天上掉下《紅樓夢》（上）

林黛玉。（出自《紅樓夢圖詠》，改琦∕繪）

這些年來，我不時會面對這樣的提問：古今中外的作家裡，對你影響最大的是哪一位？我總是不假思索地說，當然是曹雪芹。為了強調，我還會追上幾句——沒有其他一個中文作家能超過曹雪芹對我的影響。這個影響，不僅是在文學、文化上的，他還深深地影響了我的世界觀……話說到這個份上，聽者肅然的表情告訴我，他們覺得曹雪芹是當得起這樣的讚美的。

一次，忽然有人追問了下去——你是幾歲開始讀《紅樓夢》的呢？我愣了一下，不是沒有答案，而是這個答案需要很長的鋪墊，該從何說起？那少時蕭索的閱讀之旅，身陷赤貧的文化沙漠，想能讀到一本有營養的書都那麼艱難……十二歲，我是在十二歲上撞到《紅樓夢》的——本想就這麼繞過去，可話一出口，就沒能煞住，因為我望見了那個早已留在了南中國的遙遠冬天、獨自坐在寒冷的教室裡翻看藏在課桌抽屜裡的《紅樓夢》那孤獨瘦弱的身影。朝陽從裝有鐵欄杆的教室窗戶斜斜地照進來，在我滿含熱淚的眼裡，映出一片模糊的金紅。

那一刻，我正在熱氣騰騰的喜樂聲中踮著腳要看這廂寶釵寶玉的盛大婚典，卻忽聞那廂瀟湘館中咳血得奄奄一息的林姑娘在哭喚紫鵑焚詩斷癡情。冷暖兩極的悲喜雙絕，像一支尖利的毒箭直刺心窩。剛上初中的我，一路懵懂地跟著大觀園裡的紅男綠女跌跌撞撞地走到這裡，因為愛著黛玉，對懷春少女有了朦朧的共情，也對貌似最懂憐香惜玉的寶二爺生出暗暗的期許，盼著寶黛的花好月圓，卻轉瞬忽見大廈傾塌，你儂我儂間情絲盡斬生離死別，真是悲從中來，痛徹心扉。我雙臂抱頭，將臉伏到檯面上，強忍著不要失聲。要命的是，我那個嚴厲得令人恐懼的班主任正在此時走過教室，她肯定是驚訝地看到了平常總是遲到的我竟這麼早就坐到了教室裡，便在門口站下來，大聲喊道：真是太陽從西邊出來了哦！我怕她看到我的淚眼，不敢抬頭，只「嗯嗯」地應著。好在班主任對我的回答根本沒興趣，待我抹乾淚抬起頭來，發現她早已消失得無影無蹤，只留下我在無人的教室裡又哭了起來。我哭得那麼傷心，幾近抽搐，最後無力地趴到桌上。

如此真誠地為古人流淚，是我之前簡陋潦草的閱讀簡史裡不曾有過的經歷。我深深地迷上了這本讓人能共情至此境地的書。我不停地翻回前面去看那封面上的字——《紅樓夢》∕曹雪芹、高鶚∕著。他們是誰？經歷過什麼？寫下這本天書是想告訴我們什麼？

那應該是七○年代中期一個秋冬之交的事了。剛上初中的我在父親的書桌上看到了一套嶄新的人民文學出版社1974年版的《紅樓夢》。那時文革到了後期，作為中共 中央副主席的林彪已自我「爆炸」，在逃往蘇聯的途中摔死在了外蒙的溫都爾汗。美國總統尼克森隨後訪華，國內的政治和文化空氣隨之明顯放鬆起來。人民文學出版社1964年編定，卻被文革中斷的這版《紅樓夢》，終於得以在1974年限量發行。父親是怎麼買到這套書的，我並不清楚。它吸引我的是淺淡的灰藍色封面，寥寥幾筆若有若無的山水素描上，豎排著繁體的毛筆體「紅樓夢」三字，「曹雪芹 高鶚 著」「人民文學出版社 」也是豎排，印在封面左下側，這樣的風格體式跟我過去見過的所有圖書截然不同，有一種特別的風雅清新，一下就抓住了我的眼球。趁父母不在家，我用自幼在閱讀饑渴中養成的「見書就趕緊拿」的幾近本能的習慣，急忙翻看起來。

