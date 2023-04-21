孤島上的罪惡與審判——經典連環謀殺案《無人生還》

九子∕圖

我喜歡坐郵輪 ，隨郵輪飄蕩在大洋之上，站在甲板上看到那些孤獨的小島，像一片落葉漂在大海的中央，心間湧起孤苦無依的傷感，遙望天涯的蒼涼。大洋上的荒島有人居住嗎？某個在郵輪上的黃昏，我發現了一座孤島，島上有棟房子，還有一條羊腸小道，九彎十八拐，蜿蜒盤旋而上，慢慢消失在叢林之中。我聯想翩翩，想起英國電影 《無人生還》（And Then There Were None），內容講述有一群人被邀請到了島上，一個個地死去，沒有一人活著離開。

這部電影改編自阿嘉莎．克莉絲蒂的同名推理小說 。提起克莉絲蒂，全球赫赫有名的推理小說家。《無人生還》出版於1939年，如今發行量早超過了一億冊。克莉絲蒂一生著作等身，還被女皇授予大英帝國勳章，其文學影響力僅次於莎士比亞。

《無人生還》不動聲色地說講述了一起連環謀殺案。我是先看電影再看小說。電影是立體的、華麗的，光影流動，畫面和音樂的巧妙融合，一開始就抓住了人心。劇情大意是一群不同職業和家庭背景的人，被邀請到了荒島上的一棟宅邸裡，由一對管家夫婦接待眾客。晚餐時間到了，留聲機忽然大響，嚴厲指控房間裡的每個人，包括管家夫婦，全都犯下了罪不可恕的謀殺罪。他們之中，有吸毒飆車撞死了人；有謀財害命殺了主人的僕人；有濫殺無辜的警察；有一位將軍，早知妻子與下屬有染，便把下屬派到危險的前線；有醫生因醉酒，手術失誤導致病人枉死；有個氣質優雅的家庭老師，設計讓自己的學生溺水而亡；有個意氣風發的男人，在非洲採礦時，殺死二十一個部落居民仍不以為意……。

聽了留聲機的錄音後，眾人大亂，倉皇辯解之時，一首童謠響起了：

Ten little Indian boys going out to dine;

十個印地安小男孩出門吃飯

One choked his little self and then there were nine.

嗆死了一個，十個剩下九個。

Nine little Indian boys sat up very late;

九個印地安小男孩，深夜不睡；

One overslept himself and then there were eight.

有個睡死了，九個剩下八個。

Eight little Indian boys travelling in Devon;

八個印地安小男孩去了德文郡；

One said he'd stay there and then there were seven.

一個說他留下來，八個剩下七個。

Seven little Indian boys chopping up sticks;

七個印地安小男孩一起去伐樹；

One chopped himself in halves and then there were six.

一個砍死了自己，七個剩六個。

Six little Indian boys playing with a hive;

六個印地安小男孩玩弄蜂房；

A bumblebee stung one and then there were five.

蜜蜂蟄死一個，六個剩下五個。

Five little Indian boys going in for law;

五個印地安小男孩打官司；

One got in Chancery and then there were four.

一個犧牲了，五個只剩四個。

Four little Indian boys going out to sea;

四個印地安小男孩出海揚帆；

A red herring swallowed one and then there were three.

大魚吞了一個，四個只剩三個。

Three little Indian boys walking in the Zoo;

三個印地安小男孩去動物園

A big bear hugged one and then there were two.

大熊襲擊了一個，三個只剩兩個。

Two little Indian boys sitting in the sun;

兩個印地安小男孩坐在陽光下，

One got frizzled up and then there was one.

一個被曬死，兩個只剩一。

One little Indian boy left all alone;

一個孤獨的印地安小男孩，

He went and hanged himself and then there were none.

懸梁自盡了，一個也沒有了。

在電影裡，這首童謠常以出其不意的方式，在不同的場合響起，畫面看似淡定平靜，卻令觀眾毛骨悚然。那是一種深入骨髓的恐懼，因為你眼看著身邊的人一個個地死去，誰也不知道下一個是誰、以何種方式死去，或毒死，或槍殺，或刀刺，或溺水……。每當死神帶走一個人，餐桌上的小瓷人就自動消失一個。出於求生本能，人人都想逃離荒島，但是海上風大浪急，無法起航。陷於孤島的眾人，日夜惶恐不安，唯一的辦法是找出凶手，荒島沒有外人，凶手必在他們中間！因此僥倖活下來的人，彼此警惕，彼此試探，承受著巨大的心理煎熬。其中一對男女在這種焦慮和折磨中相愛了，但最後只剩下他們兩人，其中的女教師最終情緒崩潰，懷疑戀人是凶手，便一槍斃了對方，隨後她也懸梁自盡了。此刻歌聲再次響起，童謠預言中了每個人的下場。

從營造恐懼心理的角度來看，電影勝過了小說，但是小說有自己獨特的優勢，那就是心理描寫。對布倫特修女和維拉女教師這兩個文質彬彬、貌似優雅的女子，文中展現了大段大段的心理活動。讀後感慨萬分，人性之惡，人心之深，令人無法想像。但是我更相信，人性的善與惡只在一念之間。有英文好的朋友告訴我，她愛文字勝過電影，文字營造出來的特殊魅力，電影表現不出來，克莉絲蒂在上個世紀達到的成就，現在也無人超越。

《無人生還》小說的線索複雜，不是簡單的線性結構，而是網狀結構。小說採用了全知視角和第三人稱的有限視角，英美那個年代的好些小說家都喜歡採用這類視角切換方式，我讀得不算吃力。在小說的第一章裡，作者描寫了幾個主要人物的心理活動，讓讀者快速進入人物的精神世界。每個人物都栩栩如生，在讀者眼前鮮活了，明亮了。每個人都有自己獨立飽滿的故事，都能獨立成章，同時彼此牽扯，讓線索變得錯綜複雜。

這世上寫推理小說的作家多如繁星，只是情節老套，或追凶，或神探，或報應，或復仇。克莉絲蒂標新立異，把故事場景安置在孤島，在孤島上設置連環謀殺，加上詭異神祕的童謠貫穿其間，讓故事充滿了驚心動魂的懸疑感。最讓我不可思議的是，克莉絲蒂創作這部小說的時候，是上個世紀三○年代，那時不像現在互聯網發達，有那麼多的資訊可以隨意翻查。不得不感嘆她的才華，是上天送給人類的禮物。我年輕時迷戀的推理電影《尼羅河慘案》，也是根據她的小說原著改編。電影裡那句話：「凶手就在你們中間！」至今震撼人心，跟《無人生還》有異曲同工之妙。（寄自南卡）