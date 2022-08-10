迷迭香植株與葉片纖細，全株被毛，略帶灰色調。（胖胖樹．圖片提供）

●迷迭香在魏文帝筆下彷彿英雄上身

《本草綱目》是我一讀再讀的經典，站在李時珍這位巨人的肩膀上，總是能夠額外獲得許多知識。〈草之三 芳草類五十六種 迷迭香〉當中，藉由李時珍的描述：「魏文帝時，自西域移植庭中，同曹植等各有賦。……」原來曹丕與曹植兄弟除了七步成詩這個大家耳熟能詳的故事，兩人都曾為迷迭香作賦。這引起了我的興趣，特地找了兩篇〈迷迭香賦〉來讀。

曹丕〈迷迭香賦〉：「序曰：余種迷迭於中庭，嘉其揚條吐香，馥有令芳，乃為此賦。

生中堂以遊觀兮，覽芳草之樹庭。重妙葉于纖枝兮，揚修幹而結莖。

承靈露以潤根兮，嘉日月而敷榮。隨回風以搖動兮，吐芬氣之穆清。

薄西夷之穢俗兮，越萬里而來征。豈眾卉之足方兮，信希世而特生。」

曹丕對植物形貌的描述不多，僅有「重妙葉於纖枝兮，揚修幹而結莖」兩句。反倒如「吐芬氣之穆清」、「越萬里而來征」、「信希世而特生」，又或是「嘉日月」、「薄西夷」等用字遣詞，隱隱約約有一種類似曹操〈短歌行〉的氣概。迷迭香在魏文帝筆下彷彿英雄上身，明明是纖細的枝條，卻自帶一股霸氣。

●曹植對植物觀察細膩

曹植〈迷迭香賦〉：「序曰：迷迭香出西蜀，其生處土如渥丹。過嚴冬，花始盛開；開即謝，入土結成珠，顆顆如火齊，佩之香浸入肌體，聞者迷戀不能去，故曰迷迭香。

播西都之麗草兮，應青春而凝暉。流翠葉于纖柯兮，結微根于丹墀。

信繁華之速實兮，弗見凋于嚴霜。芳暮秋之幽蘭兮，麗昆侖之英芝。

既經時而收採兮，遂幽殺以增芳。去枝葉而特御兮，入綃縠之霧裳。

附玉體以行止兮，順微風而舒光。」

相對於曹丕，曹植的文字婉約，對植物觀察也十分細膩。從新芽「凝暉」，而後「翠葉」、「纖柯」、「微根」、「繁華」、「速實」，將根莖葉花果鉅細靡遺寫過一輪，還有相應的物候：「應青春」、「弗見凋于嚴霜」。妙的是，兩句讚美迷迭香香氣更勝「幽蘭」，美貌超越「昆侖之英芝」後，曹植分享迷迭香的使用方式，從採收，曬乾增加香氣，然後將枝葉放在絲織衣裳中，身體就會乘著微風發出淡淡香氣。說有多浪漫就有多浪漫。

此外，序文也透露曹氏兄弟個性的差異。曹丕描述簡單，就是在花園種了一株芳草，寫一篇賦來嘉獎它的芬芳。大剌剌，不拖泥帶水。曹植不僅交代了迷迭香的由來，適合土壤、開花結果時期，使用方式，甚至還點出迷迭香名稱典故。一簡一繁，各有巧妙不同。

●二世紀時東亞已栽培迷迭香為觀賞植物

姑且不論曹氏兄弟的作品優劣，從他們的作品判斷，二世紀時東亞已經栽培迷迭香作為觀賞植物。這讓我微微驚訝，畢竟迷迭香是地中海沿岸原生植物，非東土所有。這才發覺，張騫通西域後引進東亞的植物除了冠了「胡」字的胡麻、胡豆、胡瓜、胡桃、胡蘿蔔等糧食與蔬果，還有迷迭香這種從名稱就十分出眾的觀賞植物。

進一步爬梳古文，漢代有一首佚名樂府詩：「行胡從何方？列國持何來？氍毹㲮五木香，迷迭艾納及都梁。」這很可能是迷迭香最早的華文紀錄，能夠判斷迷迭香當初應該是外使攜來的禮物。往後各朝代也都有迷迭香作為藥用植物的相關紀錄，不過卻一直沒有看到拿來做料理。不知道是引進時沒有連同使用方式一起交代，還是東亞不習慣將它的滋味與食物做搭配？

