醫學 院新開了。網址上的大廈嶄新發亮，座落在洛城的高級區域，像是一顆鑲滿昂貴裝飾品的聖誕樹。

診所下班後，我和同事一起開車到醫學院，晚上有個活動，針對兒科有興趣的醫學生舉辦餐會。

疫情 兩年，所有社交活動都暫停了。開放後，像是久違的春天到來，讓人蠢蠢欲動，今晚餐會尤其誘人，趁機去參觀久仰的醫學院和學生交流，更是讓一些資深醫師自願在忙碌的工作後報名參加，看看久違的朋友，順便感受一下年輕人的朝氣。

共車的女同事是伊朗裔癌症血液科醫師，個性開朗，認識多年了，我們兩人在擁擠的車陣裡交談許久，都是和工作和家人有關的瑣事，也交換一些報稅和退休金 的資訊。我暗暗覺得中年人生真是無奈枯燥啊。

到達醫學院，新穎的大廈讓人眼睛一亮。從前我在紐約念書時，168街的地鐵站藏在地下，像古代的苦牢，散發著濃厚的霉味，搭乘的電梯也是髒舊不堪，一年四季都死氣沉沉，加上繁重的學業壓得學生腰痠背痛。而眼前的大廈和記憶裡的醫學院有天壤之別，美麗的樹林圍繞四周，精心設計的建築物布滿簡單線條和明亮窗口，篩入的陽光自然宜人，學生們洋溢著青春氣息，輕鬆的加州衣著打扮，不像醫學生，反倒像是海邊度假的遊客。

今晚的節目別出心裁，到場的十來位兒科醫師都來自不同區域，有一般兒科，也有專科醫師。報名的學生也不少，餐會場面熱鬧，主持人拿著麥可風，一一介紹後，開放時間，讓學生和醫師一對一交談，像是快速約會的方式，交換心得。

疫情下，大家還是戴著口罩，但快速約會的節奏讓氣氛輕鬆愉快，學生們也很健談，老中少互相聊天。

首先和我配對的男學生，聰穎雙眸露出幽默的眼神，交談了一些關於他在歐洲當背包客的故事，也問了我一些關於兒腎科的問題，其中包括工作內容、生活作息和專科的利弊。一些問題我已經好久沒思考了，當下還真被問倒了，只能給予比較官方的回答，最後也很籠統地說句「人各有志」這種毫無意義的老梗。

下一個女同學是個可愛的亞裔女孩，鈴噹般的笑聲像少女，大學時代喜愛創作和舞台劇，畢業於MIT。問她為什麼念醫學院。她說可能是家人的期望吧。二十來歲的孩子，對未來懵懵懂懂是正常的，我們交換了聯絡訊息，歡迎她有空到我的診所實習。

後來又跟幾個學生交談，每個學生的人生經驗都很精采，疫情下也不怠惰，依然旅行、當義工、在世界各地透過網路發揮長處。年輕人的世界精采萬分，一個短短的晚上，讓我們從他們眼裡，看到了萬花筒般的世界現況。

返家路上，血液科醫師和我在黑夜裡的車程上，萬分感慨。突然覺得，我們這些資深的傢伙低頭默默工作，種植出一片綠油油的稻田，讓新來的孩子們耕耘，然後鞠躬盡瘁，讓循環一直輪轉，也具有某種意義。

想到這裡，中年生活和退休規畫好像不那麼乏味了。務實過日子，不也是一種可嘉的精神嗎？（寄自加州）