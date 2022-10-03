媽媽又在睡夢中大叫。醒來後，她對著空中畫圈，一圈又一圈。我看得疲憊又心酸，九十八歲的媽媽好像在畫她人生的句點。

媽媽醒著時就吵鬧，叫爸爸，喊媽媽，一聲聲喊著「我好害怕！」床上的媽媽，連自己翻身都做不到，就只這樣眼睜睜看著窗外由亮而暗，再亮再暗，充滿害怕無奈地孤獨地走上人生終站嗎？

安寧治療的人員告訴我，日子不多了。我想，媽媽走後，我們會齊聚唱她喜歡的歌，會有許多人談論她的趣事，媽媽在基督教會一輩子，愛交朋友，會有很多人懷念媽媽。只是那時媽媽聽不到了。

我為什麼要等媽媽走了之後，才要大家表達對她的懷念，唱她喜歡的歌，今天做不可以嗎？我決定向媽媽的教會發出邀請函，告訴大家，媽媽近況不好，歡迎來拜訪。

消息出去，每天都有朋友來訪。半昏迷的媽媽，沉睡的媽媽，神志不清的媽媽，只要有朋友來訪，立刻電力大開，和來客唱詩歌、禱告，順便發揮她慈禧太后的本能，點名指定要誰來看她。

偶爾，聽到來客告訴媽媽：「邱媽媽，我就是當年你帶到教會的。」「邱媽媽，我以前每星期五在你家吃飯。」「邱媽媽，我家二兒子找到工作了。」

我不知道媽媽的記憶中有什麼，她常連我和孫女都認不出來。但是她總透過口罩 ，認出來人，和對方說幾句話，舉起雙手指揮大家唱詩歌。

來的人有許多我不認得。我開心地發現，媽媽有她自己的生活社交圈，有這麼多願意開一個半小時車，趕來和她說幾句話的年輕朋友。

一位朋友告訴我：「我婆婆說當年在青島，你媽媽送她一個鍋子。」

啊，媽媽不光是躺在床上，等人替她換尿布的病人，她曾經是一位樂於助人，在困窘的時候，願意把家中鍋子送給新婚朋友的熱情少女。

這期間，安寧治療兩次送來緊急護士，以為媽媽當天就要走了，但她又慢慢好轉了。她仍然睡睡醒醒地接待著她的來訪者。

雖然不知道線的另一端握在誰的手裡，但是媽媽這個不服老的風箏，在她自己的蔚藍天空中開心地遨遊著。

原來，媽媽凌空畫的，不是句點，是逗點。

逗點之後，有和她度過漫長歲月的教會朋友，有她照顧過的年輕人，還有我這個老女兒。

我也是個逗點，我之後，還有兩個在外面為生活打拚卻總記掛著外婆的女兒。

生命的章節，在逗點之後，還在繼續。（寄自加州 ）