妻子過世後，兒子與媳婦怕他一個人會寂寞，便將他接來台北住。平時白天，兒子媳婦出門上班，偌大的房子只剩下他，面對著滿屋子的科技產品，總讓他有些無所適從。

電視遙控器太複雜了，轉台鍵與音量鍵總會交互按錯，一不小心還會跳出沒看過的選單；冷氣吹久頭會痛，可是一旦關掉，之後無論怎麼操作就是開不了；想去開飲機倒杯水來喝，液晶螢幕上的眾多符號也令他困擾，要按熱水前必須先解鎖，媳婦教了三遍他仍舊記不住；沒辦法做家事打發時間，因為看不懂洗衣機跟洗碗機；想說去樓下中庭散個步吧，為了保護住戶隱私 而配置的電梯磁卡，也使他打了退堂鼓。

他想念鄉下的家，卻害怕自己糟蹋了兒子和媳婦的好意，所以半個字也沒提，甚至沒讓他們知道自己這陣子一直睡不好。這天夜裡失眠 的他輕輕爬起來，拿起床邊兒子買給他的智慧型手機 ，裡頭功能雖多，他卻只會用固定幾項。「……郁繪，幸好妳走得比我早，這裡的生活妳恐怕會比我更難以適應吧。我真的真的……真的好想再騎一次摩托車，載妳去山上兜風……」手機螢幕上浮現著他與妻子以前出遊時的合照，這是兒子幫他從舊相簿裡翻拍的照片。

螢幕太亮了，他不得不關掉手機，躺回床上，雖然心裡想著得快點睡著，最後卻還是睜著眼直到天亮。