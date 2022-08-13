邁泰奧拉千仞峭壁頂著古樸修道院傲視凡塵。（萍萍．圖片提供）

●與世隔絕的東正教僧侶

希臘東正教完全承傳拜占庭的建築和禮儀，與俄羅斯多采多姿的洋蔥頭東正教堂相比，希臘的宗教建築顯得古拙樸實多了。希臘東正教僧侶，與西歐境內的基督教僧侶相比，也較為保守和內斂。中古時期，許多希臘東正教僧侶長途跋涉到荒山野地隱居，只圖與世隔絕，清心寡慾修道。

位於希臘中部山區的邁泰奧拉（Meteora），正是早期僧侶們隱居修道的理想地點，後來僧侶們在該區陸陸續續蓋了二十四座修道院，但因年久失修，許多修道院都成了廢墟，現今只剩六座仍開放運作。

我們從雅典坐火車翻山越嶺，輾轉抵達該地，眼前景色突然大開，看得我目瞪口呆。平原上一根根粗壯石柱平地拔起，垂直伸入高空，幾座孤山頂峰，矗立著紅瓦粉牆的修道院，千仞峭壁頂著古寺傲視凡塵，淨土絕塵的仙道似乎舉手可得。這個景色簡直比武俠小說描述的隱士高手藏身練功的深山峽谷，還引人入勝。其實此特殊景致，早被電影 公司慧眼賞識，1981年的007電影《最高機密》（For Your Eyes Only）即取景於此，只不過當年觀看該電影時，我未識此地，而且電影中真真假假佈景，有時讓人誤以為是人工假造。

據說，九世紀時，一群東正教苦行僧紛紛登上這些孤立獨豎的峭壁岩石，躲在天然岩洞或裂縫中隱居修道。十四世紀，僧侶們越來越多，乃開始建蓋修道院，該區因此一度成為希臘的宗教聖地。十六世紀，土耳其人入侵，僧侶們為躲避回教徒的騷擾和迫害，請當地善於攀岩的牧羊人相助，將修道院移建於孤峰頂端。當地牧羊人常救援困於高山岩石的山羊，練得一身負重攀岩的好功夫。這些牧羊人先把建材背負到孤山頂，再由僧侶們胼手胝足蓋修道院。

山頂上的修道院故意不蓋任何登山梯，平時只靠繩索和竹籃將人或食物吊上山頂，自然而然就把敵人或不受歡迎的訪客拒於萬丈岩柱下。有趣的是，篤信上帝的僧侶們平時並不檢視繩索的安全，而是聽天由命的等繩索斷了才換新，因為他們認為那是神的旨意，引人莞爾。

當然，現今每座修道院都建了階梯和山路，供朝聖者和遊客上山朝拜。這些與世隔絕的修道院，為希臘東正教保存了許多拜占庭時期珍貴的文獻和藝術品，讓其逃過被回教徒燒毀銷盡的命運，其貢獻難以計量。

●希臘古文明和藝術

我從書本上習得，世界上四大古文明為：美索不達米亞兩河流域文明、埃及古文明、印度古文明、和中華古文明，希臘的愛琴海文明並未包括在內。我後來瞭解，歷史學家認為希臘文明乃兩河文明和埃及文明的組合，並非原創文明，因此不屬於世界古文明之列。的確，古希臘人思想開放，民主自由，海運發達，貿易頻繁，廣泛吸取鄰近文化，融合改進後，創造出自己獨特的美學和藝術，讓人嘖嘖稱奇。

希臘柱式建築，雖源自埃及的神廟建築，但經希臘人改進後，建成圍廊式，開創出西方世界後來競相模仿的建築藝術。許多西方國家的法院、學府、或議會廳等，都離不開如此莊嚴神聖的建築設計。柱式建築特別吸睛，無論是古跡或現代建築，我每次看到，都忍不住要拿起照相機拍攝，其表現出來的莊嚴優雅氛圍，讓人仰慕讚嘆。

希臘藝術家的人像雕塑 技術，更是嘆為觀止，人體肌理結構生動活潑呈現，其表現出的真實、完美、優雅程度，眾所周知，無需贅述。讓我更驚訝的是，克里特島（Crete Island） 的邁諾安文明（Minoan Civilization）極為成熟先進。邁諾安文明的克諾索斯（Knossos）王國始於西元前三十世紀，王宮則建於西元前二十世紀，考古遺址挖掘出來的陶器、繪畫、和金屬手工藝品，精巧細緻，構圖美妙，令人讚嘆不已。

根據柏楊《中國人史綱》記載，克諾索斯王朝比華夏中原的黃帝王朝還要早七百年。也就是說，克諾索斯王朝建立後，華夏中原的黃帝有熊氏部落才開始和蚩尤部落混戰，兩個原始部落渾沌亂打，戰得昏天暗地，最終一場大霧定勝負；而地球另一端的西方小島，卻已發展出令人讚嘆的高度文明，無數藝術家氣定神閒地製作典雅精緻的藝術品，唯美唯善程度，無以類比，怎不讓人驚嘆佩服？

我看著克諾索斯宮殿的壁畫與埃及獨特的人物繪畫構圖極為類似，兩處地理位置又如此相近，不禁質疑導遊，克諾索斯人恐怕就是埃及人後裔吧？導遊斬釘截鐵否定，解釋基因證明兩者不同。我半信半疑，數千年前的基因如何取得驗證比較，不過，旅遊期間太過專業化的爭論易造成難堪，也難以理解，因此我閉嘴不再發問。回來後查資料，歷史學家們果真都認為兩者為不同文明，因為埃及文明以陵寢藝術為中心，克諾索斯文明則以宮殿藝術為特色，這點剖析立即解我疑惑。我猜測，克諾索斯人若是埃及人後裔，不太可能把死人藝術拿來裝飾活人宮殿吧？（中）（寄自加州 ）