這一看不得了，第一回就將我炸飛了——「甄士隱夢幻識通靈，賈雨村風塵懷閨秀」。我完全看不懂，但以這些年偷看禁書獲得的直覺，我從「風塵」「閨秀」這樣的詞語裡嗅出了某種讓人聯想到「香豔」的味道，而「夢幻」「通靈」更是我從革命文學裡收集到的詞典裡完全沒有的玩意兒，光從字面上，就讓我生出好奇。我興奮地往下看，那半文半白的文字，劃重點時的詩句，更是滿目離奇的單詞，最後，居然大段大段的「好」和成筐成筐的「了」；這裡才講鴛鴦蝴蝶、歌舞場、煙花巷脂粉香，突然又衰草枯楊、白骨堆鬢成霜。最後還亂烘烘地你方唱罷我登場，空空空。真如萬花筒般令人眼花撩亂，都哪裡跟哪裡呢？在父親的菸灰缸裡飄出的濃重菸草味中，我騰地跌到了桌邊那張半舊籐椅上，決定要弄懂這本從天下掉下來一般的《紅樓夢》！

《紅樓夢》作為清代小說，已經很接近白話文，閱讀起來，要理解文字本身並不特別難，難的是理解文字後面的中國古典思想文化碼，特別是對我這種從小在「破四舊」「反封建」的口號聲中長大，對中國歷史文化幾乎可說是零基礎的人而言。好在不久之前，作為一頭霧水的高小生，我也被捲入了毛澤東親自發動的全國範圍的「批林批孔」運動，剛開始我根本不能明白那個叛逃摔死的林副主席跟兩千多年前的孔丘是怎麼聯繫在一起的，老師念的檔就告訴我們，毛澤東是這麼定調的：「尊孔反法，國民黨 也是一樣啊！林彪也是啊！」—— 一聽林彪跟國民黨一樣，那他尊崇的孔老二當然要打翻在地了。後來毛主席又對外賓說：「秦始皇是中國封建社會第一個有名的皇帝，我也是秦始皇，林彪罵我是秦始皇。中國歷來分兩派，一派講秦始皇好，一派講秦始皇壞。我贊成秦始皇，不贊成孔夫子。」雖然這些話把我的小腦袋給繞暈了，但我竟想起林彪說的：毛主席的話是顛撲不破的真理，一句頂一萬句。這倒沒錯吧？

毛主席說林彪和孔子都是壞傢伙了！一聲令下，連我們小學生也要寫起批判文章。我們畫漫畫寫黑板報，極力醜化林彪和他的反革命祖師爺孔老二。而作為平時有機會就想秀一秀自己那小學生作文水準的我，當然不甘人後，吭哧啃哧地啃起了學校編發的供批判用的林彪在日記之類私密檔中引用的那些天書一般的孔孟語錄彙編。通過對這些「反面教材」的研習，我知道了古文裡之乎者這類表達方式，便半蒙半猜地，按自己的理解向兩千多年前那腐朽反動的孔老二開起火來。所謂的「在鬥爭中學習」，雖然一知半解，但讓我對儒家思想體系的瞭解至少不再是一張白紙，翻起《紅樓夢》來，對大觀園裡外上下的君臣父子、主僕男女的種種，有了理解的基礎。這雖然不是我的興趣點所在，但若對此沒有一點概念，就像是翻開一本全是生詞的書，絕對是很難看下去的。

我特別喜歡魯迅說的：《紅樓夢》是「經學家看見《易》，道學家看見淫，才子看見纏綿，革命家看見批滿，流言家看見宮闈祕事。」今天回想當年，《紅樓夢》對我最大的衝擊，是人生觀的顛覆。

在世界觀正在形成的少年時代，我滿耳聽到的都是要我們不信天地鬼神，從來就沒有神仙皇帝，而共產主義才是值得我們一生為之奮鬥的終極理想。可這《紅樓夢》一上來擺出的〈好了歌〉，開宗明義就是「空」，講的是「大地一片白茫茫真乾淨」才是人生真相的底版，簡直就是扔向我自幼接受的無產階級唯物主義價值觀的重型炸藥包，將我的小腦袋炸得靈魂出竅，久久回不過神來。

問題的複雜性就在這裡，哪怕就是在鐵板一塊的文革時代，貧瘠的大地也不會寸草不生。我們無意間在民間吸收到的養分，縱然薄涼，卻在適當的時候，就也能提供營養，幫我們尋到走出圍牆的路。就像哪怕是批林批孔，也為我掀開過思想的天窗一樣。