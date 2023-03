櫻桃小口VS.性感厚唇

小學時有一位同學長得濃眉大眼,像蘇菲亞羅蘭,是我們那時認識的少數電影明星之一。但是她卻常常抱怨說不喜歡自己的嘴型,太肥厚多汁像是香腸嘴。在那保守的年代,她還是希望自己有張中國傳統秀氣的櫻桃小口,唇形精緻小巧,看起來斯文可愛,似桃花一般綻放在臉上。就像詩人白居易曾傳下一段佳話,在觥籌交錯醉眼朦朧時,分不清桌上的櫻桃和眼前歌女的香唇。

曾幾何時,審美趨勢已變化,厚嘴唇成了性感代表。第一次驚豔看到稱得上美的厚嘴唇女生,是我在比佛利山 莊高中做義工時,當時還是學生不是明星的安潔莉娜.裘莉 (Angelina Jolie),我第一眼就看到她的厚唇,印象深刻。後來她果然成了大明星,她的厚嘴唇更帶動時尚 審美,甚至流行著一句話:「Everybody wants the lips of Angelina Jolie.」當時人們的眼光一時間都覺得厚唇非常性感。如果沒有天生的豐唇,也能夠透過後天的輔助打針整容修正,讓人擁有性感甜美的雙唇。

隨著時尚眼光的影響,許多外國航空公司到國內選聘空中小姐,中選的竟然都是五官突出,輪廓清晰,上下唇豐厚,唇峰凸起,牙齒整齊的大嘴巴美女,原來審美觀無形中跟著時尚走。

嘴是臉部活動範圍最大、最富有表情變化的部位之一。嘴形變化成了時尚指標,形狀厚薄都有講究,嘴角微翹,不笑也帶點嫵媚。公眾人物中也出現了比以往較多的厚唇美女,大嘴女神輩出,舒淇就是其中之一。在娛樂圈中,舒淇並不算傳統意義上的漂亮,她卻重新定義了大家對於美的理解,厚唇給人一種「欲說還休」的感覺,細看卻是另種風情萬種,非常迷人,有著薄唇女星少有的氣質,一顰一笑之間盡顯女人味。歌星中嘴巴大的不乏其人,只要開懷一笑,嘴巴的比例都快占滿整張臉。可能嘴大共鳴好,比較會唱歌。有個誇張的笑話說,某大嘴女歌星張嘴唱歌的時候,有一定的氣場,上面的觀眾可以直接看到她的十二指腸。

相由心生,中國人看相有所謂男看鼻女看嘴。嘴巴以相學來看即為出納官,從嘴巴可分辨其膽識、健康、運勢、個性、感情、意志力等等,說什麼厚嘴唇的人厚道有福,嘴大吃四方。美麗口型不大不小,牙齒整齊潔白,嘴角微微朝上如微笑,一笑之間如蓮花綻開,女性有此相者更佳主貴。上下唇都薄,性格較強,辭鋒犀利,好辯爭勝,薄唇太薄顯得刻薄也比較顯老,看起來不夠親和,加上隨著年齡增長,皮下組織流失,人中越來越長,嘴唇也會越來越薄,所以某種意義上,薄唇是衰老的表現。

《紅樓夢》裡曾形容寶釵漂亮,是唇不點而紅,伊莉莎白泰勒也說過,其實女性的化妝只需要一支口紅,就有畫龍點睛的效果。沒想到這句話傷到一位朋友的心,她的嘴太大太寬,口角閉不緊,先生不讓她在眾人前開懷大笑,也不准她擦口紅,怕凸顯她那欲蓋彌彰的唇形,讓人聯想到什麼叫血盆大口。 (寄自加州)