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眾院國會暴亂調查提最終報告：建議禁止川普再任公職

美墨邊界高牆 亞利桑納州同意明年1月4日前拆除了

踩落葉

久彌

走在林裡

我說，腳下的枯葉

未免太吵了些

枯葉說　是啊

落魄了　被踩壓

連痛都不能喊了

（寄自喬治亞州

喬治亞州

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