金門鵲山圓環的「八二三紀念碑」。（本報系資料照片）

雖然已是六十多年前的事了，但我還是記得清清楚楚，因為這件事不但決定了我的一生，也決定了國家生死存亡的命運。

民國四十七年八月二十三日，秋高氣爽，天氣晴朗，那天正是我的休假日，我以極輕鬆且愉快的心情到了台北。我已下定了決心，要在那天向已認識了半年多的女友（現在的妻）求婚。

回溯到那年的元旦，也是我休假到台北，我們空軍凡是休假到台北，都是住在空軍新生社的招待所裡，新生社那時也是台北僅有的一個可以公開跳舞的地方，我們這些小空軍都愛跳舞，那天晚上，我在舞會上認識了這位女友。

交往半年多來，每個月我休假一次，必定是到台北，並天天和她見面。未與她見面的日子，我就每天一封限時專送，將近兩百封的情書，終於打動了她的芳心。

我自認戀愛已經成熟，是該向她求婚的時候了。那天我們見面第一件事仍是跳舞，在幾支舞曲之後，我開口向她求婚。她聽後先是略感驚訝，眼睛瞪著我看了幾秒鐘，好像在問我說的是不是真心話，我也以盯望著她來等待她的回答。她又略等了幾秒鐘，終於默默地點了點頭。

大功告成，和她約好第二天到她家去見還從未見過面的她的母親和家人（她的父親已過世）。舞會畢，我和她坐三輪車到她家門口，見她進門後，我原車回空軍新生社。那時已過午夜，一進門，我看到一個和我同隊、比我早一天休假、也住在空軍新生社的學長，他穿著整齊地坐在大廳的沙發上打瞌睡，手提箱並放在他的腳邊，好像是要離去的樣子。我正奇怪這麼晚了他要到哪裡去時，他醒了，一見到我，就說接到作戰科長電話，有緊急情況，所有休假都取消，已派吉普車到台北來接我們兩人，大概一個小時車就會到，要我趕快收拾行李，準備回去。

我一聽，真感到不知所措。我今天才剛來到台北，並且求婚成功，正想好好的睡一覺，明天去見女友的家人，卻遇到了這項意外之事，不免心有不甘。

在那個年代，台灣的電話還不普遍，女友家並無電話，何況即使有，這麼晚了，也不能打去打擾她們全家人。千頭萬緒，不知該做什麼，唯有趕緊去收拾行李。畢竟身為軍人，除了服從命令，是沒有其他選擇的。

不一會接我們的車來了，我們上了車，問駕駛兵知不知道出了什麼事，他也不知道詳情，只說，聽說是「共匪」向金門開炮，還打死了我們的三個副司令官。

車在公路上飛馳，半夜時分路上車子稀少，不到三個小時就到了基地。下車進了作戰簡報室，室內燈火通明，大隊長、中隊長、作戰科長都在，並在商討事務。三人見了我們，立刻把金門遭受炮擊的事向我們敘說了一遍，告訴我們已接獲命令，加強戰備，停止休假。並告訴我，我排在中午的第二批偵巡，叫我趕快去睡一會，起飛前半小時值日官會叫醒我。

我回到寢室，和衣躺在床上，心中思潮起伏。首先想到的是金門遭到炮擊，小小的一個島，幾個小時內，小島遭到三萬多發炮彈轟炸，三位副司令官陣亡。由於那時我們所受的反共教育，人人痛恨「共匪」，我希望這次我能為金門死傷的軍民同胞復仇。繼而又想到對女友不告而別，不知她會作何想法。那天我向她求婚成功，是我的情定之日，會不會也是我的情變之日？朦朧中我閉上了眼睛，昏昏沉沉，直到被值日官叫醒。

大隊長等人熬了整夜已去休息了，簡報室裡的任務提示由副大隊長主持，提示完畢我們就準備登機出征。停機坪上馬達聲隆隆、牽引車、油彈車、人員接送車穿梭不停，異常忙碌。我們這一批四架戰機，我是四號機，四機都是機槍、飛彈，副油箱滿載重，依次在怒吼聲中騰空。

在三萬呎的高空，我們按規定在大陸海岸線外十五浬飛行。天氣晴朗，當我們飛近金門附近上空時，可看見地面處處不停地閃耀出紅色的火光，繼之是黑色的濃煙，我心想又不知有多少軍民同胞死於炮彈之下，這個畫面，激發了我們同仇敵愾之心，心中悲憤交集。

正在這時，看到了也是四架米格機在海岸線以西的大陸上空與我們平行飛行。這時長機命令我們抛棄副油箱並試槍，槍彈上膛，準備接敵。我們個個摩拳擦掌，人人都想能擊落幾架米格機。我們有嚴格的規定，不准進入大陸，但只要他們一出海，我們立刻就可用飛彈將其擊落，熱追蹤的響尾蛇飛彈由低向上發射是最有利的攻擊位置。但他們似乎也是受到命令的約束而不出海，我們只得悻悻然地回航。

