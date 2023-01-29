由於父親早逝，我從小家裡就很窮，常常有一頓沒一頓的。記得有一次，母親身上只剩兩塊錢，那天我們全家就靠那兩塊錢還有一鍋番薯籤稀飯以及一小撮的番薯葉，度過了飢餓的一天。因為生活窮困，我小時候常去別人田裡撿收成後剩下不要的小番薯，有時候，有種田的鄰居也會把不好看的番薯或番薯葉送給母親。

番薯葉或稱地瓜葉，也叫甘藷葉，其實番薯所長出來的葉子纖維粗糙，口感並不佳，以前主要是餵豬用的，所以有人稱它為「豬仔菜」，在農村勤儉時代，只有清貧家庭才會食用。不過，心若歡喜，菜就好呷，我小時候吃番薯葉，並不覺得難吃，因為這道菜包含著母親濃濃的愛心。

曾幾何時，生機飲食風盛行，由於番薯葉營養多元，番薯葉竟然在我留學美國之後身價翻倍，從豬槽裡躍升到餐廳以及國宴上。番薯葉含有多種營養成分，如胡蘿蔔素、葉黃素、維生素A＆C、鉀、鈣、鎂、鐵和纖維素等，具有排毒、強化視力、提高免疫力 、預防貧血、改善便秘、維持心血管健康以及抗癌的功能，聯合國亞洲蔬菜 研究發展中心甚至將番薯葉列為十大抗氧化蔬菜之一，《本草綱目》也曾記載，番薯葉味甘性平，能夠補中益氣，還擁有生津潤燥以及養血止血等功效，目前番薯葉是餐桌上一道很受歡迎的菜餚。

在現今社會裡，用來下廚的番薯葉實際上並非番薯所長出來的葉子，而是一種專吃葉子但不會結番薯的葉用番薯，主要食用部位為葉及葉柄。這種番薯葉吃來口感柔嫩滑順、鮮甜脆口，不管是清炒還是涼拌，都相當美味。我們家的煮法是將番薯葉川燙好加上蒜末與橄欖油再加上少許鹽巴拌勻，成為一道健康養生的「蒜末清燙番薯葉」。

由於我從小就喜歡吃番薯葉，每年五月初我們都會去亞洲超市選購一些顏色鮮綠、透亮光滑，而且葉片寬大、葉梗粗長的番薯葉，將葉片去除後，利用剩下的枝條水培兩、三天，等發芽長根後再埋入土裡。我家十二塊菜園裡，其中有三塊是用來種植番薯葉的，所以每年的夏、秋兩季我們幾乎每天都可吃到鮮嫩翠綠的番薯葉。台灣有句俗諺：「番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠」，我們在異鄉的家園，繼續種植番薯葉，也算是一種世代的傳承。

每個人的味蕾裡，都藏著一種幸福的味道，世上最美味的菜餚，永遠是媽媽做的菜。這道番薯葉，除了美味之外，最重要的是，它可以讓我回味記憶中與母親同甘共苦的幸福時光。（寄自維州 ）