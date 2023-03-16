碧海晴天中的浮世聖域

聖域真諦博物館是世界最大的手工木雕博物館，如今已有四十二年仍未完工。（崔淼淼．圖片提供）

一朵雲飄向那山，那海，那殿閣。風從印度 洋上席捲著海水的鹹腥鹽分，從四面八方繚繞在殿閣的神佛儒釋道眾生雕像四周。精工細作的飛禽走獸、花草植物浮雕，沉默著，紋絲不動，坦然暴露在朗朗乾坤的明媚和煦中，遙望著閉目微笑的四面佛頭在風中嫻雅安靜，不言亦不語。不遠處，海浪呢喃漫舞而至，輕吻著金黃色的柔沙細灘。我和丈夫並肩站立在茂林之巔的另一處山頭，以青山翠帳為座，目不轉睛地俯瞰波濤萬頃中的那座浮世聖域。

歷經四十二年泰國 灣的風吹日曬，鑄就了眼前這座不知何時可完工的木雕博物館 。這不僅僅是一座木雕博物館，而是融匯了世界眾多宗教和文明的木雕極品，被稱為「聖域真諦博物館」，也叫「真理寺」。

人群從世界各地湧入涼季的芭達雅，吹著清爽舒適的印度洋海風，乘坐著高大威猛的泰國象，悠閒地行走在烈日下的木雕殿閣四周。導遊引領著我們從密林中穿過，潺潺泉水和幽深鳥鳴從山澗中傳來，每行一步都觸碰得到碧綠如茵的修長枝葉。行至山腳一處涼亭，每人都拿到了一頂白色安全帽。因為真理寺至今未曾竣工，建好的木雕又被風化日曬腐蝕，需要不停地修補，所以遊客必須戴上安全帽才能入內參觀。作為全世界最大的全手工木雕建築，這裡使用的都是百年以上的珍稀木材。它的誕生源自泰裔商人Lek Viriyaphan的大膽投資和構想，他酷愛建築藝術，對木雕情有獨鍾，於是以宣傳古代木雕文化藝術為宗旨，設計興建了這座木雕建築界的奇蹟，所用資金皆來自他的保險公司、旅遊公司以及遊客門票。他還建造了微縮古城（Ancient City Siam）和三頭象博物館（The Erawan Museum）。整座木雕建築規模龐大，占地十三公頃，建築內部面積二千一百一十五平方米，高度相當於二十層大樓，約一百零五米。從遠處眺望，第一眼便覺震撼，裹挾著魔幻般的視覺衝擊力，仿若宮崎駿筆下的《霍爾的移動城堡》從動畫世界步入現實中的泰國灣。

我們隨著導遊參觀了寺外的木雕工廠，空氣中瀰漫著珍貴木料的淡淡香氣和海水的鹹腥氣。寬闊明亮的工廠一側是姿態各異、已經完工的人物雕像，頗有「吳帶當風」的氣韻和魏晉石雕的神韻。神佛、金剛、仙女、護法等，一眾宗教、神話中的男女，或喜或嗔，或怒或威，大小不一，高矮不等，成排陳列在廠區一側。而另一側是聚精會神、低頭工作的女雕工們，她們分工明確，鑿粗坯、掘細坯、修光、打磨、刻毛髮、飾紋、著色上光、配置底座，每一道工序都有專人各司其職。一根珍貴的木料要經過至少八、九道工序，才會被賦予藝術生命力。我仔細觀看木雕成品，所用的雕刻技法嫺熟精湛，有圓雕、浮雕、鏤雕，正如潮汕地區傳承千年的木雕工藝，選用的都是最昂貴的木料，譬如質地細密堅實的紫檀、樟木、柚木、黃花梨木等。而此地，背山面海，空氣濕度大，木雕容易受潮變形，因此對木質的要求更為嚴苛。整座木雕建築選用的都是黃花梨木、黑紫檀、紅紫檀、紅木、柚木等非常名貴稀有的木料，多取自百年參天古木，用料精貴。據說，使用過的最古老的木料是瀧園木，用於製作大殿中央支撐殿頂的圓柱，木料使用壽命可達六百年之久。

木頭，沒有石之質、玉之潤，卻有堅韌的生命力。無關乎信仰，無關乎經濟價值，單從藝術和歷史角度來審視，這座建築都是值得恒久傳世的曠世之作，耗費了不計其數木雕匠人的心血。烈日下，騎著巍峨巨象的遊客徐行而過，翹首仰望巨象的人群中，既有我披著租來的織花手工披肩，又有許多人圍著租來纏在腰間的彩布，這是入內參觀的明令規定，不許裸露肩膀和膝蓋以上的皮膚，以示尊重。

