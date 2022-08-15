當年我讀中小學時的暑假，都是在惡補中度過，假期跟平時毫無區別，一天到晚就是考、考、考，寒假「冷烤」，暑假「熱烤」，平時「溫烤」。一旦考上大學，整個重擔都解脫，漫長的暑假可以完全自由使用，不亦樂乎！

大一那年暑假，我很榮幸被甄選參加救國團舉辦的「亞洲青年育樂營」，我們一共有十個來自台灣各大專院校的學生，代表中華民國 與一百多位來自亞太地區十幾二十個國家的青年領袖，相聚兩個星期，拜訪政府部門以及環島參觀旅行。那時，政府為了改善台灣的基礎設施及產業升級，正陸續展開十大建設，政府也貼心地安排整團人去每個建設點參觀。

作為中華民國代表團的一員，我們要隨時準備好，用英文把十大建設的特點介紹給外國代表們。他們看到正在大興土木的建設工程，都嘖嘖稱讚。我第一次有機會環島旅行，看到東西橫貫公路的壯觀，又親眼目睹十大建設的工地，非常興奮，深深為自己的國家感到驕傲與光榮。

育樂營除了宣傳中華民國的繁榮昌盛之外，也充滿輕鬆愉快的娛樂時光，大家一起唱各國民謠。印尼代表團最活潑，整團人互相勾肩搭背地邊唱邊跳。日本 人及韓國人個性很像，唱起歌來都慷慨激昂。日本團有一個大學教授是性情中人，每次唱歌都熱淚盈眶，恨不得把内心激動的情緒全部宣泄出來。香港 團有校長、老師和幾個大學生，幾個香港年輕人很想瞭解台灣當地人住家情形。某一天晚餐後是自由時間，我就帶他們去我簡樸的眷村家中看看。父母忽然看到一群嘰嘰喳喳的年輕人到來，二話不說熱心地招待他們，我很自豪地認為做了一次國民外交，現在想來當時太不自量力、天真單純了，也很感謝父母的包容與寬厚。

短短兩星期之内，各地來的青年領袖，相聚一堂，彼此認識，交流各人的理想與願景。我彷彿去了十幾個國家訪問，接觸了當地的風俗民情文化。活動結束後，大家各奔東西，生活中不再有交集。如今，將近半個世紀過去了，當年一起參加育樂營的那些代表們，想必現在都已是社會名流，在商界、政壇、杏壇、文壇等各個領域出類拔萃。

至於我，畢業之後來美國，改行苦讀電腦，一頭鑽到終日與電腦對話的工作裡。數十年過去，如今我已退休，想到那個難忘的暑假，那種觥籌交錯的外交生活，對我來說如一場褪色的夢。

「亞青營」風光熱鬧的場面，曾經給我這鄉下人平靜的心湖掀起一陣漣漪，但其實我還是喜歡安靜獨處的自在悠閒。（寄自紐約）