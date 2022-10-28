（一）刻骨銘心的情懷

2020年2月18日，肺部專家Ahmed博士診斷出我罹患了鱗狀上皮細胞肺癌時，我心裡不免咯噔了一下，立刻感悟到自己即將走完了生命規定給我的歷程。於是隨口就問 ：「我還能活多久？」未料，我這麼沉重的問題，Ahmed博士回答得卻非常輕松。他翹起大拇指對我說：「你都快九十歲了。你在世界任何地方都堪稱長壽！」多麼幽默而又充滿睿智啊！

記得美國好萊塢電影演員、作家伍迪．艾倫（Woody Allen） 說過他不怕死，但死神光臨時，他最好不在場。其實，無限美好的景色正朝著他招呼，眼前的景物還沒有看夠，他哪有時間去瞧老遠墓地之陰森！

可是，這個問題之於年屆九十，已經走到墓地邊緣的我而言，倘若也向死神提出我「最好不在場」的要求，則是非常可笑的。我至多是死皮賴臉地試圖拖住死神的腳步，好讓我在墓前與墓穴之間多逗留些許時間而已。

憑心而論，我並不怕死。這既不是出於我的人生雖不盡如意，卻也經歷過少年、青年、壯年和老年；經歷過戀愛、結婚、生男育女，從而構成了我有開頭、有中段，有結尾的令人羨慕的完整人生。一如金婚之夜我寫給老伴的一首詩：「一見鍾情，一生伴侶∕時序有冷熱，生活怎能無風雨∕你過失我掛肚，我疏漏你扶持∕豈非愛情最動聽的主旋律∕花兒有艷淡，性格何需強求一致∕縱然沒有爛漫相吻，三個子女可是你我愛的結晶……」也不是基於我的生活品質盡失，或耳目失聰，唇不能語，喉不能嚥，或中風癱瘓，終年纏繞牀榻，不死不活，求速死而不可得。而是大限既然來到，坦然地面對像愛倫堡小說和許多西方電影中經常出現的黑衣人，駕著馬車，揚著馬鞭，或騎著高頭大馬朝我而來，以迅雷不及掩耳的神速，將我拽進車篷裡或馱在奔馬背上，嘶鳴著揚長而去，也許還成了身體一向羸弱的我平鋪直敘，了無生氣的一生中引人注目的高潮結局哩！

我是一個老資格的高血壓病患者，因此我曾兩次贏得了對死亡進行實際考察的機會。一次是1967年在杭州，正在聚精會神聽報告時，毫無預兆，卻身不由己地向滿眼烏黑處撲倒，頓時不省人事。另一次是處於兩個世紀頭尾交接的光輝時刻，我正竊喜一家人聚於溫哥華一家小館子裡吃年夜飯，不料心頭陡然感到輕微憋悶，還來不及思考，無知覺的身子便爛泥似坍倒在地；似乎只有靈魂在那一刻爆出一陣與母親重逢的喜悅，情不自禁地朝她老人家喊了一聲「媽！」

但我並不求死。在生命化作灰燼，成為幽靈之前所剩的殘年孤月中，我顯然不想放棄盡情享受我一生中有關志趣、情感、責任方面的權利。2020年9月，當溫哥華癌症中心外科李醫生讓我走進手術房，面向墻壁安坐在一張低矮的手術臺上，麻醉師採取局部麻醉法，讓我的神志保持清醒，而主刀李醫生則在我毫無覺察之中，從我背部切除了我的右肺三分之一。接著，我被轉到病房只住了三天，就帶著血流未止的傷口被送回到了我的家裡。

躺在牀上，我的心居然懷著一種特殊的安寧。只是腦子裡常常纏繞著一個哲學問題——人生的意義是什麼？其實，我對哲學一竅不通。我只是想在離開這個世界之前，能以一種冷靜審視的距離，思考和質疑我一生的經歷和一些刻骨銘心的事件。這樣，可以將我內心困擾的焦點轉移到別處，緩解身患絕症而憂心忡忡。

歲月悠悠，人生在漫長的旅途中開始隆起回憶的高地。最初是一些隱隱約約的小坡，令人難以注視，但漸漸地終於凸起顯示出一連串令我時而喜悅，時而憂傷的歲月。

於是，我不禁想起福建閩東的一個小鎮的夏天了。當漁夫們頭頂著晚霞，肩挑著沉甸甸的漁獲，在富有彈性的跳板上邁著堅定的赤腳板，從心底哼出的節奏鮮明、充滿豐收喜悅的「 嗨喲！嗨喲！」的生命浩歌時，立在我身邊的曉嵐老師突然仰天高歌：

時代更迭是曙光。是氣度。是凝聚。是微笑。在曙光的照拂下，人們必然從暗黯的心境中出來，報以激情。然後是，欣喜若狂地擁簇著曙光前行。

時代更迭是憧憬。是編織人生歡悅、幸福的序曲。接著的是一首可以讓白晝讚頌，可以給黑夜吟唱的歌。

我驚喜於這位地主家的千金閨秀，居然在我面前唱響了時代的贊歌，不能不令我對她刮目相看，甚至成了我心目中一尊不碎的雕像。

1953年春，在國家第一個五年計劃建設需要大量建設人才的大背景下，我面臨人生重大轉折的選擇：是接受組織保送廈門大學入讀物理，還是接受上調中央化工部參與吉林氮肥、染料、電石三大化工基地的建設？

廈門大學是1952年學系調整中和南京大學、浙江大學、武漢大學、中山大學齊名，被稱為「五大母校」，其教學條件不容置疑。而吉林三大化工基地的建設，就像鞍鋼鋼鐵生產基地，長春第一汽車製造廠，天高地厚，更是英雄用武之地。

我陷入了沉思。我不知道我該走向哪裡？我希望有人幫我選擇——鶩江或松花江？

經過幾個不安的白天和不眠之夜， 我終於找到我一向崇敬的曉嵐老師。這位福建師範學院畢業的高材生，馬上意識到我學識底子淺，怕我到了高等學府可能會有「恐高症」，深怕我爬不到物理學的塔尖，就站立不住地摔了下來。她語重心長：「還是《紅樓夢》中一副對聯說得好：『世事洞明皆學問，人情練達即文章。』一個大型的工業企業，其實也是一處深不見底的知識寶庫，埋藏著無窮無盡的智慧，需要像你這樣世事洞明、人情練達而又不求名利的年輕人去探索、去挖掘。」

於是，1953年6月一個炎熱的夜晚。當我向她告別時，她懷著不絕如縷的繾綣深情，報我以美麗的心靈微笑。她說：「你遠走松花江，讓熱血沸騰的心胸接受高遠天空的洗禮，我雖有不舍，但你我師生間的情懷，怎能囿於一方池塘般狹小。把眸光投放到那一瀉千里的松花江，不照樣可以令我們愕然屏息麼！」

沒有饋贈，只有囑咐；沒有淚痕，只有鼓勵。幾天以後，我帶著她鼓舞我張開尋天追地夢的彩翼，朝著瀲灩的松花江——吉林，離她而去了。（待續）

（文野長弓， 散文家， 尤以雜文、隨筆、極短篇見長，深受讀者喜愛。現任加拿大華文文學學會學術委員、《華章》編委。主要著作有《席地而歌》《步履酩酊》《竹的印痕》《苦笑集》等多部。）