回航後的第一件事，是立刻寫信給女友，向她解釋不告而別的原因與我現在的狀況。我已兩天沒有好好睡覺，信寄出後便大睡了一場。此後三天，我每天至少要出一次任務，有一天還出了兩次。

到第三天時，情況有了改變，我們的地面炮火已開始還擊，不再是完全挨打了。我也看見對岸地面上的火花和濃煙，雖然數量上遠不及對方打過來的多。

又過了一天，又有了改變，在高空可以看到，我們海軍的艦艇冒著炮火搶灘登陸為前線運補。我們的空軍運輸機夜間出動空投物資，也是為了運補。由於對方的炮火過於猛烈，我們目睹了許多壯烈的畫面，但我們的艦艇和空運機仍是前仆後繼，從不退縮，看了令人心酸，也令人熱血沸騰。

又過了一天，又有了變化，美國海軍一艘驅逐艦停泊在金門外海，利用艦上的雷達近距離管制空中的飛機，我們需派員到美國兵艦上去擔任管制任務，選派之人必須具有英語能力，我被選上了。我又匆匆寫了一封信給女友，告訴她我要離開基地一段時間。然後我自己駕機飛到台南，立刻換乘美軍的直升機，把我載到艦上。我第一次登上美國的兵艦。

只見小小的雷達室內，五臟俱全，雷達搜尋功能良好，無線電暢通。兵艦停泊在距離金門僅僅二十餘浬的海上，近距離引導我們偵巡的戰鬥機和空投的運輸機。還有一件是當時被視為機密的事情，就是美軍由航空母艦上起飛的戰機，也在海峽上空巡弋，他們一方面是保護自己的航母及他們的海上戰鬥群，一方面是以防萬一，防止共軍 有更進一步的行動。

我們的戰機有規定不得飛進大陸，但我們的空軍自恃戰技遠勝於大陸的空軍，又因大陸的戰機頻頻對我運補船艦及空投的運輸機攻擊。將在外君命有所不受，為了要保護我們的船艦及運輸機，因此也常常飛至大陸邊緣，甚至有意飛進大陸挑釁，終至爆發了多次空戰。那場戰役，創下了兩項紀錄，一是我空軍創造了史無前例的三十二比零的完勝；二是我空軍以響尾蛇飛彈擊落米格機，創造了世界戰史上第一次的空對空飛彈戰。

這次空戰的結果，使我們掌握了絕對的空優。現代的戰爭，掌握制空權的一方在整個戰場上也具有絕對的優勢，至此，不但使我方的運補及空投順利，也使整個海峽都在我們的掌控之下，以確保台灣的安全。

兩個多月後，共軍知難而退，改為單打雙不打，即使單日，打的也是象徵性的宣傳彈。此後金門就沒有再受到傷害，台海也能保持平靜。

炮戰趨緩，我在兵艦上的任務結束，返回部隊，桌子上有一大疊女友的來信，我一一拆封，慢慢細讀，她封封信都掛念著我的安全，字裡行間，對我的關心和思念之情，溢於言表。

有件事情可以一提，就是我在兵艦上時，美軍還給我每天四美元的差旅費（per diem），那時美金兌換台幣的官價是一比三十六，黑市更高達接近一比四十，四美元合台幣大約一百五十元。那個年代尉級軍官的底薪只有兩百多元，也就是說，在美軍兵艦上一天的所得，就相當於我們半個月以上的薪水。

兵艦上也有小型的福利 社（Post Exchange, 簡稱PX），由於艦上有四個女性官兵，所以福利社裡也有各種女性用品。那個年代，台灣最喜歡的是美國的衣物和化妝品，舉凡絲襪、襯裙、口紅、龐氏面霜 ……都是台灣女士們的最愛，要想得到只有在委託行裡才有，而且價格不菲。艦上福利社的物品本就便宜，又因為是免稅，所以更便宜，我替女友買了許多，作為兩個多月沒有見到她的補償。那時空軍裡吸菸的人多，我就送隊上的同仁每人一包香菸，不吸菸者每人一包巧克力糖，或是一塊佳美香皂，皆大歡喜。

六年前我去大陸旅遊，到了廈門，我特地走小三通再去金門一次。那天晴空萬里，風平浪靜，碧波粼粼，海面上一片祥和，景色幽美，更令人難以想像，這麼柔美的水面，曾經是殺戮戰場，多少冤魂沉屍海底，而且不論敵方我方，死的都是炎黃子孫，我們自己的同胞，怎不令人感慨萬千啊！

此後我沒有再去過金門，但我時時都在想念著她，今逢八二三炮戰六十四周年紀念，使我又回想起那天我求婚成功，和半夜三更緊急被召回基地的情景。

我與妻的愛情歷久彌新，穩固至今，金門的安全也穩固至今，居民享樂至今，中華民國 也得以屹立迄今，這一切，都是從那一天開始的。（寄自加州）