我聽到別人對一些事或物會上癮，總是很難有切身體會。其實有些事、物我也試驗過，但都沒上癮。所以常有點得意地自詡是個百癮不侵的「無癮人」。

其實癮也可分為壞癮和好癮兩類，壞癮如：菸癮、酒癮，最壞的大概是賭癮和毒癮。賭癮，賭場裡面都是故意弄得不見天日，各種賭具排成迷魂陣，出口不問人都找不到，就是要把人陷入其中，天昏地暗，賭到賠光為止。那種環境我無法忍受，待不下去，況且明知贏的或然率不在我這方，看看就夠了，不必去試。毒癮，要吸毒想買毒還不知去哪裡買呢！那絕對是自找麻煩的事，所以我也從沒想過要去碰它。

菸在當兵時，好像有免費配給的的菸。而那時到彈子房，叨根菸打彈子是很酷的事。但去彈子房，我的興趣本就不大，叨根菸就更礙手礙腳，所以跟著去時髦了幾次，也就告老還鄉不再去了。還有就是一邊寫東西，一邊吞雲吐霧，顯得深思熟慮，頗有資深寫作老手的派頭。但我寫東西時，在煙霧繚繞中也沒增加什麼靈感，反弄得到處菸灰，滿嘴乾苦味，所以也就仍回頭走窗明几淨、平白書寫的路。菸就給了有癮的士官長們。

酒，我天生的量大概還是可以的，當兵時，或老同學聚會時，要展現些男子漢氣概，或「相逢意氣為君飲時」，和大家起哄，高粱或威士忌乾它個幾杯，面不改色。但那是逢場作戲，我自己一個人時，是不會想喝酒的，因為喝在嘴裡，吞下肚裡，都沒有別人說的飄飄然快感，可說始終沒有品味出個中之趣，也就多一事不如少一事而罷。記憶中有一次，天朗氣清，在一位好友的菜園茅亭中，陪夢蝶老詩翁喝他喜歡的58度高梁，聽他說詩，倒是一個難忘的美好經驗，但那是因人和當時的田園環境，不是酒。

就連咖啡 和茶也是一樣，像人家說的，早晨不來杯咖啡，無法開始這一天，或陸羽說的，幾杯下去，兩腋生風等，我這木頭人都是沒感覺的。所以兩者對我來說，也是可有可無。好處是任何時候有人要喝，我都可以奉陪，不掃人興。不必像有些人過午不喝，怕影響晚上睡眠等。

喜歡讀書，讀得手不釋卷，大概要歸類是好癮了。我雖偶爾也喜歡讀些雋永小品、優美詩詞，但都是以閒適的心情，消遣讀之，可以隨時放下。我自認是個性不喜讀書的人，所以大部頭的書，甚至長篇的散文，我都望而生畏，讀不下去。所謂三日不讀書，但覺語言乏味，面目可憎，對我也起不了多大作用，讀書也沒癮。

至於寫作，我也從沒有任何寫作藍圖或計畫，在題材內容和文體方面沒有預設的一貫性，想到什麼自己喜歡的、或以為有趣的事物，就用當時自以為最合適的文體來寫。長短順其自然，厚著臉皮，自認是有些坡老為文，行乎不得不行，止乎不得不止的遺風，而沾沾自喜。一般說來，既不喜歡讀長文，自然也不喜寫長文，所以是能短就短，又不太喜歡總是寫來寫去都是那一套，因為自己會生厭，所以常會找些變化，以至寫出來的東西，蕪雜不菁，毫無系統可言。既然寫是隨興，就沒有固定自我要求，更不會像某些立志要當作家或撚斷幾根鬚的詩人，有寫癮，不寫就會惶惶終日。

早年也曾隨名師學習字畫，但是沒有那「壓眉低目苦攻書」的精神，而且又三心二意，喜歡換帖，加之不寫也不會像有些練字成癮的人，一日不寫會若有所失，心神不寧，所以斷斷續續，寫寫畫畫了幾十年，至今也沒弄出個名堂。

以鍛鍊身體而言，早年太極拳也曾當早晨運動，打了近二十年，也許是自己花拳繡腿，從沒感受到什麼，像練家子說的，神奇的氣血循環，或能發出超人內力。後來因故一停，並不覺得有何損失，就再也提不勁來恢復。這些恐怕都是我那凡事不會成癮之故所致。

沒有壞癮固然是好事，但沒有好癮就不見得是好事了。試看在任何領域，如科學研究、讀書寫作、各種藝術創作、體育運動等，卓然有成的人，固然要天分，主要還是因他們對其所作所為，如癡如醉，放不下，丟不開，成癮的熱愛所致。沒有那狂熱就不會有那樣成就。所以沒有一個好癮的人，是成不了什麼大器的。

我雖明知其理，但也有自知之明，既沒那秉賦，就不勉強，退而求其次，去做個安分守己、適意自在的「無癮人」，如此既沒有那種壞癮的沉溺禍害，也沒有好癮的束縛驅迫，日子過得雲淡風輕，無拘無束，好像也還是可以的。（寄自喬治亞州 ）