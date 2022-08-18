達姆∕圖

1977年的春天，是大陸知識青年上山下鄉的最後一個年頭，那年表姊和小表哥高中畢業，插隊是唯一出路。表姊和三表哥是姨姨的孩子，是雙胞胎，按當時政策家裡只可以留一個孩子。但是二表哥已經工作，必須留下，所以他們別無選擇，表姊和小表哥都必須下鄉。但表姊從小多病，弱不禁風，下鄉會要了她半條命。姨夫想盡辦法，讓表姊去了市農業科學研究所下屬的農場，名曰插場，與插隊類似，只是在農科所的試驗田幹活，相對輕鬆。記得那天，全市開大會歡送知識青年上山下鄉，敲鑼打鼓，甚是熱鬧。姨姨、姨夫、媽媽和我，站在馬路邊看著載滿知識青年的汽車 離開。

表姊是姥姥帶大的，出生時媽媽還在省城讀書，寒暑假回家就幫著姥姥照顧表姊，所以媽媽特別親表姊。表姊一直在姥姥家長大直到讀書。我出生後，表姊已上學，但很多時候依舊跟著姥姥。據媽媽說，我出生後，姥姥住在我們家伺候媽媽坐月子，也帶著表姊。所以表姊和我爸爸的感情也極好。

我也經常住在姨姨家。那時熱鬧，表姊和小表哥都在家。他們待我如同嫡親妹妹，好吃的讓著我，哄著我玩。但一天的工夫，小表哥插隊，表姊插場，姨姨家頓然冷清許多。他們走後，我大哭一場，尤其想念表姊。姨夫答應我一定帶我去農場看表姊。那年春天，我總是纏著姨夫不停地追問什麼時候去看表姊。姨夫一推再推，最後終於答應等我放假了可以去農場住一段時間，想住多久就住多久。於是，我盼了整整一個春天，計畫要在農場住一個暑假。

盼啊盼啊，終於盼到了暑假。一放假，我就央求姨夫帶我去看表姊。記得姨姨和姨夫還揶揄地說，妞妞以為農場是天堂呢。媽媽為我準備了換洗衣物洗漱用品。應該是周日的上午，姨夫騎車帶我去了小唐村農場。那一天，我特別興奮，越往北走，離城越遠。商店、住家、紅綠燈，甩在身後。綠幽幽的玉米田高粱地從身旁閃過。柏油馬路變成了土路，顛簸得越來越厲害。終於到了農場，見到了表姊。高興得又跳又笑。吃過午飯，姨夫便離開了。我住了下來，開始了我的暑假生活。

女知青宿舍很大，後牆是一個大通鋪，前面是一溜玻璃窗，窗下有幾張桌子，每人有一個抽屜，應該都是私人物品，都上了鎖。桌子下面和房間兩側的架子上放著各式各樣大小不等的箱子，也都上了鎖。大通鋪上掛滿五顏六色的蚊帳。到了晚上，六、七個女孩子擠在一張大木板床上。表姊在最左邊的位置。緊挨著表姊的是她最好的閨密芳素姊姊。晚上我就睡在表姊和芳素姊姊中間。我和表姊擠在一頂蚊帳裡。我睡覺不老實，踢來踢去，總是讓蚊子鑽進來。每天清晨一睜眼，就被表姊訓斥一番。

第二日清晨去食堂吃飯，迷迷糊糊的，也沒有什麼胃口，喝一碗小米粥草草了事。然後跟著表姊她們出工。農科所的試驗田就在宿舍旁邊，種的什麼忘了，只記得綠幽幽的一片，旁邊還有小樹林。表姊他們幹活時，我興奮地到處跑，在莊稼地裡鑽來鑽去，看著溝渠裡的水緩緩地流淌。農場的空氣清新甜潤，一種與城市全然不同的環境，甚至天空都變比城裡的藍。農科所的試驗田不大，只用一天，就跑遍了整個農場。到了第二天，跑累了，看厭了，就老老實實坐在樹蔭下，看表姊他們勞動。

