孤島上的罪惡與審判——經典連環謀殺案《無人生還》

九子∕圖

我喜歡坐郵輪 ,隨郵輪飄蕩在大洋之上,站在甲板上看到那些孤獨的小島,像一片落葉漂在大海的中央,心間湧起孤苦無依的傷感,遙望天涯的蒼涼。大洋上的荒島有人居住嗎?某個在郵輪上的黃昏,我發現了一座孤島,島上有棟房子,還有一條羊腸小道,九彎十八拐,蜿蜒盤旋而上,慢慢消失在叢林之中。我聯想翩翩,想起英國電影 《無人生還》(And Then There Were None),內容講述有一群人被邀請到了島上,一個個地死去,沒有一人活著離開。

這部電影改編自阿嘉莎.克莉絲蒂的同名推理小說 。提起克莉絲蒂,全球赫赫有名的推理小說家。《無人生還》出版於1939年,如今發行量早超過了一億冊。克莉絲蒂一生著作等身,還被女皇授予大英帝國勳章,其文學影響力僅次於莎士比亞。

《無人生還》不動聲色地說講述了一起連環謀殺案。我是先看電影再看小說。電影是立體的、華麗的,光影流動,畫面和音樂的巧妙融合,一開始就抓住了人心。劇情大意是一群不同職業和家庭背景的人,被邀請到了荒島上的一棟宅邸裡,由一對管家夫婦接待眾客。晚餐時間到了,留聲機忽然大響,嚴厲指控房間裡的每個人,包括管家夫婦,全都犯下了罪不可恕的謀殺罪。他們之中,有吸毒飆車撞死了人;有謀財害命殺了主人的僕人;有濫殺無辜的警察;有一位將軍,早知妻子與下屬有染,便把下屬派到危險的前線;有醫生因醉酒,手術失誤導致病人枉死;有個氣質優雅的家庭老師,設計讓自己的學生溺水而亡;有個意氣風發的男人,在非洲採礦時,殺死二十一個部落居民仍不以為意……。

聽了留聲機的錄音後,眾人大亂,倉皇辯解之時,一首童謠響起了:

Ten little Indian boys going out to dine;

十個印地安小男孩出門吃飯

One choked his little self and then there were nine.

嗆死了一個,十個剩下九個。

Nine little Indian boys sat up very late;

九個印地安小男孩,深夜不睡;

One overslept himself and then there were eight.

有個睡死了,九個剩下八個。

Eight little Indian boys travelling in Devon;

八個印地安小男孩去了德文郡;

One said he'd stay there and then there were seven.

一個說他留下來,八個剩下七個。

Seven little Indian boys chopping up sticks;

七個印地安小男孩一起去伐樹;

One chopped himself in halves and then there were six.

一個砍死了自己,七個剩六個。

Six little Indian boys playing with a hive;

六個印地安小男孩玩弄蜂房;

A bumblebee stung one and then there were five.

蜜蜂蟄死一個,六個剩下五個。

Five little Indian boys going in for law;

五個印地安小男孩打官司;

One got in Chancery and then there were four.

一個犧牲了,五個只剩四個。

Four little Indian boys going out to sea;

四個印地安小男孩出海揚帆;

A red herring swallowed one and then there were three.

大魚吞了一個,四個只剩三個。

Three little Indian boys walking in the Zoo;

三個印地安小男孩去動物園

A big bear hugged one and then there were two.

大熊襲擊了一個,三個只剩兩個。

Two little Indian boys sitting in the sun;

兩個印地安小男孩坐在陽光下,

One got frizzled up and then there was one.

一個被曬死,兩個只剩一。

One little Indian boy left all alone;

一個孤獨的印地安小男孩,

He went and hanged himself and then there were none.

懸梁自盡了,一個也沒有了。

在電影裡,這首童謠常以出其不意的方式,在不同的場合響起,畫面看似淡定平靜,卻令觀眾毛骨悚然。那是一種深入骨髓的恐懼,因為你眼看著身邊的人一個個地死去,誰也不知道下一個是誰、以何種方式死去,或毒死,或槍殺,或刀刺,或溺水……。每當死神帶走一個人,餐桌上的小瓷人就自動消失一個。出於求生本能,人人都想逃離荒島,但是海上風大浪急,無法起航。陷於孤島的眾人,日夜惶恐不安,唯一的辦法是找出凶手,荒島沒有外人,凶手必在他們中間!因此僥倖活下來的人,彼此警惕,彼此試探,承受著巨大的心理煎熬。其中一對男女在這種焦慮和折磨中相愛了,但最後只剩下他們兩人,其中的女教師最終情緒崩潰,懷疑戀人是凶手,便一槍斃了對方,隨後她也懸梁自盡了。此刻歌聲再次響起,童謠預言中了每個人的下場。

從營造恐懼心理的角度來看,電影勝過了小說,但是小說有自己獨特的優勢,那就是心理描寫。對布倫特修女和維拉女教師這兩個文質彬彬、貌似優雅的女子,文中展現了大段大段的心理活動。讀後感慨萬分,人性之惡,人心之深,令人無法想像。但是我更相信,人性的善與惡只在一念之間。有英文好的朋友告訴我,她愛文字勝過電影,文字營造出來的特殊魅力,電影表現不出來,克莉絲蒂在上個世紀達到的成就,現在也無人超越。

《無人生還》小說的線索複雜,不是簡單的線性結構,而是網狀結構。小說採用了全知視角和第三人稱的有限視角,英美那個年代的好些小說家都喜歡採用這類視角切換方式,我讀得不算吃力。在小說的第一章裡,作者描寫了幾個主要人物的心理活動,讓讀者快速進入人物的精神世界。每個人物都栩栩如生,在讀者眼前鮮活了,明亮了。每個人都有自己獨立飽滿的故事,都能獨立成章,同時彼此牽扯,讓線索變得錯綜複雜。

這世上寫推理小說的作家多如繁星,只是情節老套,或追凶,或神探,或報應,或復仇。克莉絲蒂標新立異,把故事場景安置在孤島,在孤島上設置連環謀殺,加上詭異神祕的童謠貫穿其間,讓故事充滿了驚心動魂的懸疑感。最讓我不可思議的是,克莉絲蒂創作這部小說的時候,是上個世紀三○年代,那時不像現在互聯網發達,有那麼多的資訊可以隨意翻查。不得不感嘆她的才華,是上天送給人類的禮物。我年輕時迷戀的推理電影《尼羅河慘案》,也是根據她的小說原著改編。電影裡那句話:「凶手就在你們中間!」至今震撼人心,跟《無人生還》有異曲同工之妙。(寄自南卡)