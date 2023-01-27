山茶染雪。（久彌．攝影）

近日看報導，美國北部暴風雪肆虐，人們傷亡之外，住行困頓，苦不堪言。我們家居東南部，對比之下，發現一些很平常的冬日生活瑣事，都好像是小確幸了。

入冬樹葉落後，陽光好的下午，我會帶著我的掃把和電動吹風筒，爬上屋頂去把散積的殘枝敗葉，吹掃乾淨。因為房頂不乾淨，庭院就不能維持乾淨，那些殘枝敗葉會零星斷續沒完地掉下來。我所用的這種吹風筒可吹出每小時一百四十哩的強風，是專門作清掃用的，效率當然比掃把一帚一帚地掃，要強過百倍。雖然有不能吹的地方就只能用掃把去慢慢清理，但一個下午把它作完，仍是綽綽有餘的。人在房頂上，放眼四望，和在地面所見大不相同。樹葉已落，空枝交織裡，小溪在山下晶瑩蜿蜒，構成一幅天然的疏林野水圖，看得心曠神怡，就乾脆坐在屋脊上，享受一番這無拘無束的天高地闊。這山裡不見人煙，既不會吵到別人，也不怕被人訕笑， 得意起來，就放懷高歌，來一段荒腔走板的「我正在城樓觀山哪——啊景，耳聽得城外亂紛紛……」這算是在做工嗎？

十月小陽春的天氣，我也喜歡在林裡故作風雅地踏葉尋詩，遙想東坡翁〈後赤壁賦〉：「霜露既降，木葉盡脫，人影在地，仰見明月，顧而樂之……」而我是，人影在地，背負暖陽而樂之。他有客，愁無餚無酒。我無客，獨自一人，倒也頗為自適。而且，何必曰「酒」，亦有「可樂」而已矣。我就帶罐可樂和紙筆到我的溪台，看溪光粼粼，聽溪水淙淙，信手寫寫所思所感，不知紅日之將西沉。夏天我在外工作，累了渴了，喝罐冰可樂是天經地義的事，而冬季在外，尤能喝冰可樂，就是額外難得的享受。那暖暖的冬陽曬在背上，難怪野人要獻曝了。

林裡茶花，花期有早、中、晚三種，早的在十、十一月開，中間的在十二月到一月開，晚期的要到次年二、三月開。我最有感情的是那種五片單瓣大紅的中國山茶花。它是中期開的花，這就令我一則以喜一則以憂了，因為這段時間，最有可能突然急凍到零下十幾度，花是經不住這樣急凍的，屆時已開的花，就會慘不忍睹。但南部最有可能下些小雪，也是這段時間，會令我欣喜若狂，因為早年學畫時，常見古人山茶染雪的作品，台灣也會有這樣景色出現，所以下雪時，我就會到林裡，忘情地去圓我早年雪中賞花之夢，而且不必遠行，就在自家林中，焉能不樂。

霧雨天，吃完中飯，我和老伴常就優哉游哉地泡壺台灣高山茶，搭配我們喬治亞州 當地別有風味的冬季特產——水果蛋糕。它雖名為水果蛋糕，但不能以一般蛋糕的觀點來看，它是一種較乾較硬、可以久放的糕。我倒是覺得它有點像五仁月餅去了皮。它的水果不是新鮮的，是處理過的，櫻桃、菠蘿、莓果和葡萄乾等，外加核桃、杏仁和喬治亞產的胡桃，以極少的麵粉把它們粘合在一起，用波本酒醃漬而成。密封裹成半塊磚大，我們一次也只切餅乾厚薄的一兩片，配茶慢慢品嘗，這不是管飽，也不是囫圇吞棗，所以最適合在這時節，無所事事時，閒閒地品賞它。

我們兩老平常除了新聞很少看電視。但這個季節就會看得比較多，因它是美國大學足球 賽季。我常說天愈冷，球就打得愈熱，因逐步進入爭取各大盃賽，如能打進像人盡皆知的新年玫瑰盃（Rose Bowl Game），和它的玫瑰花車遊行 ，那就無限風光，整個學校都與有榮焉。我們雖不是足球迷，但老伴熱衷為母校捧場，凡與母校有關的賽事，她都會看。我既同是校友，當然陪看。兩老一邊看球一邊回味一下當年學生生活。尤其回想當年，我追求她時以死纏爛打戰術，最後成功，就更能感覺此時此刻的得來不易的溫馨。