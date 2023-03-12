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李進文
2023-03-12 03:01 ET
李進文∕圖
有時幸福不在，
又隨風而來。
有時覺得空白，
是你忘了空白寬容一切色彩。
每當你在夢中發呆，
就會釀成愛。
歲月不重來，
除了年年我們春暖花開。
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