那天，表姊她們負責鋤地，一鋤下去，再往後一拉，深深淺淺的溝溝坎坎，一行行整整齊齊，動作優美且輕鬆。便爭著幫表姊鋤地。我鋤了幾壟，歪歪斜斜的，胳膊酸了，就嚷嚷著太累了！芳素姊姊笑著說：「聽你姊說你吵吵嚷嚷著要來過暑假，怎麼樣好玩嗎？」我回答：「好玩，就是鋤地太累。」後來她們又讓我去拔草，遞個籮筐、拿條毛巾什麼的小活計。記得最喜歡做的一件事就是用一塊薄鐵片，插進溝渠，堵塞流動的水。讓水流到旁邊的地裡。一會兒又拿走，讓水暢流。我興奮地一會兒堵一會兒疏，看著每一塊地裡都被水澆灌。無事可做時，走在溝渠旁邊的壟上，張開雙手保持平衡，在上面一遍遍地走。有時也會腳一滑掉進溝渠裡，弄得滿身泥巴。引來哈哈大笑，表姊笑著訓斥幾句。

最初幾天特別開心，興趣滿滿，一會兒鋤地，一會兒拔草，一會兒開渠，一會兒堵水，忙得不亦樂乎！慢慢的，便覺索然無味了。表姊她們幹活時，我就在樹蔭下或讀書或看天。大哥哥大姊姊們故意逗我：「妞，要不要來鋤地？」我搖頭。她們便嚇唬我長大後，也得下鄉勞動，任誰也逃不掉。我便開始傷心擔憂起來。

一個星期過了一半，便開始想家了。

農場的伙食菜餚單一，難以下嚥。不是燉得太軟似粥，看起來難看毀滅食欲，就是硬得咀嚼困難，索然無味。我喜歡喝湯，家裡幾乎每頓都有湯，蛋花湯、疙瘩湯、拌湯，可以不吃飯，但是不能不喝湯。三天後我就開始想念爸爸的飯菜了。到了第四天就懶得跟著表姊她們到試驗田，直接躺在宿舍的大通鋪上睡大覺，數算著、盼望著回家的日子。整日躺著活動少，加上不喜歡食堂的飯菜，幾乎感覺不到飢餓，每天以蔬菜度日。一個星期回家後，整整瘦了五斤。究其半生，那是我唯一一次短時間內迅速減重的唯一經歷。

說起農場的飯菜來，主要是單調，農場的實驗田裡種什麼收什麼吃什麼。可以連著兩天吃炒豆角，也可以一連三餐頓頓西葫蘆。而且一大鍋的大燴菜，稀里嘩啦，亂七八糟，看不清裡面到底放了什麼。記得一天對表姊抱怨農場一點也不好。表姊笑著反駁，你以為呢？唯有一次飽餐一頓的經歷，便是吃一種鋼絲麵。應該是山西特產高粱麵做的，顏色深深的，壓得細細的，吃起來特別筋道，有嚼頭，猶如鋼絲，故起名 「鋼絲麵」。配上新鮮的素炒四季豆，拌起來那叫一個香！

農場裡還養著一頭奶牛，養牛的人稱小木匠，不是知青，應該是農科所的工作人員。小木匠個子很矮，駝背，頭髮亂蓬蓬，衣服髒兮兮，看不出年齡。他不怎麼說話，有一點智障，看人的眼睛直愣愣的，總之我有點怕他。據姊姊說小木匠每天的任務是擠牛奶 ，小木匠黑黑髒髒的手一下一下地把牛奶擠在一只水桶裡，桶也很髒，旁邊沾滿雜草，甚至糞便。每天農場會派兩個知青去幫助小木匠擠牛奶。表姊自從看到小木匠擠牛奶後，再未喝過牛奶。我自從聽表姊講過小木匠擠牛奶的故事後，也是很多年未曾喝過牛奶。

一個星期後，農場有車返回市農科所，我急不可耐地與表姊一同返回城裡。從此再未光顧過小唐村農場。

後來，每逢暑假，表姊、小表哥、姨姨、姨夫不止一次地問我，是否還要去農場過暑假，我都搖頭如撥浪鼓。那年冬天，恢復了高考，我也不再為長大後要下鄉而焦慮苦惱。以後的很多年裡，一直生活在城市，燈紅酒綠，高樓大廈。那年在農場裡度過的暑假，竟成為此生的唯一，彌足珍貴。（寄自新澤西州 ）