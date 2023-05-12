這個周末抽空去法拉盛圖書館 參加一位文友的新書發布會。法拉盛圖書館是紐約一個小小的文學中心，很多華文活動都在這裡舉辦，包括作家們的新書發布會，各種作協組織的文學講座，乃至更大規模的法拉盛詩歌節等等。因為疫情 ，實體文學活動中止了將近三年，如今開始漸漸地恢復。

新書發布會後，我帶著新來紐約的文友上圖書館三樓看看。三樓主要是中文藏書，包括各類中文報紙和文學雜誌。這位朋友在國內時原是《北京文學》的詩歌編輯，如今在書架上看到《收穫》《花城》等刊物，驚訝不已，忙著拍照傳給國內的朋友看。

我們又瀏覽書架上的各類書籍，驚喜看到好幾位認識的文友作家的大作陳列其上。因為這些陳列在圖書館書架上的書，以及周邊安靜閱讀的人，讓我們感到欣慰，文學還是有價值和作用的。

法拉盛圖書館位於鬧市之中，正門就對著兩條大馬路匯合而夾出來的一個三角箭頭地帶，不遠處就是長島鐵路橋，而路邊總是熙熙攘攘的人群、形形色色的攤販和喧鬧紛雜的市聲。圖書館，就像這個社區的靈魂，讓法拉盛更具一些迷人的力量，在鬧市之中，如一塊磁鐵般吸引著那些對文字、對閱讀、對資訊、知識乃至智慧依然有著樸素和執著追求的人們，也如一根定海神針，提醒和安撫我們這紛亂的世界還是可以放得下一些書架和書的。

在圖書館逗留過，我們去附近的上海豫園吃飯。雖然下午五點不到，飯館裡卻幾乎客滿。天氣漸暖，外面長椅上也有人捧著一兩份生煎饅頭之類的上海小吃大開吃戒。這個2016年才開的上海飯館，疫情之前就做得聲譽鵲起，引得很多老外按圖索驥地從曼哈頓跑來光顧。此店有一優惠：只要消費超過十元，就贈送一客六粒小籠包或者兩片北京片皮鴨。這大概也是吸引許多食客趨之若鶩的原因之一。

我們兩個中年人，只點了幾樣清淡食物，四喜烤麩、馬蘭頭、毛豆百葉、拍黃瓜和上海菜飯等，再加上贈送的小籠包，卻也是滿滿一小桌子。吃喝一個多小時，也只能消滅掉一半，另一半打包帶回。

回程路上心想，這疫情是漸漸過去了，圖書館和飯館裡的人群是提振人心的景象。疫情之中，最受其累的就是餐飲業。雖然圖書館很重要、靈魂很重要，但是對普羅大眾來說，填飽腸胃更是第一需求。

若說疫情後個人生活方式的另外一個大變化，應該就是常去健身 館了。事實上，去法拉盛的這一天，我早上還提前去了健身館，完成這一天的鍛鍊任務。疫情三年在家，居然也懶出了、胖出了一點小毛病。去年夏天終於可以安心去健身館後，我就決心要把這失去的鍛鍊時間給補回來。

對於一個人來說，除了靈魂有趣之外，健康的體魄更是一切的基礎。常去的這家健身館不貴，一個月只要二十美元。我的要求也不高，大多時間是在跑步機上快走慢跑幾十分鐘，偶爾也做一點力量訓練。有一個星期休假，我每天去健身館跑步，一位老人家還問我是不是在練習馬拉松。我哈哈一笑，跟老人家說「我倒是想呢！」

這麼一算，疫情之後，日常生活裡最重要的場所竟然是圖書館、飯館和健身館這三館了。有閒了，第一個要去圖書館；有錢時，不妨時不時去去飯館；有閒又有錢，則可以常常去健身館運動鍛鍊。如此這般，靈魂、腸胃和體魄都能得到滋養。人生有此三館，夫復何求呢？

（寄自紐約）