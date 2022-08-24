走訪辣椒之都——哈奇鎮

辣椒批發店中掛滿辣椒。（典樂．圖片提供）

提到嗜吃辣椒的地區，首先想到的是湖南及四川，湘菜與川菜幾乎是無辣不成菜。然而在西方的墨西哥菜也一樣愛用辣椒，同樣是無辣不成菜。

在美國若到墨西哥餐廳用餐，一入座，侍者便給你送上一盤玉米脆片配莎莎醬（Salsa）。墨西哥的料理裡莎莎醬無所不在，不論是塔可餅、墨西哥捲餅、墨西哥玉米餡餅等都包有莎莎醬。莎莎醬基本的材料是墨西哥辣椒、番茄及洋蔥。不論如何製作，辣椒必不可少，而且主要是靠它來提味。新墨西哥州 （簡稱新墨州）的飲食習慣源於墨西哥，同樣愛用辣椒，是美國境內最愛吃辣椒的一州。

新墨州出產的辣椒在美國最為有名，品質絕佳，除了辣味、香氣，還帶有甜味及燒烤味。辣椒是新墨州最重要的農產品，主要的經濟來源，他們車牌上的標誌就是一綠一紅的兩只辣椒。位於新墨州西南部的哈奇鎮 （Hatch）有「世界辣椒之都」的稱號。哈奇鎮所在的哈奇谷是新墨州最有名的辣椒產地，尤其是綠辣椒，所謂新墨西哥辣椒指的就是哈奇辣椒。

北美第四大河格蘭德河（Rio Grande）自落磯山脈發源奔流向南貫穿新墨州，豐沛的河水滋潤兩岸的土地形成了綠州良田。除了格蘭德河流域，新墨州其他的土地多是不毛的沙漠之地，哈奇谷就在格蘭德河流域的南部。農業大鎮拉斯克魯賽斯（Las Cruces）是本州第二大城，也是新墨西哥州立大學的所在地，許多辣椒品種都在州大研發培育。拉城就在哈奇谷的南方到哈奇鎮不到一小時的車程，改良的辣椒品種就近在哈奇谷推廣種植，哈奇辣椒能夠名滿天下，自不是偶然。

辣椒是草本植物，高不過一尺半。從拉城往北走，一路上我們看到田裡綠油油的矮小農作物，想必都是辣椒。新墨州地廣人稀，車開十里不見人煙是常態。田間偶爾見小農村，每戶獨門獨戶的農家之間相隔至少一兩百公尺。每區不過十來戶人家。這樣的農村即使雞犬相聞，鄰里之間來往走動，想必很不方便。孩子們讀書上學豈不更辛苦。想起鄭板橋的農家四時苦樂歌「夜月荷鋤村吠犬，晨星叱犢山沉霧，到五更驚起是荒雞，田家苦」如今農具發達，不再需要趕牛種田，但偌大的農場，農夫們每日東畬南圃的忙來忙去，種出作物來供給普羅大眾，同樣令人肅然起敬。

從高速公路下來，一進入小鎮的邊界，便見路旁立了個大路牌宣傳辣椒節。哈奇鎮的辣椒節世界有名，辣椒每年在八月採收，九月第一個周末是勞工節長周末，辣椒節便在那個周末舉行。據說在辣椒節時，各地的椒農載著各種品種的辣椒來鎮上擺攤展覽販賣，世界各地的辣椒醬廠商雲集此地來收購辣椒，鄰近各城市的居民也來這裡選購辣椒，當日萬人空巷把個不到兩千居民的小鎮擠爆。

哈奇辣椒品種繁多，各種尺寸都有。最巨型的辣椒可長達十二英吋，這種辣椒的辣度中等，可以塞進碎肉做釀辣椒，也可以塞入起司裹上麵糊油炸來吃。我一向以為辣椒在烹調中不過就是提味的角色。然而在新墨州，他卻是最主要的食材，釀辣椒與炸辣椒都可當宴會上的名貴主菜。

辣椒節日，賣辣椒的攤位多設有手搖旋轉式的烤箱，購買辣椒後，只要付些小費便可就地烘烤。高溫 烤過的辣椒，很容易將皮撕去，展覽場上設有公共清洗台供買家撕皮清洗。所謂哈奇辣椒具有獨特的燒烤味，就是因為事先經過烘烤。

許多家庭趁著節慶，到此來置辦家中一年所需的辣椒。紅辣椒買幾大串，回家曬乾收藏，或著自製莎莎醬冷藏。更多人家買幾十磅的巨型辣椒，烘烤後到一旁去撕皮清理，分袋包好裝進自己帶來的冰櫃。去皮辣椒口感甚佳，回家後稍加醃製即是佐餐聖品。由於巨辣椒的辣度較低，用去皮巨椒剁碎製莎莎醬，不擅吃辣者也能接受，做出來的醬可謂老少咸宜。而巨辣椒本身就像鐘形青椒一樣，帶有淡淡的甜香味。到此才知為何老美對哈奇辣椒趨之若鶩，辣椒醬掛上哈奇之名就好似芥末醬掛上法國的第戎之名。2012年美國立法，不是在哈奇谷生產的辣椒，不准再冠以哈奇辣椒之名，也算是對產地利益的保障了。

我們到哈奇鎮那日是星期日。為了想品嘗哈奇辣椒，預先在網上查資訊，發現哈奇鎮大多數的商店在星期天都不開門。好在有家評鑑在前三名的餐廳（Pepper Pot），當日營業到下午兩點，於是我們趕在正午之前來到餐館。鄉村小鎮的餐廳，建築裝潢都非常樸實。較特殊的是餐廳外寬大的簷廊下，設置許多咖啡 座，每套咖啡座的桌椅都經過設計，椅背桌腳各有不同的彩繪及雕刻。有如藝術品一般，陳列在廊下。前院非常寬敞，院中有多輛兒童腳踏車。看來父母若在這裡用餐，幼兒可以在這裡快樂地玩耍。

由於不是節慶時節，餐廳裡冷冷清清，只有稀稀落落的幾桌客人。室外一桌客人也沒有。我們好奇地問女侍，為何他們周日只開到下午兩點。她說此地的傳統就是這樣，周日下午大家都要收工回家休息，與家人團聚。我恍然大悟，農村小鎮，重視居家生活。星期假日，自己在家中歡聚，誰還到外面來吃飯呢！

女侍送上玉米脆片及莎莎醬，先生迫不及待抓了脆片蘸滿莎莎醬往口裡送。他一面吃一面點頭，說他總算吃到了聞名已久的哈奇辣椒醬，也吃出了與一般辣醬不同的辣味與燒烤味。我細細品嘗，也嘗出了去皮辣椒細嫩的口感與獨特的香辣味。先生極愛墨西哥料理，尤其是乳酪玉米雞肉捲餅（Chicken Enchiladas），他如願以償地吃到了慕名已久的美食，尤其捲餅中包的是地道的哈奇辣椒醬，風味只有此地有。

餐後到鎮上閒逛，發現鎮上所有的辣椒批發商在星期天都是柵門深鎖，只能在柵欄外遙望裡面掛的串串辣椒。欣見一家小禮品店開門，卻只有一款小瓶的辣椒醬販賣，沒有其他的土特產，雖有些失望，也只好將就地買了兩瓶，總算聊勝於無。