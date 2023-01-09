秋菊。（張晶瑜．圖片提供）

「守拙歸田園」是陶淵明〈歸園日居其一〉的詩句。歸，是因為「少無適俗韻，性本愛丘山」。詩人由於自幼的喜愛，最終回歸鄉土，回歸田園生活。也因為回歸，才有了後來的「採菊東籬下，悠然見南山」的恬淡閒適。

這是現在久在樊籠的都市人都嚮往的生活方式，是夢園，是詩和遠方。躬耕自給，日出而作，日落而息，臥聽鳥語，閒看庭花。這樣恬美安逸的田園生活，誰不嚮往呢！

我老家在農村，年少時我嚮往的卻是城市，夢寐以求做個城裡人，過上城市人的生活。我的同學，我們村裡人，也都有過這樣的憧憬。

村子在縣城南郊，一河之隔，兩里之遙。村前那段河道，淺灘很多，水流量不大，最深處只淹過大人的大腿。我們常常過河到城裡的工人球場看露天電影 ，電影是免費的。而學校組織我們上課時間進城看電影還要七分錢票款。

我們每次看電影必走南門橋和南門路。那時南門路是騎樓街，兩邊都是居民區，家家戶戶門口朝向大街，日不閉戶。我們從門前走過，屋裡的東西一覽無遺。

我最著迷的是對著門口的矮櫃。很多櫃面都有一個花瓶，插著一簇豔麗的塑料花。我家沒有這樣的櫃子和花，我們村也沒有。

我家有一張老舊的八仙桌，過年時，桌上養幾隻吊鐘花做年花以裝點家居，此後，再無花影。我每次見到城裡人家的櫃子和塑料花，都羨慕不已。不時冒出這樣的念頭：我要是城市人，該多好！

我們村後有兩座山丘，在高大的那座山頂可望見整個縣城。我們上山拾柴草時，我常常望著遠處的縣城發呆。每當腳板底被狼萁草頭扎痛，我就為自己是鄉下人感到沮喪。

「只隔一條河，怎麼我們就不是城裡人？」我的一位小夥伴常提出這樣的疑問，沒人能回答她。

小學五年級寒假裡的一天，我家對門鄰居李婆請來一位算命先生。村民蜂擁到她家裡，像蜜蜂聚窩般密密麻麻地圍著一位頭髮花白、滿臉褶皺的老男人。

我擠到祖母身邊時，祖母趕我走。我不從，賭氣說：「我要算命！」話音剛落，在一片哄笑聲中，我聽到算命先生大聲說：「我就不收費給這個小女孩算命。」

我驚魂未定。算命先生起身拉我到他跟前，看看我面相，又看看手掌，然後望著祖母高聲說：「我只講一句，這個小妹妹將來是飲水龍頭水的。」「什麼意思？」大家聽得一頭霧水。「你現在飲什麼水？」算命先生問大夥。「城市人才有水龍頭水飲！」李婆說。大家如醍醐灌頂，恍然大悟。

眾人目光的熾熱與質疑，我都感受到了。那時，一出生，身分就被界定，鄉下人想變為城市人是異想天開，白日做夢，比登天還難。而算命先生口吐蓮花，預示我將來魚躍龍門，誰不羨慕？誰又會相信？

我雖然有過夢想，熱切盼望過，也知道是天方夜譚，因此，從沒想過怎樣才能實現。但是，算命先生的話我牢牢記住了。後來，我做過一個夢，自己嫁了一個城市人，一個樣子很像算命先生的老頭，我嚇傻了，驚醒後一身冷汗。

六年後，當我收到高考錄取通知書那天，祖母整日掛在嘴邊的話就是：「算命佬好準！」我考到廣州讀書，畢業留在廣州工作，終於成了一個城市人。

從青澀學生、職場新手，到為人妻、為人母，城市的豐饒，城市的光怪陸離，我體驗了；城市的便利和紅利，我也享受了。但是，每日將時光交付辦公室，交付公交地鐵 ；每日看著川流不息的車流，絡繹不絕的人流，總有一絲不良情緒在心底滋生。在我眼中，城市一棟棟高聳的樓宇，就像一個個巨型網箱，而我們就是裡面囤養的魚。我困惑煩悶，頹廢倦怠，卻無處逃離。

我常常做夢，夢回故鄉，夢回往昔。村頭的榕樹，村前的荷塘和稻田，自家的果園以及養過的貓狗，像動畫般常在我夢中出現，又像變魔術一樣在我跟前消失。夢中迷離，醒來迷茫。

有次午休，我和閨密在辦公室閒聊，閨密叫我去看她的荷花和魚。我和閨密是校友，同單位不同科室。她的獨立辦公室有個小陽台，她買了一個大魚缸種荷花和養魚。荷花開了兩朵，還有兩個尖尖花蕾，幾尾漂亮孔雀魚在缸中漫游，一幅「魚戲新荷動」圖景。

