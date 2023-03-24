我到超市買東西，超市剛開門，顧客寥寥無幾。在肉部我要了半斤肉，工作人員是一個年齡和我相仿的男子，他熟練地拿起一坨肉，割、秤、包裝、貼標籤，一氣呵成，不到半分鐘就完成，頭也不抬地遞給我。我注視他臉頰上的刀痕，為什麼這麼眼熟？我迅速地在腦海裡思索，忍不住脫口而出：「德和！是你嗎？」男子錯愕地抬起頭，茫然望著我。我摘掉帽子口罩，他終於看清楚我是誰，舔舔乾澀的嘴唇，沙啞地說：「是你呀，真想不到！」

德和和我在越南 時是鄰居，也是中學同學。他成績優異，上大學時，我選文科，他進入醫學 院，同學中他最意氣風發。一次上解剖課，一個同學緊張過度，手術 刀不知怎地竟脫手飛出，還好只是割傷他的臉，但留下了一條明顯的刀痕。他因禍得福，從此得到教授們特別照顧。因為是戰爭時期，總動員令規定，所有醫學院男生都要接受軍訓並授予中尉軍銜，畢業後德和隨軍隊上戰場去，不到半年南越就淪陷。

1975年6月，新政權下令召集所有舊政權軍政人員。去報到前，德和對我說：「我是醫生，從沒殺過人，他們應該不會為難我。」沒想到，因為他醫治了敵方的軍人，是敵人的幫凶，罪大惡極！一送進勞改營就不知去向。1978年他被釋放，回到家裡才得悉，雙親先後去世，新婚妻子早已棄他而去，房子被地方政權查封，德和要申請才可開鎖，他便暫時寄宿在我家。聽他說，在勞改營裡，一次搭草棚，從屋頂失足摔下來，腦震盪使他幾乎喪失記憶，加上吃不飽穿不暖，三年時間，把他折磨得人不像人、鬼不像鬼。

一個星期後，德和接到郡政權簽發的准許入屋令，但說明他必須在十天內收拾行李到新經濟區去。進入祖屋的第二天深夜，德和到我家悄悄塞給我一個小袋子說：「我父母在神檯的觀音像下壓著一張字條，要我夜晚到屋子的後巷拜觀音。我想了一天，不明白是什麼意思。後來想，也許觀音能救我出苦難。我姑且挖挖看，終於找到這十幾兩黃金。我怕公安來搜查，先寄放在你這裡。」那時候，到處都有人搭船偷渡出海，德和靠著那十幾兩黃金和那張到薄寮新經濟區的通行證，順利搭上從薄寮出海的漁船。

想不到，今天我們竟然在這裡碰面。我急切地問：「你怎麼會在這裡？」德和苦笑：「我當然想幹回老本行，但學過的東西太久記不起，而且我學的是法文，考試又全是英文，我一連考了十次都不及格，我還能做什麼？」德和砰地一聲把刀摔在砧板上：「以前我操手術刀，現在也不錯呀，我可操刀隨意斬割！」我見到德和雙眼通紅，淚水在眼眶裡打滾。德和知道自己失態，趕忙轉移話題：「你呢？還教書嗎？」「是的，我來到這裡時，美國和越南正處於斷絕邦交時期，學分不能轉過來，我雖考到教師執照也沒用，只得重新返校上課。」

一個顧客走過來，對德和粗魯地呼喝：「嗨，給我這塊肉。」我心裡一陣刺痛，一個曾經被人恭恭敬敬稱為醫師的醫學博士，竟淪落到這地步。德和反而泰然，大聲回答：「好的，小姐。」他回過頭低聲對我說：「想想當年那些和我一起出海的人都葬身了海底，我還有什麼可埋怨的？」（寄自加州）