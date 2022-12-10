蒼煙翠雲詩意中——古蜀道翠雲廊之行（下）

天雄關的關隘斷垣。（何杰．圖片提供）

南線翠雲廊最美的段落在龍園紅彤村段，成行的古柏足有三、四千株，分布在十來公里的道旁。古樹一律保存完好，遠望去，像一大團大團墨綠色的濃雲從地底湧出，要向天空升騰而去。又如參天華蓋，籠罩長長的山路，氣象森然壯麗，且有一種說不出的浩浩古意隱然其中。

這些千年古柏，無不枝幹粗老，勁挺巍然，直衝霄漢。根如虯龍，盤旋扭曲；幹若庭柱，拔地擎天。橫柯上蔽，涼意頓生，人行其下，空翠爽肌。

有的長在避風處，則端直高拔，而長在埡口風口處的，因數千年和山風推擁迎拒，呈扭曲翻轉之態，既有一種倔強的力量感，又有一種妖嬈的風致。衝入雲天的樹梢，隨便哪一棵，都必須要仰頭方才得見真容。因為四川氣候濕潤，雨水豐沛，這些古樹常年屹立在潤澤的霧氣和露氣中，稍微背陰一點的，從主幹到旁枝，都長滿了綠茸茸的苔蘚，格外多出一重歲月滄桑的質感。

蜿蜒古道，就在這些古樹搭成的廊簷下，舒舒緩緩地迤邐向南延伸。大的，要三五人才能合抱；小些的，也得兩個成年人張開雙臂才能合圍。據林業專家考證，那些胸徑二米以上的，樹齡多在兩千年以上，為秦朝所植；胸徑一．八米以上的古柏，多為三國時期及其後栽種。

有一段山脊上的道路風景尤為特別，成行聯排的古柏拱衛道路兩側，生就了參天的翠雲長廊。翠雲廊這名字，據說就源於清初劍州知州喬缽路經此地，有感而作的〈翠雲廊〉一詩，他在詩中寫道：「劍門路，崎嶇凹凸石頭路。兩行古柏植何人，三百長程十萬樹。翠雲廊，蒼煙護，苔花蔭雨濕衣裳，回柯垂葉涼風度。無石不可眠，處處堪留句。」詩句形容劍閣蜀道，古柏像翠綠如雲的走廊。

●靜聽柏濤

走累了，我和劉君就停留在一棵看上去當為秦柏的樹下，拍了幾張照片。我們張開雙臂，試圖合抱，但不及其三分之一。依靠在樹上小憩的片刻，聽見呼嘯的山風掀動大樹，響起山呼海嘯的聲音，一浪一浪地起伏，綿密不絕，大樹和大山同呼共振，彷彿一段天空大地和樹木的交響。

我和劉君時而說著話緩緩前行，時而駐足觀賞兩旁風景。在沉默的空擋，聽陣陣山風和古柏的交談，聽腳下鞋子和泥土、和石頭的摩挲，聽著啪啪的腳步聲破空而去，遇到山根腳下的石頭，又傳來迴響。我不時有時空錯位的感覺，那樹上不時閃過的一千二百年、一千五百年、一千八百年、二千年……的銘牌，不斷提醒我，我走過漢代、穿過了唐朝、越過了大宋……

於是我和劉君玩起了一下記憶遊戲，我們分別設想，假如給我們一次時空穿越的機會，我們在這條路上會和誰相遇。一路歷數下來，我們驚奇地發現，在這條路上，我們可以遇到無數的古人，從秦朝的李冰父子，到漢代的楊雄、司馬相如，到三國的劉備、諸葛亮、張飛、關羽；從唐朝的陳子昂、李白、杜甫，到避難四川的唐玄宗，從後蜀的才子皇帝孟昶和他的花蕊夫人，到宋代的蘇東坡、陸遊，甚至還可能遇到無數明清的王公大臣……，這些石板上，都曾留下過他們的足跡，這些古柏下，都曾留下過他們歇涼的身影。

