飛越駝峰——卡爾的1945（上）

卡爾在印度。（張幸．圖片提供）

事情起源於馮老師在微信朋友圈的一條資訊。2020年初夏，馮老師貼出了幾張照片，是位於賓州的中大西洋航空博物館呼籲大家給一位名叫卡爾．康斯坦（Carl Frey Constein）的老飛行員寄生日賀卡，慶賀他的百歲誕辰。馮老師之所以轉發這條資訊，是因為卡爾曾在二戰期間駕機為中國運送過戰略物資。

「百歲老飛行員」、「參加過反法西斯戰爭」、「支援過中國抗日戰爭」，哪一條拎出來單說，都有許多故事，現在竟集三項於一身，我欣然回應。

彼時疫情嚴峻，一切從簡，我用家裡現成的生日賀卡寫上賀詞寄去。過了半個多月，馮老師發出新消息，老人在家裡陳列出百餘張來自陌生人的賀卡。等不到次年夏天，聖誕節時，我寄了一張自己訂製的聖誕卡，上面有我家孩子在飛機駕駛艙、戴著機長大簷帽的照片，以此向一位老飛行員致敬。

過了一個多月，我收到一個來自賓州的大信封。打開一看，裡面有兩頁信紙、一本舊的美國空軍飛機年曆，還有幾張複印的圖片。其中一張兩寸的小圖片，是一位年輕軍人站在飛機輪子前，輪子有他本人一半高；另一張大圖片是同一人在飛機機肚下，滿面笑容，肩上扛了一隻猴子在逗弄，圖片下面是兩行印刷體文字：

「卡爾．F．康斯坦中尉，C-46駝峰飛行員

印度 查布阿，1945年1月」

原來這是老飛行員的青年時代。手寫信件的字體端莊、圓潤、清楚，很可能是他的兒女代筆：

「謝謝你們的聖誕卡，我喜歡孩子坐在飛機駕駛艙那張照片。

既然你們喜歡飛機，我現在寄一些飛機的照片給你們，其中一張是我在二戰時駕駛過的柯提斯（Curtiss）C-46突擊隊號。二戰期間，C-46是最大的雙引擎飛機，機尾高度是我身高的三倍。駕駛C-46，起飛比著陸更危險。

我是印度查布阿航空運輸司令部的一員。二戰期間，我們的飛行員飛過喜馬拉雅山 ，運送汽油到中國去幫助抗戰。C-46是貨機，運載五十五加侖的桶裝汽油。

喜馬拉雅山被稱作駝峰。飛過喜馬拉雅山是危險的，時常會遇到狂風暴雨和閃電。當我從印度東部飛往中國時，我看到過地面的河馬和鱷魚，緬甸公路像一條正在曬太陽的巨蟒。在難得一見的晴天，我可以看見中國最高、最險峻的群山，以及下面的原始森林。

夜晚，我見過流星在美麗的中國村莊上空閃亮劃過。由於高原和山區有燃燒的火堆，這些村莊隱約可見。西風讓飛往中國的時間比飛回印度的時間要少一個小時。

我飛行了九十六次，往返印度到中國。駕駛C-46是項挑戰，但對於贏得戰爭卻是必要的。

希望你們一直喜歡飛機，並有機會看看二戰時的飛機。」

落款是他本人的字跡：「你們的二戰朋友，卡爾．康斯坦中尉」。

這是一封生動、傳神的信件，殃及全球、烽火連天的第二次世界大戰，通過平實的文字如此清晰、真切地呈現在眼前。時隔近八十年，卡爾仍記得當時大自然與鄉村的景觀，他真是有一顆強大又溫柔的心。

這封短信不能滿足我對二戰飛行經歷的好奇。我去網上搜索老先生的生平，意外地發現他寫的一本書在網路出售，我馬上下單購買。

書名叫作《生而飛越駝峰》，他從幼年第一次坐滑翔機的經歷寫起，一直到1946年1月從空軍退伍為止，著重講述了二戰期間他在駝峰航線 飛行的故事。

我知道抗戰時期有陳納德將軍領導號稱「飛虎隊」的美國志願航空隊援華，但對駝峰航線知之甚少，不得不做些功課。飛虎隊成立於1941年8月，以戰鬥機為主；駝峰航線是在1942年1月開闢，用於運輸軍用物資。珍珠港事件之後，美、英、中、蘇形成合作，為了保證中國繼續對日作戰以牽制日軍力量，1942年6月2日中美兩國代表在華盛頓簽署了《中美抵抗侵略互助協定》，保證中國無償獲得美國大宗軍事援助，確定了美國從西線的緬甸、印度向中國運送軍需品的戰略。但1942年日本已經占領了緬甸，切斷了滇緬公路，運輸管道不得不轉向空中。

駝峰航線的運輸任務主要由美國第十航空隊承擔，也有部分中國國家飛行隊人員。援華物資由美國海運到印度，再從印度東端的阿薩姆邦空運到中國的雲南省會昆明市及其周邊地區。這一航線要穿越喜馬拉雅山的橫斷山脈，它們的海拔在四千米至七千米之間，而當時的運輸機不適合負載高空飛行，只能在高山峽谷之間穿行，這使得這條航線成為有史以來最危險的死亡航線。

根據相關資料，駝峰航線飛機的平均壽命是九十天。在1945年1月一場百年不遇的暴風雪中，一夜間六十多架飛機罹難。天氣晴朗時，在喜馬拉雅的崇山峻嶺之間，一路上都可見飛機殘骸的金屬碎片在陽光下閃閃發光，幾乎能給後來的飛機導航。在駝峰航線上，美國先後一共投入二千一百架飛機，中國投入飛機一百架；美方損失飛機五百六十三架，犧牲的飛行員有一千五百餘人，中方損失飛機四十八架，犧牲飛行員一百六十八人。