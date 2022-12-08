味道鮮美的珍寶蟹。（王士躍．圖片提供）

一上秋，螃蟹就增膘了。牠在冬蟄之前會狠狠地犒賞自己，飽餐鮮嫩的鰻草（eelgrass）和海蟲魚蝦，然後鑽進沙窩窩裡睡過一冬。十月富卡海峽（Strait of Juan de Fuca）的珍寶蟹（Dungeness crab）是最鮮美的，一年中老饕們絶不會錯過了這個時機。

安哲利斯港（Port Angeles）一家有名的海貨店名叫高潮海鮮，吃貨們去那裡準能尋到他們味蕾想要的，無論鮭魚、鋼頭鱒、象拔蚌、牡蠣，還是珍寶蟹，絶對都是下船鮮。

疫情前的珍寶蟹價格每磅只要十美元而已，如今漲到了十四美元，對偏好秋蟹的老顧客來說仍可接受。片刻之間店員提著一袋螃蟹走過來了，個頭好大的兩隻珍寶蟹！端在手裡沉甸甸的，至少有四、五磅重。牠們在袋子裡一動不動，好像死了一樣。

「牠們在睡覺呢。」看我們一臉疑惑，那位店員笑了笑解釋說。牠們是剛從冰眠中被拎出來的，眼下仍舊酣睡。可是在華人超市 買蟹可不這樣，從玻璃缸撈出的螃蟹個個活蹦亂跳的，回家一路聽牠們在塑料袋中拚命掙扎，冒吐噓沫，一副臨死恐懼之狀。今天兜帶的卻是兩隻冰中安睡的螃蟹，這是頭一樁。國人烹蟹喜歡清蒸，將洗淨的螃蟹入鍋，隨後加熱水溫，蟹肉在一陣陣恐怖的抽搐中變成了美味佳餚。可是老美不忍心煎熬螃蟹，一般以開水澆燙致其昏死，然後烹食。吃，也能看出文化的差異，螃蟹即便被吃，也是要有些尊嚴的。

有的顧客遠自舊金山而來，北加州 沿海不乏珍寶蟹，何故捨近求遠？原來珍寶蟹名揚天下，可是最初牠的知名度卻是在安哲利斯港附近的鄧傑內斯（Dungeness）漁村打響的。這個海蟹品種，其味鮮美，體型肥健，渾身沒有一處不是鮮肉，後來發現北到阿拉斯加南至加州海岸都有分布，可是老饕們嘗遍了南北還是認為富卡海峽的珍寶蟹才是天下無雙的美味。美食家梁實秋先生回憶客居華盛頓州 時期，曾在安哲利斯港吃過一種肥蟹，令他終生難忘，他說那是「生平吃海蟹最滿意的一次」，這便是珍寶蟹無疑。

珍寶蟹性喜低溫水域，這和太平洋西岸的鮭魚生態相似，因此鮭魚和珍寶蟹都是富卡海峽盛產的海物。這裡還是奧林匹克山脈河流的入海口，沖擊出綿長灘塗，鹹淡水生態異常豐富。不像紫蟹、隱士蟹那樣躲藏礁石之下，珍寶蟹喜歡沙地和海藻藏身，沙土滋育著遼闊鰻草森林，海藻、海帶隨潮汐洋流起起伏伏，爬滿蝦蟲等底棲生物，珍寶蟹大鉗左揮右掃，收割機一樣，頓頓飽餐，不想囤膘都不成。

來自大西洋的青花蟹，骨多肉少，吃肉像摳胡桃一樣耗時，很划不來。珍寶蟹則不同，一旦將其破殻卸甲，那一塊塊敦實飽滿的彈肉便順勢而出，顫顫滑落口中，鮮美得令根根頭髮沉醉。僅吃下一隻螃蟹竟已微感腹脹，食蟹無須佐飯而能飽腹者，唯珍寶蟹！

珍寶蟹節（Dungeness Crab Festival）也是在每年的十月舉行，這時各地老饕聞風而至，有的來自對岸加拿大，甚至歐洲。此時的安哲利斯港碼頭，人來人往，早晚忙碌。現場有鼓樂弦歌助興，人們扭腰擺臀，興致高昂。美國人吃蟹圖省事，螃蟹上桌前一律由商家去殼清肚，白花花的帶腿蟹肉搭配一隻黃澄澄的熟玉米，加上一杯可樂，讓難得的笑容再一次浮現在大家的臉龐上。

當地人卻很少去湊這個熱閙，輪到自己吃螃蟹，寧肯放船出海親手捕撈。捕蟹需要州政府簽發許可證，規定十分嚴格詳細。珍寶蟹每人每天捕撈不能超過五隻，而且背寬也不能小於六又四分之一英吋，只許捕雄蟹，放生雌蟹，珍寶蟹生態受到極大保護。

看到別人撈蟹頻頻得手，我也不覺心手發癢，買來網具，辦了許可證，然後也有樣學樣地跑到碼頭一帶去釣蟹了。棧橋長長地伸出海面，面朝富卡海峽的廣闊水域，天空秋雨綿綿，海水泛映一片暗淡的銀亮。這正是珍寶蟹蠢蠢出動的季節，據說在漲潮高峰前後兩小時珍寶蟹是最不安分的，那時洋流上下旋動，緩緩攪起大量底棲生物，正適合螃蟹出來覓食，此時撒網十有八九會有斬獲。

我跟著釣蟹行家們學著甩網，要想甩得遠，落得準，需得有些臂力。大多數人使用一種月牙形的摺疊蟹網，裡面藏有蟹餌，只見他們嫻熟地將蟹網掄圓，呼呼呼帶著風聲，然後猛力地甩向空中，隨著一條飛動的長線，那只月牙網如快樂的音符撕裂綿綿雨絲，哧溜一聲扎入三、四十米，甚至更遠的洋面。然後就靜靜地等待上十分或二十分，起網時動作要利索，急速拉起網索，這時候沉甸甸或輕飄飄的手感已經告訴你是否捕到了螃蟹。

我三番五次嘗試，可是撈上來的珍寶蟹不是母蟹就是個頭忒小，不得不放生，卻是輕而易舉捕到好多紅石蟹（red rock crab）。紅石蟹個頭要比珍寶蟹小，肉質並不飽滿，可是口味鮮美似乎毫不遜色。當地人總用「甜」字來形容牠的口感，尤其蟹鉗部分肉鮮帶汁，圖省事的美國人往往只取蟹爪，將其餘棄之。

我身邊那個美國人不斷抱怨著天氣：「準是這雨搞得鬼！」那一天他運氣不佳，下了無數次網，先是逮到一隻珍寶蟹卻被眼尖的海鷗一口叼走了，第二次撈上來沉重的海貨，卻是一頭追食烏賊誤闖蟹網的小海豹。珍寶蟹都躲到哪裡去了呢？據傳，鬼頭的老蟹視力和嗅覺都極靈敏，當牠們眼前忽然閃過一道網線時，哪怕是再誘涎的釣餌牠們瞅都不瞅一眼，騰地掉身藏入更深的鰻草中去。下雨礙著螃蟹什麼事了？我不得而解。有人碰到不順心的事，都還覺得鼻子擋礙。最後大家都走光了，只有那個美國人仍在那裡和螃蟹較勁：「準是這雨搞得鬼！」