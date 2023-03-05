櫻桃小口VS.性感厚唇

小學時有一位同學長得濃眉大眼，像蘇菲亞羅蘭，是我們那時認識的少數電影明星之一。但是她卻常常抱怨說不喜歡自己的嘴型，太肥厚多汁像是香腸嘴。在那保守的年代，她還是希望自己有張中國傳統秀氣的櫻桃小口，唇形精緻小巧，看起來斯文可愛，似桃花一般綻放在臉上。就像詩人白居易曾傳下一段佳話，在觥籌交錯醉眼朦朧時，分不清桌上的櫻桃和眼前歌女的香唇。

曾幾何時，審美趨勢已變化，厚嘴唇成了性感代表。第一次驚豔看到稱得上美的厚嘴唇女生，是我在比佛利山 莊高中做義工時，當時還是學生不是明星的安潔莉娜．裘莉 （Angelina Jolie），我第一眼就看到她的厚唇，印象深刻。後來她果然成了大明星，她的厚嘴唇更帶動時尚 審美，甚至流行著一句話：「Everybody wants the lips of Angelina Jolie.」當時人們的眼光一時間都覺得厚唇非常性感。如果沒有天生的豐唇，也能夠透過後天的輔助打針整容修正，讓人擁有性感甜美的雙唇。

隨著時尚眼光的影響，許多外國航空公司到國內選聘空中小姐，中選的竟然都是五官突出，輪廓清晰，上下唇豐厚，唇峰凸起，牙齒整齊的大嘴巴美女，原來審美觀無形中跟著時尚走。

嘴是臉部活動範圍最大、最富有表情變化的部位之一。嘴形變化成了時尚指標，形狀厚薄都有講究，嘴角微翹，不笑也帶點嫵媚。公眾人物中也出現了比以往較多的厚唇美女，大嘴女神輩出，舒淇就是其中之一。在娛樂圈中，舒淇並不算傳統意義上的漂亮，她卻重新定義了大家對於美的理解，厚唇給人一種「欲說還休」的感覺，細看卻是另種風情萬種，非常迷人，有著薄唇女星少有的氣質，一顰一笑之間盡顯女人味。歌星中嘴巴大的不乏其人，只要開懷一笑，嘴巴的比例都快占滿整張臉。可能嘴大共鳴好，比較會唱歌。有個誇張的笑話說，某大嘴女歌星張嘴唱歌的時候，有一定的氣場，上面的觀眾可以直接看到她的十二指腸。

相由心生，中國人看相有所謂男看鼻女看嘴。嘴巴以相學來看即為出納官，從嘴巴可分辨其膽識、健康、運勢、個性、感情、意志力等等，說什麼厚嘴唇的人厚道有福，嘴大吃四方。美麗口型不大不小，牙齒整齊潔白，嘴角微微朝上如微笑，一笑之間如蓮花綻開，女性有此相者更佳主貴。上下唇都薄，性格較強，辭鋒犀利，好辯爭勝，薄唇太薄顯得刻薄也比較顯老，看起來不夠親和，加上隨著年齡增長，皮下組織流失，人中越來越長，嘴唇也會越來越薄，所以某種意義上，薄唇是衰老的表現。

《紅樓夢》裡曾形容寶釵漂亮，是唇不點而紅，伊莉莎白泰勒也說過，其實女性的化妝只需要一支口紅，就有畫龍點睛的效果。沒想到這句話傷到一位朋友的心，她的嘴太大太寬，口角閉不緊，先生不讓她在眾人前開懷大笑，也不准她擦口紅，怕凸顯她那欲蓋彌彰的唇形，讓人聯想到什麼叫血盆大口。 （寄自加州）