達姆∕圖

送子上學經過六車道的十字路口。幾星期前的清晨，這路口被警用柵欄徹底封死，細雨中大批警員在地上搜尋。上班的車流被引至小路，像無數小溪匆匆彙聚，寂靜的小路瞬間擁擠不堪。回家看新聞，才驚悉路口常去的加油站發生警匪槍戰，子彈橫飛中，一警殉職，一匪擊斃，三匪逃遁。警方發誓，要將殺死他們兄弟的歹徒擒拿，報仇雪恨。此後，每經此地，我心有餘悸，加速離開，唯恐撞上橫飛的子彈。

警匪車輪大戰，槍手橫掃無辜，是這些天輪番上演的新聞。這類新聞自我一踏上美國大地，就未曾落幕，且愈演愈烈。槍聲離我忽近忽遠，記起一句電影台詞：「你已陷入人民戰爭的汪洋大海。」

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三十年前，剛赴美國東部小城讀研究生時，一貧如洗，一百多元的課本自然買不起。華人系主任便借我幾本，囑咐小心閱讀，乾淨歸還。上統計課時，有位北京來的女同學，她已在數學系求學一年，見我居然有書，便笑嘻嘻詢問能否共用，單日歸我，雙日歸她。

一個月後的清晨，捎我上課的系主任在車內沉靜地告訴我，北京女同學昨夜在寢室被槍殺，殺她的男性朋友自殺在血泊中。主任半夜被警察局請去翻譯有關中文線索。看主任如此鎮靜，讓我覺得，來美近三十年的他似已見怪不怪，身經百戰。聽課時，我凝視旁邊那位女生昨天坐過的空位，恍恍惚惚地，心中充滿巨大的恐懼與不真實感，彷彿一閉眼，就能聽到她的笑聲和奪命的槍聲。時差尚未倒好的我，在迎面的「槍文化」震撼中，瞬間清醒。

一星期後，女同學的母親來接女兒回家。追悼會上，她告訴窮留學生們，女兒遇難的附近，牆壁、屋頂、書桌，都噴滿鮮血，但她的一袋大米卻潔白如玉，有人需要可拿去。沒人出聲。我鼓足勇氣問她，看看有本統計書是否還在。過了幾天，母親托人轉給我書，上面似乎殘留著淡淡的血痕。

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離開小城後，轉戰美國八個城市的多年間，槍聲依舊，血痕未乾。來到西雅圖郊外小鎮的這幾年，本以為是躲進桃花源，卻發現槍聲正追隨我的步伐，逼近，再逼近。現代科技下，即便桃花源也被手機信號覆蓋。只要開機，便可見與時俱進的當代殺手大開手機直播殺人現場。

屠戮十幾個中學生的佛羅里達槍案，離我四千里，被擒的槍手是十九歲的校友。血洗二十幾個小學生的德州槍案，離我三千里，開火一小時後，十八歲的槍手被四百軍警圍困後擊斃。

這些年輕槍手，本該在校外享受他們的豆蔻年華，卻端著步槍回校濫殺無辜。學校教育 出了問題？家庭教育出了問題？ 還是……？

傷害十幾個老年舞蹈愛好者的加州槍擊 案，離我二千里，凶手是七十二歲越華裔老翁，他也是曾經的舞客，最後以自殺的方式融入了美國文化。射死六十幾人，擊傷了八百多音樂會觀眾的拉斯維加斯槍擊案，離我一千里，凶手是五十多歲的會計師，賭博、事業不順後，架起幾挺步槍從豪華酒店掃射，發洩輸不起的怨恨，最終被員警亂槍了結，輸個徹底。

這些年長殺手，已過天命之年，本該借成熟之勢，走向金色年華，收穫夕陽。為何也變成憤怒青年，殺人不眨眼？精神心理出了問題？社會制度出了問題？還是……？

幾年前，華盛頓大學大一生，在前女友與一班朋友開派對時去踢館，他用槍手們最愛的AR-15自動步槍橫掃人群，包括前女友，三死多傷。現場離我家五里。槍手、前女友和我女兒，都屬同一所高中。

槍聲，正跳躍性地接近我和家人。

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去年底，離我家三里的兒子的中學，受到死亡威脅。員警接獲民眾電話，連夜從社交媒體裡查獲發出威脅者，上門抓捕，發現竟是十三歲的孩子。管你的，照抓不誤。儘管孩子說他是開玩笑，員警卻不與他開玩笑，仍以重罪展開調查，不敢輕視。

當然不敢輕視。學校槍擊案越來越多，槍手的年齡越來越年輕。幾星期前，維吉尼亞州六歲兒童槍擊女老師，創了紀錄，但絕不會是最年輕的一例。充斥電視、媒體的學生槍擊案，似乎一夜間遍布全美各個角落，令人草木皆兵，尤其我每天看到停在學校前的警車，仿若時刻提醒家長：這裡不安全，所以我來了。

美國學校沒有圍牆，槍手可從四面八方自由入校。學校應急方案是：一旦凶手進村，立即關閉所有教室，呼叫等待員警。舊時，我去兒子學校接待室，門不上鎖，自由進出，工作人員笑臉相迎。如今大門緊閉，門外的告示上潦草寫著：請按邊上的門鈴。我上下找了片刻才發現門鈴。內部員工虎視眈眈，像防賊一樣上下看我數眼，遠遠按下開關，將鎖撥開。

