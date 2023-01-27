《合歡牡丹》：新移民生活的雙重性書寫

《合歡牡丹》書封。（馬衛華．提供）

近年分批出版的「新世紀海外華文女作家」叢書中，桂籍旅美作家江嵐的長篇小說《合歡牡丹》是首批出版的幾部作品之一。小說以女主角的婚外情為主線、以主角幾位女性朋友的生活、情感為次要風景展開敘事，用意所在，自然是借虛構的人物和故事講述移民生活的經驗與感悟。所謂「滿紙荒唐言，一把辛酸淚」，小說家內心的蕭索、悲涼與沉痛每隱於優雅、從容而風趣的敘事語言背後。

小說敘事由主角沈玉翎和當年大學同學方若施在曼哈頓充滿輕鬆鬥嘴的午餐見面開始，接著以略顯沉緩、滯重的筆法敘述沈的鄰居王涓涓落落寡歡的家庭生活，一暢一滯，一順一逆，恰成反差。

王涓涓是全職家庭婦女，沈玉翎是職業女性，表面身份殊異，實則家庭出身、成長背景、出國前巨大的情感挫折、出國後邊緣的陪讀身份，二者幾乎如出一轍。作者有意用對照的手法，在人物設計上一分為二，合二為一，在兩個人物身上講同樣的故事，又在細密比較中映照、反襯出彼此心性行為的庭徑，生活本質的異同，可謂匠心獨運，寓意若深。

王涓涓容貌秀美，在家養花畫畫，悠閒自在。然而在光鮮華麗的生活外表之下，卻是無愛婚姻裡夫妻間無處不在的隔閡與冷漠：丈夫無法忍受妻子常態鄙薄所生精神挫折，最終施以暴力進行報復；妻子自認全無退路只好默然忍受，卻一次次打胎拒絕孩子的出生。這令人窒息的婚姻關係若非以王娟娟最終出走宣告終結，恐怕兩人會在彼此殘忍的折磨中一齊瘋掉。

相比之下，沈玉翎和丈夫雖各有穩定的工作，收入不菲，感情上自幼熟識，卻依然不能掩蓋彼此在性情、志趣上的迥異。事實上，王涓涓夫妻之間的疏遠和冷漠，是沈玉翎夫妻隱形的，卻同樣性質的疏遠和冷漠的放大；王涓涓內心壓抑著的孤獨、憂傷與絕望，沈玉翎同樣時常獨自感受，於沉默與隱忍中最終找到婚外情作為宣洩口。

似乎有一個無形的邊界將華人移民的生活世界與美國社會區隔開，小說的敘事場景，只圍繞著主人公們略嫌狹小的生活圈展開。即便躋身美國核心金融圈、單身已久的方若施，似乎也只將自己的婚戀對象鎖定在華人圈裡。新移民大都在國內經歷了完整的教育、以心智成熟的成年人身份移居美國，努力上進，漸漸學業事業有成，過上中產階層生活。與上一兩代華人移民相比，既無深重的家國憂思與悲念，也無融入美國主流社會的艱辛與焦灼。儘管如此，既或在開放、平等、包容的美國社會不難建立良好的社交圈，但若論進一步更深刻的思想、情感的交融，他們似乎仍然更願意選擇在華人世界建立密友圈和尋找終生伴侶。從小在再婚家庭長大、對個人感情謹慎內斂的方若施最終接受了華裔服裝設計師孟繁星的追求，當與孟自幼受父母影響、說得一口流利北京話、言行處處體現中國人禮儀素養大有關係。文化身份有時看似虛無，卻如深深的靈魂烙印無法去除。

沈玉翎的出軌對象劉家鼎，依然是華人。劉雖作為一名成功商人，內心卻有無法忘記的苦難、難以言說的屈辱、時刻隱忍的煎熬，身心衰疲。「他的眼睛。那種見不到底的落寞與寡歡，比夜還要幽深，究竟是什麼樣的人才能有那樣的一雙眼睛？」這樣的複雜印象，觸發了沈玉翎的內心共鳴，在防備著疏遠與好奇著接近的矛盾中，最終到底沒能抵住內心的誘惑。她一面與劉家鼎私情偷歡滿足於虛幻的幸福，一面過著一成不變庸碌的家庭生活，不動聲色。這雙重的生活雖無人知曉，讀者卻分明能感到她的遲疑、恐憂、惶惑與渴望、耽溺、沉迷。隱蔽的歡愉與現實的庸碌，究竟哪種生活才是真實？放縱於情慾與處世以理智，到底哪個自我才是本真？沈玉翎已全然陷入迷惘。

小說以留白的方式結尾，喜慶場景之中暗含無限蕭索，隱藏無盡反諷。方若施盛大的訂婚宴上，一眾朋友在盛開的牡丹芍藥花床旁合影，方若施並不知道和她手挽手的未婚夫其實是一位同性戀，而挽著丈夫手臂的沈玉翎並不知道她正愛著的劉家鼎此時已然病入膏肓。方若施此刻正沉醉其中的幸福，像是即將漲爆的彩色氣泡，殘局將不堪收拾；至於沈玉翎，她將如何面對與劉家鼎的生離死別？她由此戛然而止的愛又將情歸何處？所謂繁華盡處，如悲涼之霧，遍披華林，萬丈紅塵，又幾回夢醒，唯見秋涼。

身兼學者與作家身分的江嵐在小說創作上似乎並無「宏大敘事」的抱負或野心，她並未刻意尋求特定歷史語境下風雲激蕩的「中國故事」表述。《合歡牡丹》所寫的，不過是美國社會華人新移民的日常生活，有中產階層富足的安適與優越，有故國親友羨慕的風光與自在。但正如作者所揭示的那樣，光鮮華麗外表下未能掩飾的是許多人內在的孤獨、壓抑和空虛。正是這樣一種雙重性導致新移民們無可避免的身心分裂，令一部分敏銳而真摯的靈魂在無限的心靈寂寞中坐視生命的消磨，無奈而蒼涼。情慾縱然可以填補部分虛空，到底不能避免幻滅的悲哀，一如作品中所引喻的「太虛幻境」。由這個意義上說，《合歡牡丹》人物故事是作者心靈的幻影，投射於文字，訴諸於讀者，難掩其內心於世人深沉的悲憫與寂滅。

（馬衛華，文學博士。廣西民族大學文學院中國現當代文學教研室副教授，碩士研究生導師 。）