「你不會種上菜吧！」我笑她。

「做夢種上了。」她說。

「理想的城市生活就該有個菜園子。」我說。

「又做夢！」閨密笑。

「有一座房子，有一個院子，種種花，種種菜，養幾隻雞鴨，生幾個孩子……我一直做這樣的夢。」我說。

「蒔花弄草，過田園生活，生幾個孩子……。你的美夢，只能由你女兒來實現了。除非，你現在就中六合彩，或者，現在就移民。」閨密說。

我們四目相對，啞然一笑。

彼時，我倆都是三口之家，住著單位的福利房，省吃儉用攢的幾萬元積儲全交了孩子的擇校費。小日子過得緊巴巴的，捉襟見肘，一地雞毛，而我卻做著田園夢。

九年前，我依親舉家來美，在費城落腳。買了房子後，入住的第一個春天，「春風柳上歸」，吹綠了我的心田，也吹醒了我的夢。

房子帶院落，除了前後院，還有小側院。前院有個小花圃，原屋主種下不少花草，松柏、紫薇、杜鵑和大四照花等。側院也有一棵紫薇、一棵油杉，後院則有三棵紫薇，都是我喜歡的花木。

搬遷時，正是冬天，花木零落，空庭蕭瑟。但是，繁花盛放的景象卻在我腦海不斷呈現，詩情畫意也在心中不斷飛揚。「黃四孃家花滿蹊，千朵萬朵壓枝低。」這樣的美景在夢中也不時出現。

我決定屋前栽花，屋後種菜，家人鼎力支持。我們清理了後院的雜草雜物後，請人在院子後部修築了一個鐵網護欄的獨立園子，作為菜園。然後，我們採購農具、肥料和花苗菜種，開啓我的農耕生活。

第一年，我先後種下玫瑰、水仙、鬱金香、風信子、映山紅、百日菊、金盞菊。後來，又陸續種下忘憂草、梔子花、格桑花、藍雪花、芍藥、連翹和菊花。八個年頭了，很多花草依然生機勃勃，葳蕤生香。

一年四季，院子繁花似錦，花團錦簇，奼紫嫣紅。特別是春夏，三月初就盛開的連翹和水仙花，金燦燦的；緊隨其後是鬱金香和成行成片的藍色風信子。四月開花的是粉紅的大四照花和五彩繽紛的杜鵑。五月綻放的則是嫵媚的玫瑰和絢麗的芍藥。而六月才掛紅吐豔的紫薇、格桑花、藍雪花和忘憂草等，從夏開到冬。冬季，玫瑰映雪，寒菊抱冰的絕美畫面也一一展現過。花，或嬌嬈明豔，或溫潤似水，或婉約可人，都點綴著我凡俗的日常。

種花，我賞心悅目，心花怒放；種菜，大飽口福之餘，更是盡享豐收之樂。我居住的地方，雖然沒有碧水丹山，綠海林濤，但風柔土沃，水沛地肥，種什麼都能成活。

老家的櫛瓜、苦瓜、菜心、椰菜花、小白菜、枸杞菜、豆角和龍牙豆等蔬菜 ，我都栽種，收成都不錯。

枸杞菜只種一次，就年年有收成，一年可收割好多次。每次齊頭剪下枝條，根頭很快就冒新芽，長新枝。嫩枝長到二、三十公分長時，又可收摘了。幾兩枸杞葉，加一點瘦肉和一兩個雞蛋煮湯，是我的家常菜。湯水鮮香潤滑，不僅可口，還有清肝明目的功效。

另一種產量高、好吃又好養的蔬菜是龍牙豆。種子泡水一兩天就出芽，發芽的種子地栽後，一周左右就破土而出，長出枝葉。藤蔓攀上支架，很快就開花出豆。從種到收，不出兩個月，就可採摘。高峰時，一天摘一次，每次都爆桶，豆子塞到手把頂端。我每年必種，都大豐收，從未失手。自己愛吃，也愛分享。左鄰右舍，親朋戚友都接受過我的饋贈。

大多時候，一頂草帽，一雙手套，一根水管，一把鋤頭，是我每日的標配。澆水、施肥、除草、培土，是我每日的工作。一棵幼苗的生長，一朵小花的綻放，都是我莫大的歡喜。

「憂勞緣智巧，自喜百無能。」很多煩惱，皆因過於聰明，過於執著，不再苦心孤詣，事事算計時，就自然歡樂了。我一直這樣理解白居易以上詩句，也漸漸讀懂陶淵明詩句中「守拙」兩字。拙，就是質樸自然，抱樸守拙，既是姿態，也是境界。

種花種菜，自耕自食。我越來越喜歡這種清心寡淡的生活。四時浸染著花草瓜菜的芳香，時刻感受生活的詩意，並用詩記錄日常。春分節氣，我曾寫下：「春分耕種正當時，懶理閒鳥鬧高枝。田地作紙鍬為筆，香泥研墨賦新詩。」

詩意地生活，以山水田園為伍，枕花香入眠，聞鳥語而起，「懷良辰以孤往」「臨清流而賦詩」，於我，不再是夢。我愛這種生活常態，愛這裡的一草一木，更愛有花有樹、鄉土氣息濃厚的家。

古往今來，家一直就是這個樣子：有屋舍，有院落，有田地，有果樹，有家禽，有花草。這是我們的生存之地，是靈魂居所，是精神家園。