鄰居的族群裡有位孟伯母，她每天早上都用美麗風景貼圖向大家問安，人人都習以為常，視為當然，沒有人去注意這樣的資訊。只有一位叫馬克的年輕工程師天天回應，謝謝圖片漂亮，也祝她一日平安快樂。那位伯母很高興也不好意思地出來解釋，說老年人送這些卡片，只是要告訴大家，她還活著，還在呼吸，沒有預期有人這麼仁慈天天回她信息。

不料這卻引來馬克分享他的一段戀情。他說有一種傷害叫「已讀不回」，故事開始於鄰居為他介紹一個女朋友，兩人談得十分投緣，天天把心掛在對方身上，期待彼此信息。戀愛談到一半卻被對方冷處理，一段感情從無話不說變成無話可說。面對女方「搞失蹤」和「人間蒸發」，馬克檢討自己是否說錯話或做錯什麼，才換來被已讀不回的下場，他無法接受真相是女方不想理他，獨自感嘆「真心換絕情，你已讀不回，我的愛有去無回」。後來他決定對群族裡所有人的信息都回應，不想有人感傷。

互傳訊息是現代人重要的溝通方式，但也被手機和通訊軟體控制得很無助，傳出去的訊息盼能及時得到回應，「已讀」功能讓很多人感到焦慮，沒反應覺得對方沒禮貌，有時甚至覺得是一種可怕的虐待。沒回的理由有千百種，有人不覺得不回信是大罪過，也許心情不好、上班太累、想一個人靜靜。有些人更解釋：「不覺得這信息是要我回覆」、「訊息太長，沒看」、「等我忙完我也忘了」、「看不懂你在講什麼」、「我好像下意識回過了」等等，更有的人直截了當說「不回就是不想回，不回覆本身就是一種回覆。」

有的父母迷上LINE或微信 ，天天提醒孩子詐騙集團 的新手法。接著是勸世文、養生祕方、勵志故事等像連珠炮般連發不停，又怪孩子不回他們的關心，拚命追問：「你到底在幹嘛？」「你看了沒？」「為什麼不回我？」孩子說：「我又不像你退休了那麼閒。」由已讀不回變成不讀不回，引發另一場衝突。

不是每個人都有耐心守候不回覆的人，讓已讀不回這件事變成諜對諜，可以冷靜相對，也可能焦慮病發，等待回覆的時候，想像力特別豐富。被已讀不回，讓人感覺受傷，意想自己說錯話？或者有被害妄想，認為不回是一種拒絕的訊號，「能不能隨便給個回應？你的沉默讓我受不」，有人說話開始不客氣，「快回我，我生氣了。你到底在哪兒？」「你不回我信息的時候，我總是安慰自己說，沒事，你可能死了。」「人之初，性本善，已讀不回王八蛋」。

沒想到已讀不回會延伸出這麼多故事。孟伯母出面開示讓馬可釋懷，她說：「也許你有一顆易碎的心，感覺曾經被傷害。人若不被在乎，要學會轉身懂得放棄。」她為馬克介紹了自己的姪女，後來竟然成就一樁好姻緣。伯母說，她的人生到了這年紀，被已讀不回是預期的，但製作美麗圖片是她的最愛，給親朋好友送祝福是件開心快樂的事。（寄自加州 ）