從入口處蜿蜒而上，樓梯兩側精美的木雕人塑儀態萬千，密密麻麻凌空騰起，以敦煌舞者的姿態，微笑著蹁躚兀立，高深莫測地俯視頭戴白色安全帽的熙攘人群。仰望右側正上方，是約一層樓高的巨大四面佛頭木雕，慈眉善目中透著深奧的淺笑，若有所思地面朝山巒，聽濤觀海。泰國歷史上，延續最久的朝代阿瑜陀耶王朝首都「大城府」，其設計靈感來自印度史詩《羅摩衍那》中的天堂之城，而這裡便是以大城府和佛教為主題範本興建的。從木質篤實的台階順行而上，步入聳天立地的木雕殿堂中央，隨處可見大城府和佛教的歷史故事。大殿四通八達，迴環似迷宮，開闊如廟堂，地面正中央是一座細直高聳的鏤雕木亭，內裡供奉著圓寂聖僧的舍利子，亭子四面敞開著門戶，象徵著通往天堂的大門，四周通往亭子的五級木階代表著大乘佛教的五大禁戒：不殺生、不偷盜、不淫邪、不妄語、不飲酒——據說這是修行者的基本戒，不論出家與否，都須持守謹遵。抬眼上望，正中殿宇屋頂用浮雕技藝刻著印度教造物主梵天的雕像，表示對尊長和過往的敬重。此外，還有象頭神甘尼薩。大殿中，飄忽著潮水一般陣陣襲來的宏大音樂，時而縹緲無蹤，時而獅吼雄渾，與各處錯落有致的柔幻燈光，一道烘染出跳脫凡塵俗世的迷幻之境。

我避開擁擠的人群，獨自一人走到看得見印度洋的陽台，被露天落地窗兩側美輪美奐的飛天菩薩浮雕吸引住了——優美圓潤的曲線，飄逸流暢的造型，帶著三分幻象、七分禪意，從名貴的黃花梨木上轟然躍起。我猛然回頭，看見四、五尊圓雕菩薩凌空飛起，矗立在渾圓的木柱四周，蘭花指輕顫，眉心微蹙，嘴角噙笑，一切顯得似幻如真。這些木雕和莫高窟中的石雕菩薩一樣瑰麗精美，經過匠人的日夜雕鑿打磨，以最完美的姿態呈現在殿閣中，薈萃了金貴的木料和匠人的心血。一扇扇通明的陽台窗外，仰頭望去，自上而下數不盡的游龍與漫天神佛在飛禽走獸中凝固升騰起舞。難怪，有人說，建築是凝固的音樂，也是無聲的歌劇。靠近陽台的邊角旮旯；時而有孤獨的菩薩悠然垂首而立；時而有三倆菩薩勾肩搭背、如同辯機談心；時而有側耳聆聽窗外雨潺潺的浮雕群像。我快速按動相機快門，不知不覺與一尊屈膝跪坐在柚木台階上的圓雕菩薩相遇。她帶著蒙娜麗莎的神祕微笑，雙臂輕抬，閉目凝思，身形圓潤優美。

在北殿，佛教是主題，所有塑像都在詮釋佛教禪意與解脫的智慧。導遊是一位皮膚黝黑的泰國青年，說一口流利英文，帶領著我們這群遊客在東西南北各殿參觀講解。西殿以印度宗教為主題，有印度人膜拜的土、水、風、火元素，也不乏印度教中的神佛雕像，有毗濕奴、濕婆以及眾神。也許是冥冥中的文化牽引，我竟然毫無意識地走到東殿雕刻著孔子與老子的窗戶附近，精美繁雜的雕刻層層鋪開，華美的草葉花朵不厭其精地千雕萬琢。海風從印度洋上徐徐拂過，揚起了我肩頭披掛著的玫紅色披肩，在明滅幽深的光柱中起舞，翩若游龍。我閉上雙目，不去聆聽身畔的冗雜之聲，只靜靜地任這風聲過耳，無慍無怒，無癡無纏。

每一尊雕像之上都彙聚著萬千探尋的目光，那一刀刀的鑿刻不知蘊藏著多少工匠的辛勞。殿中十二星座、日月星辰的浮雕羅列在頭頂，西方與東方、儒釋道，在這裡彙集呈現，來自泰國本土、高棉文明、中華文明、印度教的諸多元素在這裡融匯相遇。如果從殿外環繞而行，會看到花卉、禽鳥、猛獸、仕女、神仙等等神似中國潮汕風格的立體圓雕，細節處理精練老道，每一道刻痕都經得起細看撫摸。縈繞在空中的音樂宏大悠長，和法國巴黎萬神殿中的空靈音色有異曲同工之妙。