草木皆兵的豈止學校。一次離家不遠的妻上班的醫院，有病人攜槍進入，舞了幾下，扣了扳機。此後一段時間，妻和不少醫護人員心情恐慌，看病時心思不定，不時關注病人身上有無攜帶異物。醫院無法如學校關閉大門，便在門前裝上金屬探測器。此時進入醫院就賺了，不管有無保險，全身X光免費檢查一番。鄰居感嘆：搞成這樣，真丟人。

從六歲乳臭未乾的小童，到七十二歲鬚髮皓白的老叟，到最近二十八歲返校屠殺的變性女槍手；從智力不全的，到教育完備的；不分年齡、種族、場合、晝夜，男女老少擼起袖子，抄起傢伙，開槍橫掃看著不爽的同類。無辜的老師、同學、同事甚至素昧平生的路人和小學生，一律幹掉。留下千千萬萬的冤魂，以及逝者的親朋好友，痛不欲生，扼腕長嘆。

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兒子十分緊張，催我速去買槍：「最好是機關槍，萬一歹徒持槍來家裡行凶，一梭子把他打成馬蜂窩。」聽著像是個好主意，但他所不知的是，我即便買槍回家，還得再去買個鎖槍的保險箱，密碼更要藏好記牢。一旦有槍在家，好比家中有了雙刃劍。防歹徒成了副業，主業一是防小孩打架打紅眼時，拔槍怒射別人，兄弟殘殺。那年兒子快要出生時，在產房外看電視等候，畫面報導，美國一對雙胞胎，一言不合便抄起傢伙，相依相伴了二十多年的兄弟，兄上天堂，弟下監獄。直看得我發顫。主業二是防小孩萬一情緒低落想不開時，拔槍怒射自己。身負重壓的亞裔 子弟，名校錄取率最高，自殺率也高。

美國每年死於槍彈者有四萬之多，超過車禍，每一小時五人喪生，每十二分鐘一支生命之燭早熄。據NBC統計，逝者中一半自殺，一小半他殺，一些是極荒謬的誤殺（如外賣郎送餐時被點餐人要命、訪客誤開上鄰居車道被房主擊殺、爸爸教幼兒射擊時被兒子射死……），只有極少數是歹徒被正當防衛的槍口制服。

兒子說：「不買槍，你一定要做些什麼，如果有人踢門，手無寸鐵的你受害，誰來照顧我們？」他已被美國大地此起彼伏的槍聲嚇得有些神經質了。

我便買了幾罐防熊的辣椒噴霧劑，放在家裡各樓層，大大小小，有可以雙手緊握著噴十米遠的，有單手攥在掌心可以噴一米遠的。車門裡也放了噴霧劑，出門跑步時口袋裡也裝著噴霧劑。我活在噴霧劑的世界裡。兒子看見後才舒了口氣。學統計的我常想，歹徒破門而入的概率，大概和坐飛機掉下來的概率差不多。但隨著美國仇恨亞裔的潮落潮起，噴霧劑有理由與我攜手同行，充當保護神。即便噴錯了，也不會致人於死地。

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今年四月中，肯塔基州又有五人死於槍口，這是2023年第一百四十六起大規模槍擊事件。二十五歲的殺手是曾經的高中體育明星，金融碩士，文武雙全，家境優渥。被銀行解雇後，在社會的闖蕩中碰壁了，於是不爽，舉槍返回銀行連殺五人後，竟不逃不跑，精心選好隱蔽位置，欲與員警殊死一搏。剛出警校十天的二十六歲員警，跳下警車不久便被槍手擊斃，不幸殉職。一齣齣這樣的悲劇不斷地提醒我們正生活在無形的槍林彈雨之中，劇情每隔一陣便重演一次。

肯塔基州離我二千里，槍聲似乎走遠了不少。但我沒有任何放鬆的餘地，美國有四億多把槍散落民間。控槍和挺槍的團體在議會聖殿已激戰數十年，研判還會再激戰數十年，他們各自義憤填膺，痛陳自家高見。一方說，槍是罪魁禍首，該禁；一方說，人是罪魁禍首，槍是替罪羊，不該禁。激戰！激戰！激戰！在禁與不禁的一小時辯論之中，不長眼的子彈又讓五人走完人生。控槍的也好，挺槍的也罷，碰上子彈時，人人平等。

本文即將結尾的當下，離我三千里遠的阿拉巴馬州又傳來槍聲，四死三十二傷，我文章結尾的速度趕不上槍擊案噴湧的速度。

明天，或許下一場槍聲離我更遠，但只要那四億支槍的扳機扣在人民手中，何時何地都可發作：在賓州猶太人教堂，在紐約黑人超市，在亞特蘭大亞裔按摩店，在科羅拉多電影院……或者，在我常去的小超市。我已陷入人民戰爭的汪洋大海之中，每每出門前都號召老妻遍拜群神，保佑老夫快去快回！

祈盼愛槍、玩槍、持槍的人們，除打鹿、打兔、打鵝之外，萬萬不可調轉槍口，瞄準善良人們的胸膛，或自己跳動的心臟。

（寄自華盛頓州）