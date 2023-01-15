遺物拍賣 則是最令人揪心的。女兒曾看到過一個個案，那人留下一整箱的各式電線，還有一整箱的各種收據、電器說明書，也有他的旅遊路線規畫圖、訂房確認單。那人似乎有一個特別的興趣，他終其一生在追尋祖先、製作族譜，留下許多影印書信、歷史資料，但直到死前都未完成，卻上了拍賣網站。他變成祖先了。

女兒也曾和我一起看過一個遺物拍賣，主人應是貓奴婆，小至戒指、耳環、項鍊、杯子、盤子、鹽罐、胡椒罐，大至客廳掛鐘、花園雕像，幾百件，都是貓，我想起自己總是在找與貓有關的物品，連摯友在小店看到貓臉錢包、貓型肥皂，都忍不住買來送我，未來，我可能是另一個貓奴婆。這個貓奴婆引起競標的是一個藝術家的限量作品，用各種材質製作的各色貓種的千姿百態，每款都有編號，一套有二十幾個。貓奴婆來不及蒐集成套，就不得不放手了。她的後人沒打算繼續尋找、收藏。

人生到底能擁有多少東西？遺物拍賣常會列一個excel表單，可以看到這個人的一生物品，剛開始可能是書、IKEA家具、電晶體收音機、映像管電視機，然後是露營帳篷、滑雪 板……最後，開始出現拐杖、輪椅、助行器、氧氣瓶。這些物品表單如同一個時間軸，也像縮時攝影，快速地映現了那人的人生，也映現了他的時代。女兒開玩笑說，未來她的excel清單可能會有任天堂、PS主機全系列、遊戲片，還會有當時最好的電腦主機、筆電、手機 。

用過了，人離開地球了，東西留下，轉手給另一個需要的人，每個人似乎並不是完全沒有留下一片雲彩。而我的人生excel會有什麼？環顧一室，書架壁立，那些書不是破爛，但會被當破爛嗎？現在連社區圖書館都不接受捐書了。它們不是破爛嗎？想起朋友曾經清理婆婆遺物時，搜出兩百多個盤子，驚異不已：「人用得了這麼多盤子嗎？都是破爛。」

何必留給後人麻煩？看書的人有限，但衣服總是人人要穿吧，我先清出我喜愛的長裙，一口氣送了十幾件給一個身材極好的年輕朋友，我把她試穿的照片放在家人群組，真是美極了，我也曾那麼美嗎？我還來不及傷春悲秋，女兒說話了：「嗚，不要再送了，每件裙子，我都記得，好熟悉，我要留著。」

「女兒，我們終究要放手的。」我很想這樣說，但我怎麼忍心說？是不是破爛，畢竟是由「人」定義的。我心暖暖的，痛痛的。（下）