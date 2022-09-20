浮世繪〈二人美人花合〉。（栩栩．圖片提供）

浮世繪（うきよえ），顧名思義，畫作多自現實取材入繪。

因為是起源於庶民階層的藝術，此之現實，是庶民眼睛所聚焦的現實，比如役者登台，比如遊女們和服盛妝出外冶遊。美人如花，自有無限風情，真實的花木反而屈居陪襯了。

既為陪襯，分量便不宜多，或三兩枝從旁斜逸而出，聊以點綴布景，填補畫紙上的空白；或供美人攀折賞玩，花面相交映。為了呼應場景，若在樹下井邊，花木姿態多半畫得隨興些，一旦轉入室內，竟往往以花道的方式出現。

哎呀，我眼睛一亮，心想這是遇上了同好。

其實，這一點也不足為奇。日本 花道起源於十四世紀，初為供佛所用，江戶時期，花道日漸普及開來，人們將插花放在名為床之間的壁龕之中，以娛眼目。時間上既與浮世繪重疊，兩者又恰巧都和中產階級的崛起緊密相關，花道進入風俗畫的視野，便相當容易理解。既有瓶花，便有插作之人，喜多川歌麿彷彿對此二者都多有關愛：〈美人五節の遊〉中，兩位肌膚豐澤的仕女佇立在一叢菊花前，一位伸手指點，另一位手持花鋏作勢欲剪；〈忠臣藏〉和〈風流諸藝〉則進一步出現以花道為主題的畫作，最教我吃驚的，是〈二人美人花合〉，兩位仕女坐在一瓶瓶生花之中，一提筆，一插作，神情專注地進行花道。滿室生花環繞著，簇擁著──矮几、牆壁乃至於立柱，分別擺上不同式樣的花器與花，從基本的置生到掛生、吊生，這豈止是尋常仕女打發辰光的雅事，幾乎可以視為花道史料了。

美人繪的焦點在美人而不在花，花之有無，從來無關宏旨。但我總是只看見花，振袖衣襬上的和柄，紙門屏風上的紋樣，若松小櫻雪輪捻梅牡丹唐草……我有的是花道中人的眼睛。