威尼斯風情。（本報系資料照片）

疫情前我去過兩次威尼斯，兩次都是匆忙的一日遊，雖然照了一堆喜氣洋洋的照片，但無法感受一個城市的悲歡愁樂。在我看來，要走進一個城市的內心，一定不能錯過黃昏、深夜和黎明，這幾個時段發生的故事不易為人察覺，暗流湧動中，一些悠遠而神祕的畫面會被夜燈或者晨光點亮。

要想挖掘絕妙的素材，你必須在威尼斯住上幾夜。因為住下來，才能收起忙碌的心，享受放鬆的時光，悠閒穿過曲折的小巷，漫步運河之畔。運河水道是這座城市的道路，船是唯一的交通工具。不妨買張通票，跳上公交船，它可以帶你去任何地方。當公交船穿過狹窄而喧囂的運河，航向廣闊的外海，視野一下子就明朗綺麗起來。遙遙看見遠方一個綠色小島，四周環繞著紅磚城牆，城門莊嚴而華麗。當地人告訴我，那是公墓島（San Michele, Venice's cemetery island），威尼斯人去世後就葬在那裡。

公墓島允許遊人參觀。面朝大海的小島，寧靜肅穆，精美的花園，典雅的雕塑 ，古色古香的教堂，夕陽西下的墓地，讓人湧起無限的哀思：生在威尼斯，葬在威尼斯。悵望千秋，誰在時光的深處黯然淚下？縱然是流星劃過的剎那，愛與紀念永遠留給了人間的親人。

我的房間面朝運河，夜裡常有各種聲音，長長短短的船笛聲，轟轟隆隆的機器聲，一道光突然照過窗前，似乎穿透了時光的塵埃，前世的故事隱約浮動。我下床推開窗戶，看見一艘機動船開過來，載了一些奇怪的家具，細細一看，哪是家具，是兩口重疊的棺材。船到岸後，幾個高大魁梧的年輕男人，齊心協力將棺材抬走，步伐穩健而小心。我的目光一直追尋他們的行蹤，借著路燈，我看見他們走向一道斑駁的紅色房牆，黑色的鐵門嘩啦地打開，幾個人和棺材都進去了，很快地，鐵門又關上了。外面的世界雲淡風輕，不遠處傳來一聲貓叫，還有兩聲狗叫。我看了一眼時間：凌晨四點。黎明前的天色真是黑，但很快就會破曉，天邊會出現一片一片的曙光。

黃金一樣的曙光，落在一處修道院的塔尖上，塔尖上立著神的聖像，無言的華美、神聖、莊嚴和輝煌。我坐在公交船上看風景，只當眼前的修道院是威尼斯的一棟古建築。船上有人告訴我，這家修道院有四百年的歷史，如今改建成威尼斯最大的醫院。跟我交談的是個美國女子，她在威尼斯已工作兩年，她進醫院看望過朋友。修道院的內部結構很美，華麗的穹頂，精美的雕塑，彩色的玻璃花窗，令人根本無法想像是醫院。走過長長的走廊才是住院部。她跟醫生交談過，醫院目前資金充足，但員工不足，最缺的是護士。

她說她喜歡歐洲的文化氣息、安全、和諧、交通方便。提及美國，我們都感嘆美國確實有些混亂，而且物價飛漲。然後她指著醫院碼頭的船舶說，那是急救船，碼頭的對岸就是公墓島。我想說，如果醫院急救不過來，是不是直接就往公墓島送？醫院每天都有生與死的故事。我們聊著，看見一對年輕的夫婦，一臉的歡喜，抱著剛出生的嬰兒走出來，滿世界的陽光擁抱著他們。

我喜歡陽光下的威尼斯，陽光下隨心所欲的日子。那日坐船去了威尼斯的幾個外島，回到本島後飢渴交加，在運河邊的餐廳，隨便找了個位置坐下。一般人都喜歡賓客盈門的飯館，而我喜歡人少，因為上菜快。我相信能夠在威尼斯開飯店的，沒有美食是扛不住的。餐廳經理給我推薦墨魚海鮮義大利 麵，他說他的華人朋友都喜歡這道菜，還說他曾經的老闆是華人，疫情爆發期回了中國，再也沒有回威尼斯。

經理名叫里亞，二十五歲上下，黑眼明亮，長髮飄飄，自帶一股隨性的瀟灑風範，義大利的風範。他告訴我，他是第二代移民 ，父母來自孟加拉國。父母年老後歸鄉，他每月給他們郵寄二千歐元，父母在故鄉的生活富足安逸。我誇讚他勤勞奮鬥又有愛心和孝心。他說移民都是努力的，因為沒有天生的資源。如果是威尼斯人呢？一出生就是貴族，祖上只要有房子，哪怕只是小小的一套，租出去就能保障歲歲年年的吃喝玩樂。他說起他的老闆，威尼斯本土人，有這麼一家小餐廳，什麼活都不幹，包給他，每個月付他四千歐元當經理，他管裡忙外，累得半死，而老闆天天喝酒、看球，過著神仙般的日子。每個人的命運大不同，古今中外都一樣。

我說我看見很多努力工作的威尼斯人，他說那不是本地人，都是移民或是來自窮區的外地人，那些開船的、卸貨的、餐廳打雜的，絕對沒有本地人。當然，打工者都能說地道的義大利語，讓人誤以為是威尼斯人。威尼斯人當然也會工作，比如政府的官員，集團公司的白領，都是些時尚而高檔的職業，體體面面就能掙很多錢。

我相信教育會改變命運。我想起在公交船上相遇的美國女子，提及醫院護士不足，如果有相關技能，就能找到高薪工作。里亞告訴我，因為忙著掙錢，他兩年前就休學了，最終還是要回到學校把學業完成。

我們閒閒地聊著，看運河兩岸彩色繽紛的房牆，還有牆上那些玲瓏可愛的窗戶。有的窗戶半開著，有的窗戶關上了。里亞對我說，好好注意看，那些緊閉的窗戶還釘了鐵釘，表示裡面的主人已經死了。我嚇了一跳，問他怎麼知道的。他說這是一棟老年公寓，只有威尼斯的本地居民才能享受免費長居的福利，如果去世了，遺體被抬出，房間立刻封閉，需要兩個月的時間清理整頓，然後才給下一位申請者。如果他不說，哪個遊客能知道這樣的祕密？那些緊閉窗戶的後面，一個個生命已經遠去，窗台上的盆花，也是奄奄一息的垂死之狀。而那些打開的窗戶裡的主人應該多半還硬朗，他們窗前的植物也蔥蘢繁茂。