公主，長髮公主，請把你的頭髮放下來吧！」根據我不怎麼精準的記憶，那束據說可以垂放到塔下的長髮，拉上來的籃子裡裝的竟是麵包與葡萄酒。雖說疫中困在家裡的生活與童話中的情節極為相似，但是在布滿黑暗的大樓下呼喚我的並非是那帥氣的王子，拉上來的也不是麵包與葡萄酒。

還記得疫情開始前的最後一件事，便是路上的擁擠，大街像黏稠的河一樣緩慢地流著。那時的我心中只有一個念頭：趕緊回家，在柔軟的大床上卸下一天的疲憊，享受只屬於我的私人空間。人總是這樣，當習以為常的事情突然消失後，內心的空虛感會無限放大，就像我永遠都不曾想到下班路上的水洩不通會成為懷念的場景。

書房的螢幕小燈仍然在漆黑中孤獨地亮著，伴隨著刷刷的鍵盤聲，長髮公主滿懷期待地等待著王子的呼喚，渴望著愛情的降臨。

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