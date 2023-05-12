我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

人生三館

應帆

這個周末抽空去法拉盛圖書館參加一位文友的新書發布會。法拉盛圖書館是紐約一個小小的文學中心，很多華文活動都在這裡舉辦，包括作家們的新書發布會，各種作協組織的文學講座，乃至更大規模的法拉盛詩歌節等等。因為疫情，實體文學活動中止了將近三年，如今開始漸漸地恢復。

新書發布會後，我帶著新來紐約的文友上圖書館三樓看看。三樓主要是中文藏書，包括各類中文報紙和文學雜誌。這位朋友在國內時原是《北京文學》的詩歌編輯，如今在書架上看到《收穫》《花城》等刊物，驚訝不已，忙著拍照傳給國內的朋友看。

我們又瀏覽書架上的各類書籍，驚喜看到好幾位認識的文友作家的大作陳列其上。因為這些陳列在圖書館書架上的書，以及周邊安靜閱讀的人，讓我們感到欣慰，文學還是有價值和作用的。

法拉盛圖書館位於鬧市之中，正門就對著兩條大馬路匯合而夾出來的一個三角箭頭地帶，不遠處就是長島鐵路橋，而路邊總是熙熙攘攘的人群、形形色色的攤販和喧鬧紛雜的市聲。圖書館，就像這個社區的靈魂，讓法拉盛更具一些迷人的力量，在鬧市之中，如一塊磁鐵般吸引著那些對文字、對閱讀、對資訊、知識乃至智慧依然有著樸素和執著追求的人們，也如一根定海神針，提醒和安撫我們這紛亂的世界還是可以放得下一些書架和書的。

在圖書館逗留過，我們去附近的上海豫園吃飯。雖然下午五點不到，飯館裡卻幾乎客滿。天氣漸暖，外面長椅上也有人捧著一兩份生煎饅頭之類的上海小吃大開吃戒。這個2016年才開的上海飯館，疫情之前就做得聲譽鵲起，引得很多老外按圖索驥地從曼哈頓跑來光顧。此店有一優惠：只要消費超過十元，就贈送一客六粒小籠包或者兩片北京片皮鴨。這大概也是吸引許多食客趨之若鶩的原因之一。

我們兩個中年人，只點了幾樣清淡食物，四喜烤麩、馬蘭頭、毛豆百葉、拍黃瓜和上海菜飯等，再加上贈送的小籠包，卻也是滿滿一小桌子。吃喝一個多小時，也只能消滅掉一半，另一半打包帶回。

回程路上心想，這疫情是漸漸過去了，圖書館和飯館裡的人群是提振人心的景象。疫情之中，最受其累的就是餐飲業。雖然圖書館很重要、靈魂很重要，但是對普羅大眾來說，填飽腸胃更是第一需求。

若說疫情後個人生活方式的另外一個大變化，應該就是常去健身館了。事實上，去法拉盛的這一天，我早上還提前去了健身館，完成這一天的鍛鍊任務。疫情三年在家，居然也懶出了、胖出了一點小毛病。去年夏天終於可以安心去健身館後，我就決心要把這失去的鍛鍊時間給補回來。

對於一個人來說，除了靈魂有趣之外，健康的體魄更是一切的基礎。常去的這家健身館不貴，一個月只要二十美元。我的要求也不高，大多時間是在跑步機上快走慢跑幾十分鐘，偶爾也做一點力量訓練。有一個星期休假，我每天去健身館跑步，一位老人家還問我是不是在練習馬拉松。我哈哈一笑，跟老人家說「我倒是想呢！」

這麼一算，疫情之後，日常生活裡最重要的場所竟然是圖書館、飯館和健身館這三館了。有閒了，第一個要去圖書館；有錢時，不妨時不時去去飯館；有閒又有錢，則可以常常去健身館運動鍛鍊。如此這般，靈魂、腸胃和體魄都能得到滋養。人生有此三館，夫復何求呢？

（寄自紐約）

圖書館 健身 疫情

上一則

雪落的聲音（五）

下一則

那一場及時雨

延伸閱讀

法拉盛垃圾堆滿街 居民「習慣了」 商改區：須嚴格執法

法拉盛垃圾堆滿街 居民「習慣了」 商改區：須嚴格執法
紐約客談／髒亂差？因法拉盛正發展

紐約客談／髒亂差？因法拉盛正發展
Queens Baseball Convention 法拉盛中心法林頓大廈年會圓滿成功

Queens Baseball Convention 法拉盛中心法林頓大廈年會圓滿成功
有感華裔少年自殺 法拉盛將舉辦免費心理急救員培訓

有感華裔少年自殺 法拉盛將舉辦免費心理急救員培訓

熱門新聞

黃子佼請辭專欄一事，天下雜誌出面道歉。圖／摘自臉書

黃子佼爆氣請辭專欄 「天下雜誌」正式發文道歉了

2023-05-04 11:05
達姆∕圖

移民三部曲

2023-05-07 02:02
富藝斯（Phillips）拍賣行6日至7日將在台北舉行鐘錶及珠寶香港春季拍賣台北預展，展品約120件，其中包含清朝末代皇帝溥儀曾珍藏的傳奇百達翡麗腕錶（圖）與一系列遺珍。中央社

溥儀生前贈蘇聯翻譯腕錶 估價逾300萬美元

2023-05-05 16:41
佳士得宣布，31日於香港舉行的「中國近現代及當代書畫」拍賣，將由王世杰家族珍藏，由張大千創作於1967年的潑彩鉅作「雲峰古寺」領銜拍賣。（圖：佳士得提供）

張大千「雲峰古寺」首現拍場 來自蘇東坡「寒食帖」藏家

2023-05-07 00:52

兩個爸爸

2023-05-06 02:01

學習面對孤獨

2023-05-10 02:00

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效