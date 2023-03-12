女兒從歐洲回來了。我關上電視上英國男星班奈狄克．康柏拜區演繹的《福爾摩斯》劇集，心血來潮地想要自己下廚做一些菜來歡迎女兒。

開了車到了附近的韓國超市，裡面華人 的東西也很齊全。我買了一些帶點肥的豬絞肉、荸薺、蔥、薑等，準備做紅燒獅子頭。「還得找一個大白菜鋪進去，再擺兩把粉絲、鵪鶉蛋，老婆和女兒喜歡旁邊的燴菜。」我心裡打算著。我從肉品區來到了蔬菜區挑了一顆白菜，旁邊有一對比我年長一些的夫妻，男人老催著女人，女人卻在細挑慢選結球萵苣，拿起來一個，放下去一個，老拿不定主意。這時聽到男人催著：「快點！快點！」他臉上的長眉也一邊跳動著。我想：「這位老公真是個急性子。」我讀過一篇文章，說女士們愛逛街挑東西是因為遠古時代她們就是負責去野地找蔬果，是個精挑細選的活。那男人又嘟囔一些抱怨的話，我懶得細聽就走開了。

這個區域是以亞洲食品為主。我經過了唯一的西洋食品區，眼角瞄到兩個西班牙裔的小孩，大的差不多十歲，小的六、七歲，兩人長得很像，應該是兄弟。兩人都背著大背包。「這還是我第一次看到西裔小孩來購物哩！」我好奇地想，同時看了一下他們的推車，裡面都是這家超市找得到的美式食物：冷凍披薩、冰淇淋、可樂、薯片……。哥哥用我不懂的西班牙話一直和弟弟討論，看來很重視他的意見，弟弟則喜孜孜地回應著。我想起小時候爸爸帶我去糕餅店挑生日小蛋糕時，我也是這種幸福的表情。我猜這個哥哥大概是在幫弟弟準備生日派對，有機會我要證實一下。

我走出這個走道，遠遠看到剛才那對夫婦一前一後，男人手背在腰後快步在前面走，女人費力地推著車跟著。男人一直回頭催著女人，雜亂粗黑的雙眉仍隨著他急躁的話語上下跳動，像兩條不耐煩的毛毛蟲。我想：待會付帳時可不要排在他前面，不知道會被他嫌成什麼樣子了。

所有獅子頭的材料都找齊了，我準備去付帳，看到那一對西裔小兄弟正在排隊，我對他們頗為好奇，於是就排在他們後面。輪到兩兄弟算帳了，售貨員正掃著條碼。我想證實一下我的猜測，便低頭向弟弟說：「生日快樂！」那個弟弟長長垂下的睫毛一下子打開了，高興又訝異地說：「謝謝，可是先生你怎麼知道？」是個很有禮貌的一個小孩。我笑著不答，哥哥看了一下輸送帶上的食品，畢竟是大一些的小孩了，他自己想到了答案，也略帶羞澀地向我說了聲謝謝。

這時聽到後面急促的腳步聲走過來，回頭一看，就是我想迴避的那個男人，真是冤家路窄。原來我這排最短，就我和這對兄弟排著，但其他行也不過三、四個人，差不了多少，可是對於這位寸陰寸金的性急先生來說，賺到一個人的空檔就是賺到了吧。

售貨員對兩位小兄弟說：「總數六十五塊八毛八。」哥哥從背包裡掏出一個沉甸甸的大塑膠袋，一打開都是硬幣或一元的小票。「哥哥可是打破了撲滿、花了心思替弟弟辦這個生日派對啊！」我的眼角有點濕。售貨員也和藹地幫他們算零錢：「一塊、兩塊……」這時後方的男人開始傳來不滿的抱怨：「怎麼搞的，來買東西也不準備好現金，這要搞到哪個時候？耽誤別人的時間嘛！墨西哥 人……」我聽不下去了，回頭看了他一眼。大概我的臉色不怎麼好看，這亂眉毛男人暫時停住了嘴。

售貨員數完了哥哥的零錢說：「你只有六十塊五毛，不夠。」後面這位男人冷哼了一聲，嘲笑說：「哈，不夠錢就別來買吧！」哥哥忙著說：「對不起，那退掉這包薯片。」售貨員扣了錢說：「六十二塊兩毛，還是不夠。」男人繼續冷嘲熱諷著，他的太太一直叫他別說了。哥哥再拿出一瓶salsa醬，「五十七元三毛六，夠了。」售貨員笑著說。哥哥忙著和大家道歉。我拍了一下弟弟，叫兩兄弟等著先別走，我有話和他們說。他們溫順且好奇地點了頭。

我回頭和性急先生建議換位子，以彌補他損失的時間。這男人鼻子冷哼著卻避著不正眼看我。他的太太反而不好意思地說：「不用啦！沒差多少時間嘛。」我也不想再拖延時間，就沒再堅持，結我自己的帳去了。結完帳後我和兄弟倆在前面碰了面。剛才我已把他們退的薯片和salsa醬拿到我推車裡結好帳，我就從袋子裡拿出來給他們說：「這給你們。」兄弟面露驚喜，但哥哥一直推辭著不要。我說：「爸媽不在，你們還要辦派對，很能幹啦！收下吧。」哥哥講了好幾聲謝謝才收下，他正要問我什麼，我沒等他就說：「只有爸媽不在，才輪得到你來張羅吧。怎麼會跑到韓國超市買派對食物？」他不好意思地笑著點頭。我說：「家裡只有老人家照顧你們，而且可能不能開車了吧？」弟弟好奇地問：「對啊！你又怎麼知道？」我沒回答只指著他們的背包和外面停的兩部腳踏車。哥哥說：「爸爸在墨西哥過不來，這邊只有媽媽和外公，外公腳不方便不能開車……」弟弟搶過來說：「最近爸爸開刀，所以媽媽飛回去照顧他，但她馬上就回來了喔。」我推測，他哥哥和外公一定時常這麼對他說。

時間不早了，我和他們沒再聊下去。萍水相逢，一個大人也不方便和小孩逗留太久。我向他們祝福派對快樂，目送著兩個小孩騎著腳踏車離去，「希望他們的媽媽快些回來！」我心裡想著。我也得趕快回去燒一鍋香噴噴的獅子頭，女兒、老婆都等著吃呢。然後我要再繼續看這一版的莫里亞蒂教授和福爾摩斯如何對決。（寄自加州 ）