當然，我們可能還會在這條路上，遇到無數歷史不曾留名的凡人，匆匆行過。他們可能是去閬中參加鄉試的舉子（閬中為古代的保寧府，是四川鄉試的貢院所在地，至今還保存著非常完整的貢院建築），光輝的前程和遠大的功名在前路等候著他們；他們可能是孤獨的驛站信使，快馬加鞭地奔跑在這條古道上，躂躂的馬蹄，耳畔的風聲，背囊中有王命急宣的八百里加急文書；還會遇到披堅執銳的將軍，率領萬千鐵甲，趕往前線，為勤王、為霸業浴血拚殺；如果不幸，還可能在這路上遇到明末張獻忠的亂匪，在川渝各地肆虐劫掠殘殺歸來……。這條古蜀道上，一定也還行過無數的僧侶、道士、背夫、勞工 、土匪、乞丐，幾千年的婚喪嫁娶與人世悲喜都在這路上上演過。

幾千年，道旁的古柏靜默無語，看慣了明月白露，光陰往來，人生秋涼。幾千年來，路上匆匆行過的人們，一代又一代，都已經像這路邊的野菊花，歲歲枯榮，最後全都隱入塵煙。

只有這些古柏樹，巍然屹立下來，一瞬千年。

我問劉君，如果可以選擇，他願意在哪個年代，以何種身分從這路上走過？

他略加沉思，說，我覺得還是喜歡做一個清瘦的詩人，在大宋朝某個清晨，沐浴明媚陽光，牽馬從這路上優哉遊哉地走過最好。順便為這古道，留下一兩句詩詞，就很知足了。

可惜，今天我們連一句詩詞也無法留下了，只能呼吸一下他們當年呼吸過的路旁花香，聆聽一下曾經敲打他們耳鼓的鳥鳴蟬噪，撫摸著這蒼勁的古樹，感觸一下令他們心曠神怡的山前涼風。從他們的生命經驗裡，再活一次古人罷了！

他這番話，令我深陷靜默。靜默中，只聽見萬頃柏濤在半空中激蕩澎湃，彷彿數千年的光陰擠壓在一起，從我們身體裡奔騰而過。那些豪情壯志、詩情畫意、悲歡離合，都在風中如洪波奔湧。

這古老蜀道上的蒼松古柏，他們是光陰之逆旅，而我們，只是百代一過客啊！

古蜀道上的行程，結束於當天傍晚，我們在蒼茫的暮色中，返回漢陽古鎮下榻一間民宿 ，熱情的店家給我們布上晚餐的酒菜之後，窗外的山中，突然下起瀟瀟暮雨，我和劉君都為這意外的天公之美，讚嘆不已。竟忍不住多喝了幾杯鄉間的土酒。酒過三巡，我們都興奮起來，舉杯誦詩，約定誰背錯了就罰酒一杯，二人對飲，從詩經楚辭、唐詩宋詞，元曲小令，把我們從童子功背下的詩詞，到大學中文系的作品欣賞課，幾乎重溫了一遍，開了一場兩個人的詩詞大會，最後兩人都酩酊大醉。

醉夢中，我聽見滿山的雨聲簌簌瀟瀟。為了避雨，我獨自一人歇腳在古柏之下，隱約望見陸遊騎著毛驢，從我面前經過。我想上前敬他一杯酒，敬他細雨騎驢入劍門的灑落，敬他鐵馬秋風大散觀的雄邁，敬他山重水複疑無路、柳暗花明又一村的開朗，還為他那闕「東風惡，歡情薄，一杯愁緒，幾年離索」的沉痛哀轉……。要敬他酒的理由實在太多，可惜土酒的酒勁太大，夢裡我蹣跚的腳步，追不上詩人的毛驢，只聽見噹噹的銅鈴在古道上漸行漸遠，最後消失在濃綠的古柏深處……。（下）（寄自北京 ）