●海洋之霧，神聖的象徵

迷迭香的英文是Rosemary，國內早期也有廠商直接音譯為蘿絲瑪莉。不過，rosemary跟玫瑰（Rose）沒有任何相似之處，也與瑪莉（Mary）毫無關聯，而是來自拉丁文rosmarinus，結合了rōs（霧、濕氣）與marīnus（海），描述它如海洋之霧。1753年《植物種志》書中，林奈便以Rosmarinus為屬名，officinalis（醫藥用的）作為種小名，正式將迷迭香命名為Rosmarinus officinalis。近代分子生物學發展後，才將它併入鼠尾草屬，更名為Salvia Rosmarinus，保留Rosmarinus作為它的種小名。

在陽光下，全株被白色毛茸的迷迭香，搭配細小的葉片，遠遠看起來灰綠灰綠，與一般綠色植物明顯不同。遙想在地中海沿岸，一整片迷迭香隨微風擺盪，應該如霧氣一般吧！無怪乎它有海洋之霧rosemary這樣的名稱。這些枝葉上的毛茸，可以攔截空氣中的濕氣，加上細且堅硬的葉片能夠減少蒸散，皆有助於適應地中海乾燥的環境。此外，毛茸與全株含精油，也能夠減少被植食動物啃咬。不禁佩服迷迭香適應環境的生存智慧。

歐洲地中海地區與古埃及使用及栽培迷迭香大約有五千年的歷史。除了大家熟悉，作為搭配肉類的香料，也可供製香水或是藥用，甚至是神聖的象徵，紀念戰士或哀悼亡者。許多歐洲知名的文學作品，如塞萬提斯的《唐吉訶德》中，含迷迭香配方的香膏是英雄的用品；而莎士比亞的《哈姆雷特》與《羅密歐與茱麗葉》，迷迭香則是用來紀念、祈禱，或貼在屍體之上。

不過，台灣民眾認識迷迭香的歷史並不長，1990年代迷迭香才被引進，千禧年後才日漸普遍。台灣許多流行文化都受日本 影響，歐洲香草栽培也不例外。1990年代日本經濟泡沫破裂後，進入了平成經濟大蕭條 時期，民間興起了一股回歸自然的風氣。特別是1995年阪神大地震後，具療癒力的歐洲芳香療法與香草植物栽培在日本逐漸流行。此一年代，台南農業改良場、屏東科技大學與瑠公農業產銷基金會亦開始投入歐洲香草飲種與栽培工作。不過，當時歐洲香草在台灣仍停留在研究階段。

九二一大地震後，台灣也循著日本的腳步開始重視自然。歐洲香草植物栽培開始逐漸流行。迷迭香便在這樣的氛圍下，逐漸被國人認識，甚至到2006年還搖身一變，成為一首膾炙人口流行樂曲的歌名。

我個人在2002年秋天首次栽培迷迭香。意外從一位長輩處獲得小苗，珍而重之的栽培在花盆裡。每天上學前替它們澆澆水，順便觀察它們的成長。當時香草圖鑑少，花市裡販售香草的攤子與種類也不如現在那麼豐富。不過，迷迭香倒已經不是罕見的植物。甚至沒多久後，在學校附近西式餐廳吃飯，烤雞旁總會洋氣的放幾片迷迭香葉，讓我可以跟不熟悉植物的朋友賣弄一番。

我在頂樓遮雨棚下栽培，種呀種，迷迭香越來越茂密。開始嘗試扦插繁殖，分送給同學、好友。不過總記得每年夏天，迷迭香上會爬滿了白色的介殼蟲，讓我十分苦惱。後來對植物越來越熟悉後才明白，台灣的氣候，特別是台北，夏天潮濕多雨又悶熱，對於這些地中海植物而言簡直是地獄，加上當時我多半使用培養土種植，這樣的天氣容易造成培養土酸化。種種因素，使得迷迭香植株在夏天生長情況不佳，抵抗力自然下降，容易有蟲害。有了這樣的經驗後，我便鮮少栽培地中海植物或溫帶植物。畢竟，無法提供適當的環境對植物也是一種傷害。

許多年後，偶然的機會在山區碰到一大叢灰濛濛的植物，遠遠便吸引了我的目光。好奇心驅使我向前，近看才曉得是迷迭香，也才真正體會它被稱為rosemary真諦。正巧迷迭香綻放，淡藍紫色的小花朵，十分別致。細細觀察，觀察這從未見過的花序：一朵一朵唇形花交互排列在短枝上，左右對稱；下唇三裂，側裂細而左右開展，中裂片寬大，緣波浪狀，一束淺白鑲藍邊從中央直直畫下，模樣倒像是個穿禮服小小的人，張開雙臂。

陽光下，細細的葉片透著光，葉脈格柵，正巧一顆顆細小如珠，也許就是曹植在〈迷迭香賦〉中所謂的「應青春而凝暉」吧！夢幻的藍紫色，異國的淡淡香氣襲來，耳邊彷彿響起熟悉的旋律：「隨風飄揚的笑，有迷迭香的味道。」