舌尖上的美味——自製的臘肉。（孔明珠∕提供）

記憶中小時候的春節前天氣又乾又冷，小朋友凍得臉頰上開皴，「蘿蔔絲」裂開被寒風一吹，痛得噝噝地倒抽冷氣。只有在見到屋簷廊下吊在風裡的臘肉、風雞、板鴨、鰻魚乾時，才會高興到笑出來，因為快了快了，小年夜一到，那些美味都要被收拾，蒸的蒸煮的煮，快刀斬開盛盤上桌，一家人可以圍坐大快朵頤！

臘肉不是上海土產，臘肉以在農曆臘月開始製作為名，在我國的湖南、四川、廣東等地都十分流行。廣東人腌制的臘肉有一點甜味，色澤艷紅；湖南的臘肉腌制中要經過煙熏的過程，燒柏枝或果樹枝來熏肉。而在江浙一帶鄉村，他們將腌好的肉掛在平時燒柴煮飯的灶頭上，用自然的煙火氣來使腌肉增加風味。

去年春節我在洛杉磯女兒家探親，女兒因疫情有兩年多沒回國了，特別想念過年時吃的冷盤，臘肉夾精夾油，嚼在嘴裡硬而鮮的記憶揮之不去，她從「小紅書」上搜到製作臘肉的網紅方子，發給我說，媽媽你來做做看吧，還附了一個垂涎欲滴的表情。其實已很多年了，市場上物質豐富，不到春節也能買到各種腌臘來滿足口腹之欲。而且人們認為腌臘肉製品中硝酸鹽和亞硝酸鹽對人體健康不利，過多食用會有致癌隱患。我大約十多年前就已放棄臘月裡製作年貨的愛好，可謂「醬盆洗手」了。女兒想吃，我當然答應她。

看了一下方子，與我家以前做醬肉差不多，成品的顏色淡一點，攝影時光線好臘肉呈現琥珀紅，頗為漂亮。人家十萬粉絲的網紅臘肉總歸有一定的道理，我就按照方子上寫的做。女兒從Costco買了五條豬五花肉，隔夜擦乾血水，用花椒和海鹽腌，重物壓在肉上。第二天倒去血水，用生抽、蠔油、蜂蜜將肉反覆搓揉後，肉盤在器物中蓋上保鮮膜放冰箱冷藏了三四天，中途翻幾次身。然後用細繩子將腌制入味的肉條一頭綁上，垂掛到後院有風和太陽的地方晾曬。

在美國過春節，女兒家其它年貨都沒備，凸顯出這五條肉的珍貴。接連一個星期，我每天早晨將臘肉曬出去，晚上拿進屋，以防露水打濕又回到原點。洛杉磯的冬天怎麼也冷不起來，風和太陽都溫吞吞的，臘肉似乾非乾真把我愁到了，差點想用電吹風來幫忙。幸虧有一夜冷空氣降臨，臘肉有點像樣了，我趕緊收下，包上報紙再裹上保鮮袋放入冰箱冷藏。

春節怎麼還不到，我實在好奇自己的新手藝，悄悄割了一段臘肉，切片，做了一盤黃芽菜臘肉炒年糕，精肉硬硬的，味道不那麼鹹，肥肉遇熱變成水晶樣，咬一口爆汁，女兒說太好吃了。她忍不住拍照發朋友圈炫耀，一位上海籍女同事見了激動地說，為了這口臘肉，過年一定要來你家吃飯！後來辦公室日本人韓國人同事都知道了，趁機提出要總監開放家門搞團建，要吃你媽媽做的菜。我聽說後連聲答應，為在異鄉自身價值因臘肉而得以提升，也激動起來。

這兩年多女兒公司員工都在家上班，網上開會天天見，線下幾乎不見。春節期間終於約齊，來了六七個年輕人，毫不拘束直接坐地上，圍著大茶几喝酒。我把蒸熟的臘肉切片裝盤，肥肉部分像水晶一樣透亮，臘香襲人，他們大呼好吃。為了給女兒長臉，我做了充分的準備，不斷從廚房裡端出中國各地名菜，魯菜蔥燒海參、粵菜芥末蝦球、上海菜糖醋排骨、臺灣菜臺式雞排等，女兒興奮道，我媽媽今天放大招了！宴席過半，一位韓裔小夥子來廚房向我鞠躬致謝，說我做的菜是他吃過最好吃的中國菜。那位上海姑娘來幫我翻譯，羨慕地說，有媽媽在真好啊，我的爸媽沒能趕在年底赴美探親剛開放時出來，太可惜了。

因疫情，我返滬時間一再延期，非常牽掛上海。女兒鼓動我包粽子，做酒釀，釀米酒，腌煮鹽水鴨轉移注意力。臺灣詩人余光中的詩中說，「鄉愁是一枚郵票，我在這頭，母親在那頭。」鄉愁還是船票、墳墓和海峽。人在海外，我體會到，鄉愁也是舌尖上的美味；何以慰藉，唯有經常做做家鄉菜，分享給親朋好友，聊以釋放積壓的鄉愁吧。

（孔明珠，中國作協會員，上海作協理事。《上海紀實》副主編。著有《孔娘子廚房》《月明珠還》《井荻居酒屋》等十多部著作。2013年獲第十屆《上海文學》獎散文獎。2015年獲第七屆冰心散文獎。）